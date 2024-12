Giải golf chắp cánh ước mơ cho trẻ em vùng quê khó khăn

Ông Nguyễn Viết Khim, Chủ Tịch CLB Golf & Friends, chia sẻ: "Tiếp nối thành công của các giải golf thường niên lần trước, giải golf thường niên lần thứ 4 dự kiến quy tụ 216 golfer. Các giải thưởng gồm: đồng đội, best gross, nhất, nhì, ba mỗi bảng, nearest to the pin, longest drive, near line…"

Thông tin giải golf thường niên lần thứ 4 do CLB Golf & Friends tổ chức ẢNH: DUY KHANG

Cũng theo ông Khim, giải đấu là dịp để giao lưu, học hỏi giữa các golfer đam mê thể thao, đồng thời, nhằm gây quỹ cho dự án Giấc mơ xanh do CLB Golf & Friends tổ chức, mang yêu thương đến những vùng quê khó khăn, nơi những giấc mơ của trẻ em cần được chắp cánh thông qua những suất học bổng, những phần quà là dụng cụ học tập, áo quần….

Ông Nguyễn Viết Khim, Chủ tịch CLB Golf & Friends (thứ hai từ trái qua) đồng hành cùng Agribank trao khu vui chơi, thư viện máy tính cho trường tiểu học Mỹ Thạnh, H.Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận. ẢNH: DUY KHANG

Kinh phí tham dự giải: 3,3 triệu đồng đối với cá nhân, 8 triệu đồng đối với đội tuyển đăng ký tham gia giải đồng đội. Đăng ký tham dự với bà Dương Trang, điện thoại: 0909059990.