Thời sự

Giải cứu 3 người mắc kẹt trong thang máy bệnh viện lúc khuya

Huy Đạt
Huy Đạt
21/12/2025 09:26 GMT+7

Bị mắc kẹt trong thang máy giữa đêm khuya tại Bệnh viện đa khoa Quảng Nam, 2 bệnh nhân và 1 nhân viên y tế đã phải cầu cứu lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an TP.Đà Nẵng.

Sáng nay 21.12, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an TP.Đà Nẵng cho biết đơn vị đã kịp thời giải cứu 3 người bị mắc kẹt trong thang máy tại Bệnh viện đa khoa Quảng Nam (P.Tam Kỳ, TP.Đà Nẵng), bảo đảm an toàn cho các nạn nhân.

Theo thông tin ban đầu, lúc 0 giờ 48 phút ngày 21.12, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an TP.Đà Nẵng tiếp nhận tin báo có người bị mắc kẹt trong thang máy tại Bệnh viện đa khoa Quảng Nam.

Giải cứu 3 người mắc kẹt trong thang máy Bệnh viện Quảng Nam giữa đêm khuya - Ảnh 1.

Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an TP.Đà Nẵng giải cứu 3 người mắc kẹt trong thang máy bệnh viện

ẢNH: Đ.X

Ngay sau khi nhận tin, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ điều động 1 xe cứu nạn cứu hộ cùng 8 cán bộ, chiến sĩ thuộc Đội Công tác cứu nạn cứu hộ - Tổ Bàn Thạch khẩn trương đến hiện trường.

Lực lượng chức năng xác định trong cabin thang máy có 3 người bị mắc kẹt, gồm 2 bệnh nhân và 1 nhân viên y tế. Do không gian kín và thời gian mắc kẹt kéo dài, các nạn nhân có biểu hiện lo lắng, hoảng sợ.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ đã khẩn trương triển khai cứu nạn an toàn, vừa trấn an tinh thần các nạn nhân, vừa sử dụng thiết bị chuyên dụng để tiếp cận và mở cửa thang máy đúng quy trình kỹ thuật. Đến gần 1 giờ cùng ngày, lực lượng cứu nạn cứu hộ đã giải cứu thành công cả 3 nạn nhân mắc kẹt trong thang máy ra ngoài an toàn.

