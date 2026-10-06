Giải cứu nam thanh niên có ý định nhảy lầu ở Quy Nhơn

Ngày 6.10, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Gia Lai cho biết lực lượng chức năng vừa giải cứu thành công một nam thanh niên có ý định nhảy lầu tại một ngôi nhà trên đường Chế Lan Viên, phường Quy Nhơn Nam (trước đây thuộc thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định).

Cảnh sát giải cứu nam thanh niên ngồi ở lan can tầng 5, có ý định nhảy lầu tại Quy Nhơn ẢNH: HOÀNG TUẤN

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13 giờ 20 ngày 6.10, Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 1 (Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Gia Lai) nhận tin báo anh L.T.P (25 tuổi, ở phường Quy Nhơn Nam) có biểu hiện tinh thần không ổn định, đang đứng tại lan can một ngôi nhà cao tầng trên đường Chế Lan Viên và có ý định nhảy lầu.

Nhận định tình huống có nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng, lực lượng chức năng nhanh chóng điều 1 xe chỉ huy, 1 xe cứu nạn cứu hộ, 1 xe thang cùng 16 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Anh P. ngồi tại khu vực lan can tầng 5 của ngôi nhà ẢNH: HOÀNG TUẤN

Khi lực lượng cứu nạn có mặt, anh P. đang ngồi tại khu vực lan can tầng 5 của ngôi nhà. Nam thanh niên có biểu hiện tinh thần không ổn định, không giao tiếp với người thân và lực lượng chức năng.

Lực lượng cứu nạn lập tức triển khai đệm hơi phía dưới khu vực có nguy cơ xảy ra sự cố, đồng thời sử dụng xe thang tiếp cận vị trí của anh P. Chỉ huy cứu nạn kiên trì vận động, trấn an và giữ liên lạc nhằm giúp nam thanh niên bình tĩnh, hợp tác.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ giải cứu thành công nam thanh niên có ý định nhảy lầu ẢNH: HOÀNG TUẤN

Đến khoảng 13 giờ 50, sau thời gian vận động, thuyết phục, anh P. đồng ý rời vị trí nguy hiểm và nhảy xuống đệm hơi được lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ triển khai bên dưới. Trong quá trình nhảy xuống đệm hơi, người này va phải vật cứng nên bị thương và được đưa đi cấp cứu ngay sau đó.