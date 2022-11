Giải Cọ nhí Topart đấu giá tranh giúp trẻ mồ côi do Covid-19

Tối 6.11, Gala giải Cọ nhí Topart 2022 đã diễn ra tại Q.7, TP.HCM. Đây là sự kiện thường niên do Hệ thống đào tạo mỹ thuật thiếu nhi Topart tổ chức, nhằm triển lãm, vinh danh và trao giải cho các cây cọ nhí tham gia cuộc thi. Theo Ban tổ chức, với chủ đề “Vẻ đẹp đại dương”, cuộc thi năm nay đã thu hút gần 30.000 cọ nhí từ 4 - 16 tuổi tại TP.HCM và một số tỉnh, thành trong cả nước tham gia. Qua 2 vòng thi (vòng loại từ 1.5 - 30.9, vòng chung kết từ 1 - 30.10), Ban tổ chức đã chọn được những gương mặt xuất sắc nhất để trao giải. Trong đó, giải đặc biệt được trao cho em Trần Ngọc Hân (chi nhánh Topart Hùng Vương, Q.5, TP.HCM), giải tài năng trẻ về tay Nguyễn Ngọc Khánh Giang (Topart Him Lam, Q.7), 2 giải nhất thuộc về Vũ Hà My (Topart LakeView, TP.Thủ Đức, TP.HCM) và Phan Hà Thùy Dương (Topart Bình Tân, Q.Bình Tân, TP.HCM), 4 giải nhì được trao cho 4 cọ nhí khác.

Tại sự kiện này, Ban tổ chức đã đấu giá 8 bức tranh của các em đạt giải cao để ủng hộ chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời của Báo Thanh Niên, nhằm chia sẻ với các trẻ mồ côi do dịch Covid-19, với tổng số tiền thu được là 101 triệu đồng. Bà Thái Thị Lệ Hằng, Giám đốc Hệ thống đào tạo mỹ thuật thiếu nhi Topart, cho biết: “Cuộc thi Cọ nhí Topart không chỉ là một sân chơi cộng đồng phi lợi nhuận dành cho các bạn nhỏ trên cả nước, mà còn là nơi tôn vinh những giá trị văn hóa, đạo đức, đồng thời cũng là bước đệm giúp các em học sinh rèn luyện kỹ năng tư duy, sáng tạo, có cái nhìn thẩm mỹ tương quan, học hỏi thêm về những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống. Đặc biệt, việc đấu giá các bức tranh của các cọ nhí để tham gia chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời của Báo Thanh Niên là hoạt động thiện nguyện ý nghĩa, giúp các bạn trẻ lan tỏa tình yêu thương, sẻ chia trong cộng đồng với những bạn nhỏ kém may mắn khi mất đi cha, mẹ và người thân yêu của mình do đại dịch Covid-19”.





Là người đầu tiên đấu giá thành bức tranh trị giá 18 triệu đồng (giá khởi điểm 10 triệu đồng) của chính con gái mình, ông Nguyễn Văn Nhật, phụ huynh em Nguyễn Ngọc Khánh Giang (Topart Him Lam, Q.7, đạt giải tài năng trẻ), xúc động: “Việc đấu giá bức tranh của con tôi không đơn thuần là giá trị vật chất, mà hơn thế là góp một tấm lòng cùng với con, với các bạn nhỏ khác và Ban tổ chức đem yêu thương san sẻ với các bạn nhỏ bất hạnh khi cha mẹ, người thân chẳng may qua đời vì dịch bệnh”. Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Thể, đại diện Công ty HDC đến từ tỉnh Quảng Bình, đấu giá thành 20 triệu đồng bức tranh giải đặc biệt của Trần Ngọc Hân (giá khởi điểm 15 triệu đồng), sau đó tặng lại bức tranh cho chính tác giả, cũng bày tỏ: “Tôi thực sự xúc động với việc đấu giá bức tranh của các cọ nhí để chia sẻ các trẻ mồ côi trong chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời của Báo Thanh Niên. Đây là việc làm ý nghĩa, nhân văn, nên góp thêm một tấm lòng vì các trẻ bất hạnh!”.