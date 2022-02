Giải U.19 Quốc gia 2022: Văn Trường lập cú đúp, HAGL quật ngã Hà Nội 4-1

Mọi trận đấu giữa các đội bóng của HAGL và Hà Nội luôn là tâm điểm, bất kể trong hoàn cảnh nào. Chiều nay ở vòng loại giải U.19 Quốc gia mọi sự chú ý lại đổ dồn về cặp đấu nhiều duyên nợ này.

HAGL bước vào trận đấu với mục tiêu rất rõ ràng là 1 chiến thắng sẽ giúp họ tiến bước rất dài ở vòng loại khi đã có sẵn 6 điểm trong tay sau khi vượt qua các chướng ngại mang tên Công an nhân dân (CAND, 3-0) và Lâm Đồng (6-0).

Trong khi đó CLB Hà Nội gặp rất nhiều khó khăn khi trận ra quân ngày 15.2 đã phải hoãn lại vì quá nhiều ca dương tính với Covid-19. Do vậy phải thấy rằng việc thầy trò HLV Lê Đức Tuấn ra sân ở trận này đã là nỗ lực rất lớn khi chưa thể tập được buổi nào.

P

Dù hoàn cảnh khác nhau nhưng cả 2 đội đều nhập cuộc với tinh thần rất cao, đẩy tốc độ trận đấu lên cao ngay sau tiếng còi khai cuộc. Nhưng lợi thế về tinh thần và thể lực của HAGL càng lúc càng hiện rõ và tạo ra khác biệt.

Cú đúp của Lê Văn Trường cộng với các pha lập công của Thành Đạt, Phước Bảo đã giúp đám nhỏ của bầu Đức có chiến thắng giòn giã 4-1. Về phần mình, quân bầu Hiển cũng đã chứng tỏ được ý chí kiên cường với bàn danh dự của Đức Anh, người cũng đã bỏ lỡ 1 quả 11m.

Chiến thắng thứ 3 liên tiếp giúp HAGL có cú đề-pa khởi đầu quá ấn tượng với 9 điểm tuyệt đối và bỏ xa nhóm còn lại khi trận Lâm Đồng - Công an Nhân dân bị hoãn vì Covid-19.

Nhưng với một đội bóng như Hà Nội, dù chưa tập buổi nào vẫn có 1 bàn thắng và 1 quả 11m trước HAGL cho thấy họ vẫn cực kỳ đáng gờm, nhất là khi thể thức vòng loại U.19 Quốc gia diễn ra theo 2 lượt đi - về.

Thầy trò HLV Lê Đức Tuấn một khi phục hồi được sau Covid-19 sẽ vẫn còn cơ hội phục thù, trong khi sẽ tìm cách lấy trọn điểm tối đa trước các đối thủ còn lại trong bảng C là Lâm Đồng, Khánh Hòa và CAND.

Trưởng đoàn U.19 HAGL Trần Văn Quỳnh tỏ ra hài lòng khi các cầu thủ HAGL đã trình diễn thứ bóng đá tự tin và hợp lý, tuân thủ theo chiến thuật của HLV Chu Ngọc Cảnh.





"Các cầu thủ tuân thủ tốt chiến thuật của HLV Chu Ngọc Cảnh. Trước trận chúng tôi có động viên các con thật tự tin, cầm bóng chơi, có cơ hội dứt điểm từ xa phải tận dụng ngay.

Hà Nội họ sẽ nôn nóng ghi bàn trước nên BHL chỉ đạo cầu thủ chủ động chơi phòng ngự phản công. Những điều chỉnh của HLV Ngọc Cảnh trong hiệp 2 đã chứng tỏ hiệu quả bằng các bàn thắng", dẫn lời vị trưởng đoàn đang là phó chủ tịch hội đồng quản trị công ty tiếp thị tài trợ HAGL (HSM).

Được biết sau trận thắng với tỷ số ấn tượng này, các cầu thủ U.19 HAGL đã nhận những món quà đặc biệt.

Ngoài khoản thưởng nóng được giữ kín, mỗi cầu thủ còn nhận được thêm một áo gió rất xịn để ứng phó với cái rét đậm, rét hại khi bảng C vòng loại U.19 quốc gia diễn ra tại Hà Nội.

Trận còn lại ở bảng A, PVF đã thua đậm Bình Định 2-5, trong đó 3 bàn sau cùng của Bình Định trong 10 phút cuối. Bình Định dẫn trước 2-0 do Nguyễn Hải Chí Nguyện và Nguyễn Phú Nhã ghi, nhưng tinh thần thi đấu tốt giúp PVF gỡ hòa 2-2 do Đào Quang Anh và Lê Ngọc Hưng ghi trong hiệp 2. Thế nhưng sự non nớt về kinh nghiệm trận mạc của những cầu thủ mới 15, 16 tuổi khiến các học trò của HLv Nguyễn Duy Đông thua đậm 3 bàn ở 10 phút cuối do Đinh Thành Luân và cú đúp của Đào Gia Việt ghi.

Cũng trong chiều qua, BTC đã có thông báo về thời gian thi đấu của 2 bảng B (sân Thanh Trì) và D (sân PVF) sẽ bắt đầu từ ngày 2.3 đến 15.3.2022