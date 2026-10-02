Giải Bùi Xuân Phái 2026 vinh danh nhà thơ Bằng Việt

Ngày 2.10, nhà thơ Bằng Việt được trao giải thưởng lớn tại Giải thưởng Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội 2026. Luôn coi Hà Nội là "thành phố của đời mình", nhà thơ Bằng Việt cho biết ông cảm thấy mình đã nhận được nhiều ân tình từ thành phố và luôn muốn đền đáp.

"Phải nói, từ khi còn trẻ tôi đã có thiên hướng sáng tác về Hà Nội, vì đây là nơi mình lớn lên, gắn bó với nhiều vui buồn, nhiều khía cạnh đáng nhớ trong cuộc đời mình", chủ nhân Giải thưởng Bùi Xuân Phái chia sẻ.

Nhà thơ Bằng Việt chia sẻ về tình yêu Hà Nội khi nhận giải Bùi Xuân Phái ẢNH: BTC

Nhà thơ Bằng Việt có nhiều tác phẩm viết về Hà Nội như Trở lại trái tim mình (1967), Thành phố những tiên cảm lớn (1968), Đất này, Thăng Long - Hà Nội (1973), Trò chuyện với Thành phố của đời mình (1974), Sen hồ Tây (1995)… Theo Ban tổ chức Giải thưởng Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội, những sáng tác về Hà Nội của ông có đủ sức nặng để trở thành một bộ phận quan trọng trong sự nghiệp thi ca của nhà thơ.

Bên cạnh sáng tác, Bằng Việt còn có nhiều công trình nghiên cứu, biên khảo về Hà Nội. Ông cũng từng giữ cương vị Chủ tịch Hội đồng giám khảo Giải thưởng Bùi Xuân Phái từ khi giải thưởng được thành lập năm 2008 đến năm 2025.

Giải thưởng Bùi Xuân Phái: Gợi mở ký ức và giao lưu quốc tế

Ở hạng mục Tác phẩm, Giải thưởng Bùi Xuân Phái năm nay trao hai giải thưởng cho loạt tranh sơn mài cầu Long Biên của họa sĩ Thành Chương và vở cải lương Người con gái Hà Thành của Nhà hát Cải lương Hà Nội (kịch bản Nguyễn Toàn Thắng, đạo diễn NSND Triệu Trung Kiên).

Cũng tại hạng mục này, vở kịch Quân khu Nam Đồng của Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam được trao giải của Ban giám khảo. Vở diễn do Phạm Ngọc Tiến chuyển thể từ truyện dài cùng tên của nhà văn Bình Ca, dưới sự dàn dựng của đạo diễn, NSƯT Nguyễn Sĩ Tiến.

Ê kíp sáng tạo của vở cải lương Người con gái Hà Thành ẢNH: BTC

Ban tổ chức đánh giá, loạt tranh sơn mài cầu Long Biên của họa sĩ Thành Chương không chỉ khắc họa cây cầu như một biểu tượng của Hà Nội, mà còn gợi mở những suy tưởng về ký ức, thời gian và sự gắn bó của con người với thành phố. Trong khi đó, hình tượng nữ điệp báo trong vở cải lương Người con gái Hà Thành góp phần cho thấy vẻ đẹp của Hà Nội không chỉ nằm ở cảnh quan, phố xá, mà trước hết ở con người và tình người trong những năm tháng kháng chiến.

Ở hạng mục Việc làm, Giải thưởng Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội trao hai giải cho Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất năm 2025, do Bộ VH-TT-DL hợp với Bộ Ngoại giao và UBND TP.Hà Nội tổ chức; và chuỗi hoạt động phát huy giá trị di sản Văn Miếu - Quốc Tử Giám, hướng tới kỷ niệm 950 năm thành lập Quốc Tử Giám (1076 - 2026), do Trung tâm Hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám thực hiện.

TS Nguyễn Phương Hòa, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế (Bộ VH-TT-DL), nhận giải Bùi Xuân Phái, hạng mục Việc làm cho Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất ẢNH: BTC

Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất năm 2025 đã thu hút khoảng một triệu lượt khán giả trong và ngoài nước trong 3 ngày diễn ra. Với mục tiêu đưa các nền văn hóa xích lại gần nhau, lễ hội tiếp tục được tổ chức lần thứ hai với chủ đề "Hội tụ di sản - Kiến tạo tương lai".

Trong khi đó, chuỗi hoạt động kỷ niệm 950 năm Văn Miếu - Quốc Tử Giám góp phần đưa giá trị của di sản đạo học đến gần hơn với công chúng trong nước và bạn bè quốc tế, trong đó có UNESCO và công chúng Pháp. Chuỗi triển lãm, tọa đàm, trình diễn nghệ thuật và trải nghiệm di sản Văn Miếu đã được tổ chức tại trụ sở UNESCO ở Paris và Đại học Montpellier.

Ở hạng mục Ý tưởng, Giải thưởng Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội trao giải cho Đề án thí điểm tổ chức không gian văn hóa, tuyến phố đi bộ phố Thành Thái, phường Cầu Giấy, TP.Hà Nội. Theo đề án, tuyến phố dự kiến khai thác chất liệu cốm Vòng, gắn với những giá trị văn hóa đặc trưng của địa phương. Hình ảnh cốm, lá sen và bông sen được đưa vào thiết kế, cùng các hoạt động trải nghiệm nghề, giới thiệu quy trình làm cốm và những sản phẩm liên quan.