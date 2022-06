Giải Billiards Thanh Niên - Cúp Việt Value kết thúc thành công tốt đẹp

Tỏ ra tiếc nuối khi quả bi không đi theo quỹ đạo mà mình mong muốn. Ngồi trầm ngâm, chăm chú nhìn đối thủ của mình thực hiện những cú đánh trên bàn. Chăm chút, ngắm nghía từng đường bi. Dù thất bại nhưng vẫn tươi cười, trao cho nhau những cái bắt tay thân ái.

Đó là những hình ảnh đầy cảm xúc tại CLB TDTT Nguyễn Du, quận 1 - nơi diễn ra giải đấu Billiards Thanh Niên - Cúp Việt Value vào ngày 18.6.

8 giờ sáng các trận đấu mới bắt đầu, tuy nhiên, trước đó 1 tiếng, không khí đã vô cùng náo nhiệt. Rất đông phóng viên, nhà báo đã có mặt. Họ vui vẻ và trao cho nhau những cái bắt tay, những cái ôm đầy tình cảm.

Dù chỉ mới là lần đầu tổ chức nhưng giải Billiards Thanh Niên - Cúp Việt Value đã quy tụ hơn 50 tay cơ.

Nhà báo Dương Vũ Thông - Phó chủ tịch Hội nhà báo TP.HCM đã nhấn mạnh giải Billiards Thanh Niên - Cúp Việt Value là sân chơi nhiều ý nghĩa cho những người làm báo và các khách mời.

Tại giải đấu năm 2022, công ty Thẩm định giá Việt (tên tiếng Anh là Việt Value) là nhà tài trợ chính, cùng với Báo Thanh Niên mang đến sân chơi cho các nhà báo, phóng viên nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21.6.





Trận chung kết nội dung carom 1 băng là cuộc so tài giữa VĐV Nguyễn Minh Tâm (Báo Nhân dân) và luật sư Lương Văn Hồng (Đoàn luật sư TP.HCM). Trận đấu đã diễn ra hấp dẫn và kịch tính khi 2 tay cơ so kè điểm số quyết liệt. Khéo léo và thuần thục hơn, cộng với một chút may mắn, Minh Tâm giành chiến thắng trước Văn Hồng với cách biệt điểm số 44-39. Tay cơ đến từ báo Nhân Dân đã đoạt danh hiệu vô địch.

Trong khi đó ở nội dung carom 3 băng, tay cơ Huy Hoàng của Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) đã thi đấu trên cơ so với Thế Anh của Đài tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (VOH) và giành chiến thắng với cách biệt 30-12.

Có thể nói, dù chỉ mới lần đầu tiên được tổ chức nhưng giải đấu Billiars Thanh Niên - Cúp Việt Value đã diễn ra rất thành công, với sự chuyên nghiệp, chỉn chu trong khâu tổ chức cũng như mang lại niềm vui cho các nhà báo yêu thích bộ môn billiards.

Dự kiến, sang năm 2023, Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục tổ chức giải billiards dành cho người làm báo trên cả nước.