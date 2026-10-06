    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
    Thời sự

    Giải cứu nam thanh niên có ý định nhảy lầu ở Quy Nhơn

    Đức Nhật
    Đức Nhật
    Lực lượng cảnh sát vận động, giải cứu thành công nam thanh niên ngồi tại lan can tầng 5, có ý định nhảy lầu tại Quy Nhơn.

    Ngày 6.10, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Gia Lai cho biết lực lượng chức năng vừa giải cứu thành công một nam thanh niên có ý định nhảy lầu tại một ngôi nhà trên đường Chế Lan Viên, phường Quy Nhơn Nam (trước đây thuộc thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định).

    Giải cứu nam thanh niên có ý định nhảy lầu ở Quy Nhơn- Ảnh 1.

    Cảnh sát giải cứu nam thanh niên ngồi ở lan can tầng 5, có ý định nhảy lầu tại Quy Nhơn

    ẢNH: HOÀNG TUẤN

    Theo thông tin ban đầu, khoảng 13 giờ 20 ngày 6.10, Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 1 (Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Gia Lai) nhận tin báo anh L.T.P (25 tuổi, ở phường Quy Nhơn Nam) có biểu hiện tinh thần không ổn định, đang đứng tại lan can một ngôi nhà cao tầng trên đường Chế Lan Viên và có ý định nhảy lầu.

    Nhận định tình huống có nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng, lực lượng chức năng nhanh chóng điều 1 xe chỉ huy, 1 xe cứu nạn cứu hộ, 1 xe thang cùng 16 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

    Giải cứu nam thanh niên có ý định nhảy lầu ở Quy Nhơn- Ảnh 2.

    Anh P. ngồi tại khu vực lan can tầng 5 của ngôi nhà

    ẢNH: HOÀNG TUẤN

    Khi lực lượng cứu nạn có mặt, anh P. đang ngồi tại khu vực lan can tầng 5 của ngôi nhà. Nam thanh niên có biểu hiện tinh thần không ổn định, không giao tiếp với người thân và lực lượng chức năng.

    Lực lượng cứu nạn lập tức triển khai đệm hơi phía dưới khu vực có nguy cơ xảy ra sự cố, đồng thời sử dụng xe thang tiếp cận vị trí của anh P. Chỉ huy cứu nạn kiên trì vận động, trấn an và giữ liên lạc nhằm giúp nam thanh niên bình tĩnh, hợp tác.

    Giải cứu nam thanh niên có ý định nhảy lầu ở Quy Nhơn- Ảnh 3.

    Lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ giải cứu thành công nam thanh niên có ý định nhảy lầu

    ẢNH: HOÀNG TUẤN

    Đến khoảng 13 giờ 50, sau thời gian vận động, thuyết phục, anh P. đồng ý rời vị trí nguy hiểm và nhảy xuống đệm hơi được lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ triển khai bên dưới. Trong quá trình nhảy xuống đệm hơi, người này va phải vật cứng nên bị thương và được đưa đi cấp cứu ngay sau đó.

    Tin liên quan

    2 cô gái sống sót trong vụ cháy quán ăn kể về giây phút nhảy lầu

    2 cô gái sống sót trong vụ cháy quán ăn kể về giây phút nhảy lầu

    Sức khỏe 2 cô gái sống sót trong vụ cháy quán ăn ở trung tâm TP.HCM sau 1 ngày điều trị đã tạm ổn định, tiếp tục được theo dõi đặc biệt tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định.

    Khám phá thêm chủ đề

    nhảy lầu nhảy lầu ở quy nhơn Quy Nhơn Gia Lai Giải cứu nam thanh niên nhảy lầu ở Quy Nhơn

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận