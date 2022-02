Giải U.19 vô địch quốc gia 2022: Nhiều thay đổi ở vòng loại sắp khởi tranh

Thông báo của VFF cho biết sau khi bốc thăm đã có 2 trường hợp vì nhiều lý do khác nhau không thể tham gia vòng loại, đó là Phú Yên và Phú Thọ. Đội hạng Ba Phú Yên theo giải thích của lãnh đạo đội này thì lực lượng bị phân tán khắp nơi, có cầu thủ một số lại dính covid không tập trung kịp sau Tết, số khác lại phải thi hành nghĩa vụ quân sự nên xin rút, còn đội hạng Nhất Phú Thọ thì lực lượng trẻ cũng không đủ dày để tham gia do một vài cầu thủ phải trở về các CLB khác do những đội này có quân lên tuyển U.23 và U.17 quốc gia nên thiếu hụt phải rút về, vì thế giờ chót Phú Thọ xin không tham dự.

Do tình hình 2 đội không thể góp mặt nên vòng loại U.19 quốc gia chỉ còn 29 đội, VFF và BTC không thể chia bảng lại mà phải tùy tình hình thực tế bảng nào có bao nhiêu chơi bấy nhiêu, trừ khi số đội quá ít thì mới tính toán lại còn nếu vẫn nhiều hơn 4 thì thống nhất giữ nguyên, không gây xáo trộn khi vòng loại sắp khởi tranh. Do Phú Yên và Phú Thọ rút nên bảng B tranh tại sân Thanh Trì (Hà Nội) chỉ còn 4 đội và bảng D tranh tại PVF cũng tương tự chỉ có 4 đội. Ban tổ chức cũng không thể điều một đội ở bảng 6 đội (bảng E tại Bình Phước) ra vì chắc chắn không thể yêu cầu một đội nào ở phía Nam phải di chuyển ra sau khi đã bốc thăm. Do vậy VFF và BTC đã thống nhất vẫn còn 6 bảng, trong đó 3 bảng 5 đội, 2 bảng 4 đội và 1 bảng 6 đội. Vòng loại dành cho các bảng 5 và 6 đội vẫn tiến hành từ ngày 15.2 theo lịch, còn bảng B và D sẽ lùi lại một tuần cụ thể tiến hành từ ngày 23.2 đến 10.3. BTC sẽ bốc thăm thứ tự thi đấu trong bảng lại vào ngày 22.2 để xác định cụ thể từng trận đấu của bảng 4 đội.

Do số lượng đội ở các bảng không đồng đều nên việc xác định đội lọt vào vòng chung kết vẫn là 6 đội nhất bảng và 5 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất cùng với đội chủ nhà sẽ tranh vòng chung kết từ 15.3 đến 31.3. Nếu đội chủ nhà vòng chung kết nằm trong số các đội nhất nhì bảng thì sẽ lấy đủ 12 đội đầu 6 bảng. Trường hợp đội chủ nhà nằm ngoài số này thì đội nhì bảng có thành tích thấp nhất sẽ bị loại. Khi so sánh giữa các đội nhì bảng với nhau thì sẽ bỏ thành tích của đội nhì các bảng với các đội xếp thứ 5 và 6 trong bảng để tính đội nào có chỉ số phụ thấp nhất sẽ bị loại.

Các bảng trưởng vòng loại ở Viettel (bảng A) VFF (bảng C), TP.HCM (bảng E) và Bình Phước (bảng F) sẽ họp kỹ thuật với các đội, giám sát, trọng tài để rà soát danh sách đăng ký và các điều kiện tham dự vào 9 giờ 30 ngày 14.2. Riêng 2 bảng B ở Thanh Trì và bảng D ở PVF sẽ họp kỹ thuật vào 9 giờ 30 ngày 22.2. VFF và BTC yêu cầu các đội sẽ phải tiến hành xét nghiệm cho toàn bộ lực lượng của đội mình và nộp hồ sơ về cho BTC. Trong quá trình thi đấu vòng loại, VFF sẽ có thông báo cụ thể về các điều kiện đảm bảo y tế để các đội thực hiện. Riêng vòng chung kết, BTC giải sẽ tiến hành xét nghiệm cho toàn bộ lực lượng tham gia gồm tập thể 12 đội bóng, giám sát, trọng tài, BTC, lực lượng phục vụ, báo chí..3-4 ngày/ lần trong thời gian tham dự giải.

Lịch thi đấu và sân thi đấu cụ thể của các bảng A, C, E và F như sau. Riêng 2 bảng B và D sẽ bốc thăm để sắp mã số sau.