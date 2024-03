Giai đoạn nắng nóng đỉnh điểm ở Nam bộ kéo dài 3 tuần

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, sau một vài ngày giảm cường độ, nắng nóng diện rộng đã quay trở lại. Từ ngày 22.3 xuất hiện nắng nóng gay gắt nhiều nơi ở miền Đông và cục bộ ở miền Tây với mức nhiệt phổ biến từ 35 - 37 độ C.

Người dân TP.HCM tìm mọi cách để "sống chung" với nắng nóng MINH ĐĂNG

Ngày 23.3, nhiệt độ cao nhất ghi nhận được tại Đồng Phú (Bình Phước) là 37,8 độ C; còn tại Châu Đốc (An Giang) 35,7 độ C.

Nhiệt độ đang có xu hướng tăng cường trong các ngày tiếp theo. Mức nhiệt cao nhất phổ biến ở các tỉnh miền Đông từ 36 - 38 độ C còn miền Tây từ 35 - 37 độ C.

Đến thời điểm này, nhiệt độ cao nhất ghi nhận trong năm 2024 là 38,5 độ C ở Biên Hòa (Đồng Nai) vào đầu tháng 3.

Giải thích về xu hướng nắng nóng tăng cường, Th.S Lê Thị Xuân Lan, chuyên gia dự báo khí tượng thủy văn cho biết: Ngày 21.3 là ngày xuân phân, từ sau thời điểm này mặt trời ở gần xích đạo nhất. Theo quỹ đạo, mặt trời sẽ dịch chuyển dần lên phía bắc hay người ta còn gọi là chuyển động biểu kiến. Do mặt trời ở gần xích đạo nhất nên nắng nóng cũng đặc biệt gay gắt. Kèm theo đó là các tia bức xạ như tia cực tím cũng mạnh hơn. Chính vì vậy, giai đoạn từ ngày 21.3 đến giữa tháng 4 là đỉnh điểm nắng nóng ở Nam bộ.

"Cùng với vấn đề biến đổi khí hậu và tác động của El Nino (đang suy yếu) thì đỉnh điểm nắng nóng năm nay có thể chạm kỷ lục cũ vào mùa khô năm 1997/98 là 39 - 40 độ C ở các tỉnh miền Đông. Những nơi có khả năng đạt mức nhiệt này vẫn là những địa danh quen thuộc như: Đồng Phú, Đồng Xoài, Xuân Lộc, Biên Hòa; còn miền Tây có thể lên tới 37 - 38 độ C ở Châu Đốc, Cần Thơ, Vĩnh Long… Nắng nóng kéo dài liên tục nhiều giờ trong ngày và nhiều ngày liên tiếp cũng như chênh lệch nhiệt giữa ngày và đêm khá cao. Đây là những yếu tố ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe, mọi người cần lưu ý", bà Lan khuyến cáo.

Nếu như từ nay đến giữa tháng 4 nhiệt độ cao nhưng độ ẩm trong không khí thấp gây ra nắng nóng gay gắt thì từ nửa cuối tháng 4 về sau là giai đoạn chuyển mùa, ẩm độ trong không khí cao tạo ra cái nóng oi bức rất khó chịu. "Từ cuối tháng 4 đến giữa tháng 5 là giai đoạn chuyển mùa, thường xuất hiện các hiện tượng thời tiết cực đoan như giông kèm theo mưa to, lốc xoáy, vòi rồng, mưa đá, sét… Thời gian thường xuất hiện vào chiều tối. Do năm nay nắng nóng gay gắt hơn bình thường nên các hiện tượng cực đoan cũng gia tăng cường độ. Người dân cần đặc biệt lưu ý phòng tránh", bà Lan khuyến cáo.

Trong vài ngày gần đây, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cũng liên tục phát các bản tin cảnh báo nắng nóng ở Nam bộ đồng thời khuyến cáo người dân: Do ảnh hưởng của nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột qụy do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Bên cạnh đó cần lưu ý, nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2 - 4 độ C, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.