Nhiệt độ chưa hạ, nắng nóng lại sắp tăng cường

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ cho biết, nắng nóng gay gắt vẫn đang diễn ra ở các tỉnh miền Đông. Trong ngày 19.3 mức nhiệt độ cao nhất ở Nam bộ là 38 độ C ghi nhận tại Tây Ninh. Các địa phương còn lại dao động phổ biến từ 35 - 38 độ C. Một số tỉnh miền Tây có nhiệt độ 35 - 36 độ C.

Nắng nóng gay gắt ở TP.HCM và các tỉnh Nam bộ có khả năng dịu bớt vào ngày mai CHÍ NHÂN

Trong ngày hôm nay nắng nóng 36 - 38 độ C có khả năng xuất hiện ở Bình Phước. Các tỉnh thành còn lại ở miền Đông có mức nhiệt từ 36 - 37 độ C. Một số nơi ở miền Tây từ 35 - 36 độ C.

Dự báo cường độ nắng tiếp tục giảm vào ngày 21.3, do có các nhiễu động trên cao khiến trời nhiều mây. Nhiệt độ cao nhất phổ biến ở các tỉnh miền Đông từ 35 - 37 độ C và miền Tây tiếp tục mức 35 - 36 độ C.

Tuy nhiên, từ ngày 24.3 nắng nóng diện rộng có xu hướng quay trở lại và một số nơi ở miền Đông có khả năng nắng nóng gay gắt.

Làm việc ở đường băng Tân Sơn Nhất: Hàng chục năm tập quen với cái nóng 50 độ C

Các chuyên gia khuyến cáo, người dân cần đặc biệt chú ý bảo vệ sức khỏe dưới trời nắng nóng. Ngoài nhiệt độ cao, thì cường độ tia cực tím cũng rất mạnh bên cạnh đó là vấn đề bụi mịn do ô nhiễm không khí. Khi ra đường, mọi người cần che chắn cẩn thận bằng cách mặc quần áo nhiều lớp khi ra đường và cần uống nhiều nước, ăn thêm các loại trái cây để bổ sung vitamin... Bên cạnh đó, cần đặc biệt lưu ý phòng chống cháy nổ, nhất là việc sử dụng các thiết bị điện, đồ dùng nhà bếp…