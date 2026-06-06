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Giới trẻ

Giải bóng đá không chỉ mang lại những khoảnh khắc hồi hộp trên sân cỏ

Vũ Thơ
Vũ Thơ
06/06/2026 17:42 GMT+7

Cầu thủ trẻ Giải bóng đá nam Thanh niên công nhân năm 2026 cho rằng giải đấu không chỉ mang lại những khoảnh khắc hồi hộp trên sân cỏ, mà còn là dịp để thanh niên công nhân có cơ hội giao lưu, học hỏi và trưởng thành.

Ngày 6.6, tại tỉnh Gia Lai, T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Tỉnh đoàn - Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Gia Lai phối hợp với Công ty TNHH TCP Việt Nam đã khai mạc Giải bóng đá nam Thanh niên công nhân năm 2026.

Ban tổ chức cho biết, đây là hoạt động nằm trong chuỗi Ngày hội "Thanh niên công nhân - Lan tỏa năng lượng tích cực" năm 2026, chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII và hướng tới 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam.

Giải bóng đá không chỉ mang lại những khoảnh khắc hồi hộp trên sân cỏ - Ảnh 1.

Ban tổ chức chụp ảnh lưu niệm cùng các đội bóng trước giờ khai mạc giải đấu

ẢNH: ĐĂNG HẢI

Ngày hội nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng sống; nâng cao đời sống thể chất, tinh thần và tăng cường sự gắn kết trong cộng đồng thanh niên công nhân, đặc biệt tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, doanh nghiệp ngoài nhà nước. Đây cũng là dịp để các doanh nghiệp đồng hành, thể hiện trách nhiệm xã hội và sự quan tâm tới lực lượng lao động trẻ.

Giải đấu là hoạt động thiết thực góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần, rèn luyện thể dục thể thao cho thanh niên công nhân; đồng thời tạo cơ hội để đoàn viên, thanh niên giao lưu, học hỏi, thắt chặt tình đoàn kết, góp phần xây dựng môi trường làm việc năng động, lành mạnh.

Giải bóng đá không chỉ mang lại những khoảnh khắc hồi hộp trên sân cỏ - Ảnh 2.

Giải đấu có 8 đội bóng nam đến từ các doanh nghiệp, công ty và đơn vị trên địa bàn

ẢNH: ĐĂNG HẢI

Giải bóng đá nam Thanh niên công nhân năm 2026 tại tỉnh Gia Lai có sự góp mặt 8 đội bóng nam đến từ các doanh nghiệp, công ty và đơn vị trên địa bàn với 97 vận động viên, tạo nên không khí sôi nổi, hào hứng ngay từ những trận đấu đầu tiên.

Sau lễ khai mạc, các đội bóng đã tham gia tranh tài với tinh thần thể thao cao thượng, đoàn kết, cống hiến cho khán giả những trận cầu, những pha bóng đẹp mắt, kịch tính.

Giải bóng đá không chỉ mang lại những khoảnh khắc hồi hộp trên sân cỏ - Ảnh 3.

Những pha bóng đẹp mắt, kịch tính của giải đấu

ẢNH: ĐĂNG HẢI

Mong có nhiều giải đấu bóng đá hơn nữa cho thanh niên công nhân

Vận động viên Đặng Hữu Phòng, nhân viên bảo trì Công ty CP fresenius kabi Việt Nam, chia sẻ giải là một sân chơi lành mạnh, bổ ích, giúp anh em công nhân được thỏa mãn niềm đam mê với bóng đá.

"Giải bóng không chỉ mang lại những khoảnh khắc hồi hộp trên sân cỏ, mà còn là dịp để anh em thanh niên công nhân có cơ hội giao lưu, học hỏi và trưởng thành qua mỗi trận đấu. Tôi thấy được những bài học quý giá về sự kiên trì, tinh thần đồng đội và trách nhiệm của từng thành viên trên sân. Đây là những yếu tố cần thiết không chỉ trong thể thao mà còn trong công việc và cuộc sống hàng ngày", anh Phòng chia sẻ.

Giải bóng đá không chỉ mang lại những khoảnh khắc hồi hộp trên sân cỏ - Ảnh 4.

Giải đấu là sân chơi bổ ích cho người lao động

ẢNH: ĐĂNG HẢI

Anh Phòng cũng mong ban tổ chức sẽ có nhiều giải đấu bóng đá hơn nữa cho thanh niên công nhân, để họ được trải nghiệm, giao lưu và là sân chơi bổ ích, định kỳ cho người lao động, từ đó góp phần thúc đẩy đời sống tinh thần của thanh niên công nhân.

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