Giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam: Sân bãi đã sẵn sàng!

GS-TS Nguyễn Trung Việt, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Thủy Lợi, hoan nghênh sự xuất hiện lần đầu tiên của giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam: “Trường chúng tôi nằm đối diện tòa soạn của Báo Thanh Niên ở Hà Nội nên như những người hàng xóm thân thiết với nhau. Chúng tôi rất hoan nghênh khi biết Báo Thanh Niên sẽ đứng ra tổ chức giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam sân 11 người. Đó là một hoạt động giáo dục và rèn luyện thể chất rất thiết thực, rất ý nghĩa, có tác động lớn với thể thao học đường và là một sự kiện tạo nên sự kết nối rất lớn, làm bàn đạp giúp cho bóng đá học đường cất cánh”.

Thầy Nguyễn Trung Việt cho biết Trường ĐH Thủy Lợi sẽ hỗ trợ hết mình cho vòng loại bảng A giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam từ sân bãi đến công tác tổ chức. Sân bóng của trường có mặt sân cỏ nhân tạo đẹp, hệ thống hàng rào bao quanh khá chắc chắn, tuy chưa có khán đài nhưng nhà trường sẽ thiết kế các khu vực bên ngoài tươm tất, an toàn để sinh viên các trường tham dự có thể theo dõi và cổ vũ cho đội bóng của mình.





Trong khi đó, sân bóng 11 người nằm trong khuôn viên Trường ĐH TDTT Đà Nẵng và Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia 3 Đà Nẵng được bảo quản và chăm sóc rất đẹp. Ông Phạm Hoàng Tùng, Phó giám đốc phụ trách trung tâm, đưa chúng tôi tham quan một vòng và khẳng định: “Chúng tôi rất vui khi phối hợp đăng cai giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam vòng loại bảng B tại Đà Nẵng. Chúng tôi sẽ hỗ trợ hết mình sân bãi và những điều kiện tổ chức tốt nhất. Sân bóng của chúng tôi đã sẵn sàng cho ngày hội lớn của bóng đá sinh viên khu vực Huế - Đà Nẵng”. Còn thầy Phạm Hùng Mạnh, Phó trưởng khoa Sư phạm Trường ĐH Tây Nguyên, cho biết: “Sân bóng của trường vừa qua đã giúp cho giải bóng đá 7 người của Vietfootball tổ chức tại đây rất an toàn và chất lượng, nên chúng tôi rất vui khi BTC giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam chọn sân của Trường ĐH Tây Nguyên để tổ chức vòng loại bảng C. Do đặc thù khu vực địa lý, các đội từ Phú Yên, Khánh Hòa hay Lâm Đồng phải di chuyển trên dưới 200 km lên thi đấu, nên nếu BTC hỗ trợ được cho các đội thì chắc chắn vòng loại tại đây sẽ rất đông vui và hào hứng”.

Sốt sắng nhất trong các trường nhận đăng cai là Trường ĐH Tôn Đức Thắng. Với sân vận động có diện tích 10.800 m², sức chứa 7.500 chỗ ngồi, chất lượng mặt sân được FIFA công nhận đạt chuẩn 2 sao; là nơi thường xuyên tổ chức các giải đấu và nơi sinh viên đá bóng suốt ngày - đêm, có thể nói điều kiện cơ sở vật chất của trường là cực tốt. Ban giám hiệu Trường Tôn Đức Thắng rất hoan nghênh và thống nhất nhận tổ chức cả vòng loại lẫn VCK. Thầy Phạm Thanh Anh Khoa, Trưởng khoa Khoa học thể thao, và thầy Nguyễn Đình Long (giảng viên), cũng đã có nhiều buổi làm việc về công tác tổ chức. Dù lịch học giáo dục thể chất dày đặc rất cần sân bãi, nhưng phía nhà trường cũng đã sắp xếp tương đối ổn thỏa để ưu tiên cho giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam. Trong đó vòng loại sẽ đá liên tục mỗi ngày 2 trận (có 1 trận buổi sáng) và đá 4 trận/ngày vào 3 ngày cuối tuần từ sáng đến tối. VCK (toàn bộ 26 trận) sẽ đá vào giờ đẹp từ 15 giờ trở đi, trong đó có nhiều trận đá đèn như các giải chuyên nghiệp.