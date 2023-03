Giải bóng rổ VBA 3x3: Xuất hiện đội bóng thứ 12 ở nội dung chuyên nghiệp nam

Hôm nay (30.3), Ban tổ chức giải bóng rổ VBA 3x3 năm 2023 công bố lịch thi đấu cùng danh sách các đội tham dự chặng 3 VBA 3x3 diễn ra ngày mai (31.1) trên phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP.HCM).

CLB Thang Long Warriors (áo đỏ) vô địch chặng 1 và 2 nhưng dự báo gặp sự cạnh tranh quyết liệt ở vòng 3 VBA

Đặc biệt nội dung chuyên nghiệp nam của chặng 3 giải bóng rổ VBA 3x3 chào đón đội bóng thứ 12 là CLB Meron Ako Philippines (Philippines). Tại chặng đấu này, điểm cá nhân của các VĐV trên bảng xếp hạng FIBA 3x3 sẽ nhiều hơn 3 lần so với 2 chặng trước.

Ngoài ra, đội vô địch giải bóng rổ VBA 3x3 nội dung chuyên nghiệp nam sẽ được VBA tài trợ toàn bộ chi phí ra nước ngoài để tham dự giải đấu Challenger (thuộc cấp độ 9/10 cấp độ trong hệ thống giải đấu FIBA 3x3) và có cơ hội vào tranh suất tham dự FIBA 3x3 World Tour (giải đấu cấp độ cao nhất trong hệ thống giải đấu FIBA 3x3).

Nội dung chuyên nghiệp nam của VBA 3x3 có chất lượng chuyên môn cao VBA

Bên cạnh nội dung chuyên nghiệp nam, chặng 3 giải bóng rổ VBA 3x3 còn có nội dung U.20 nam với sự góp mặt của 16 CLB gồm Hanoi Buffaloes, Thang Long Warriors, Saigon Heat, Ho Chi Minh City Wings, Cantho Catfish, Bumblebees, Play Nutrition, Phú Thọ - HCM, Ares BKK (từ Thái Lan), Danang City (powered by Danang Dragons & Danang Basketball Development Centre), The perfomance lab, ĐH Tôn Đức Thắng, ĐH Kiến Trúc, Triform - AIS (Australian International School), YourLife, Next Level.

Bảng xếp hạng nội dung chuyên nghiệp nam giải bóng rổ VBA 3x3 sau 2 chặng: 1/Thang Long Warriors (200 điểm), 2/Saigon Heat (160 điểm), 3/Cantho Catfish (12 điểm), 4/Bumblebees (105 điểm), 5/VN Select (105), 6/Rising Star (100 điểm), 7/Hoop Dreams (75 điểm), 8/New Sports (70 điểm), 9/ Ho Chi Minh City Wings (65), 10/The performance lab (40 điểm), 11/Ares BKK (36 điểm).