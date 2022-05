Giấc mơ gỏi cuốn đến Cannes

Các phim đáng chú ý tranh giải Cành cọ vàng

Liên hoan phim (LHP) Cannes năm nay là dịp kỷ niệm 75 năm thành lập, diễn ra từ ngày 17 - 28.5 tại Cannes (Pháp).

Các phim nặng ký của Hollywood sẽ tham gia trình chiếu tại LHP Cannes 2022 gồm: Top Gun: Maverick của Tom Cruise, phim tiểu sử Elvis về huyền thoại âm nhạc Mỹ Elvis Presley của đạo diễn Baz Luhrmann với sự tham gia của ngôi sao Tom Hanks và Austin Butler.

Hạng mục danh giá nhất của LHP Cannes là Cành cọ vàng (phim hay nhất) có 18 tác phẩm tranh tài. David Cronenberg sẽ đánh dấu sự trở lại của mình với dòng phim kinh dị tranh Cành cọ vàng Crimes of the Future với diễn xuất của Viggo Mortensen, Kristen Stewart và Lea Seydoux. Châu Á có các phim đầy khả năng đoạt Cành cọ vàng là phim hình sự Decision to Leave của Park Chan-wook (Hàn Quốc) và Broker của Hirokazu Kore-eda (Nhật).

Ngoài ra, còn phải kể đến Holy Spider của nhà làm phim Ali Abbasi (Đan Mạch), The Stars at Noon của đạo diễn Claire Denis (Pháp), nhà làm phim James Gray (Mỹ) với tác phẩm Armageddon Time…

Diễn viên Forest Whitaker sẽ có mặt để nhận giải Palme D’Or (Cành cọ vàng) danh dự cho những cống hiến trọn đời.

Đỗ Tuấn