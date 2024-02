Giải hạng nhất: Em họ Công Phượng tịt ngòi, đội Bình Phước trở lại cuộc đua

Tâm điểm vòng 9 giải hạng nhất 2023-2024 chính là trận cầu trên sân Bình Phước giữa chủ nhà và đội Bà Rịa-Vũng Tàu. Trận này được chú ý vì đây là 2 đội đang ở tốp đầu đều hy vọng bứt lên để gây sức ép với các đội như Đà Nẵng, Huế hay PVF-CAND.

Hơn nữa điểm thú vị của trận này chính là cuộc đối đầu giữa 2 HLV từng là tuyển thủ quốc gia vô địch AFF Cup 2008 và 2018 là Nguyễn Minh Phương và Nguyễn Anh Đức. Một người là tiền vệ tài hoa có đường chuyền quyết định cho Công Vinh đánh đầu vào lưới Thái Lan, giúp Việt Nam lần đầu đoạt chức vô địch. Còn một người ghi bàn duy nhất vào lưới Malaysia trong trận chung kết lượt về giúp thầy trò HLV Park Hang-seo đăng quang xứng đáng tại AFF Cup 2018.



Đội Bà Rịa-Vũng Tàu không thể gây bất ngờ trên sân Bình Phước CLB

Mặt khác trận này còn được quan tâm vì sự cố 5 cầu thủ Bà Rịa-Vũng Tàu bị khởi tố do liên quan đến hành vi đánh bạc trong trận thua Đà Nẵng 1-3. Thực tế cả 5 cầu thủ bị dính líu vụ đánh bạc đều bị HLV Minh Phương loại khỏi danh sách đăng ký thi đấu của CLB. Băng đội trưởng được trao cho em họ Công Phượng là Nguyễn Thái Quốc Cường và những điều chỉnh khác như đưa thủ môn Nguyễn Nhất Nguyên, Tô Phương Thịnh, Lê Cảnh Gia Huy hay Nguyễn Cao Kỳ vào đá chính đều phần nào không làm xáo trộn đến bộ khung. Những nhân tố mới tuy chưa phát huy hiệu quả nhưng tinh thần và thái độ thi đấu cũng đã làm yên tâm người hâm mộ đội bóng Bà Rịa-Vũng Tàu.

Em họ Công Phượng Nguyễn Thái Quốc Cường (phải) tịt ngòi, Bà Rịa-Vũng Tàu thất bại CLB cung cấp

Nguyễn Thái Quốc Cường cùng Lê Thanh Ngọc Lâm, Bùi Văn Bình, Trương Nhạc Minh và những cầu thủ thay thế rất nỗ lực thực thi chủ trương của HLV Minh Phương là đá an toàn, chơi với đội hình không quá dâng cao. Nhưng do sự kết nối giữa các vị trí vẫn chưa thật ăn ý nên đội hình trẻ (tuổi trung bình 21,8) đã để lộ ra vài sơ hở về kinh nghiệm thi đấu. Cả 2 bàn thua đều do những hạn chế của hàng phòng ngự. Nhất là bàn thua thứ 2, thủ môn xuất tướng chọn sai điểm rơi để thua rất đáng tiếc. Bàn gỡ muộn màng 1-2 từ sai lầm của thủ môn Đoàn Huy Hoàng của phía chủ nhà chưa đủ khỏa lấp những yếu kém của Bà Rịa-Vũng Tàu. Nói chung HLV Minh Phương sẽ còn nhiều việc phải làm để những trận tới khi gặp Long An và nhất là 2 ứng viên mạnh PVF-CAND và Đà Nẵng thì phải biết cách khắc phục nếu không muốn tuột lại.

Lão tướng Võ Nhật Tân duy trì được sự ổn định trong lối đá của chủ nhà CLB

Trong khi đó được đầu tư tốt, Bình Phước không cam chịu vị trí ở tốp giữa bảng xếp hạng. Sau 2 trận thua trước PVF-CAND và Đồng Tháp khiến HLV Anh Đức phải gia cố lại đội hình. Cựu tuyển thủ của Bình Dương đã quyết định tăng cường những gương mặt kinh nghiệm vào đá chính như Phan Tấn Tài, Nguyễn Văn Tám vào đá chính bên cạnh 2 trụ cột đã có mặt từ đầu là đội trưởng Võ Nhật Tân và trung vệ Lục Xuân Hưng. Thậm chí một cầu thủ đã 34 tuổi như Huỳnh Văn Ly cũng được tung vào hiệp 2. Chính kinh nghiệm của cựu binh này đã ghi bàn thứ 2 mang tính quyết định cho Trường Tươi Bình Phước sau khi Thành Đạt mở tỷ số ở hiệp 1.

Niềm vui ghi bàn của Trường Tươi Bình Phước CLB

HLV Anh Đức rõ ràng đã hài lòng khi sử dụng những cựu binh xen lẫn với lớp trẻ để vừa có sức trẻ nhưng cũng tăng sức mạnh, vừa có thêm sự dày dạn nhưng cũng có sự khôn khéo, linh hoạt trong lối chơi. Chính cách vận dụng này giúp cho Bình Phước vươn lên 12 điểm bằng với chính Bà Rịa-Vũng Tàu. Lượt đi dù chỉ còn 1 trận gặp CLB Huế vào tuần sau, nhưng đó là tín hiệu cho thấy sự khởi sắc mà chỉ cần duy trì được sự ổn định này đội bóng miền Đông Nam bộ hứa hẹn sẽ bật lên.

Ở trận còn lại của ngày 17,2, Phù Đổng Ninh Bình hòa PVF CAND 0-0. Đội bóng được xem là ứng viên lên hạng lại chơi khá nhạt nhòa khi vắng "người không phổi" Nguyễn Thanh Nhàn và Trần Ngọc Sơn. Những pha lên bóng khá lúng túng và bế tắc khi hàng công dựa quá nhiều vào Lê Văn Đô còn Trần Đức Nam hay Lê Minh Bình, Thái Bá Đạt đều mờ nhạt.

Tuyến giữa thiếu người điều tiết khi Huỳnh Công Đến đá dưới sức thay ra hiệp 2 còn Đức Phú bị đẩy về đá hậu vệ phải. Lẽ ra HLV Mauro Jeronimo phải sử dụng Ngô Đức Hoàng nhiều hơn vì tiền vệ từng chơi cho U.21 Hà Nội chơi rất khôn ngoan, nhưng lại chỉ đưa vào gần cuối hiệp 2 nên chưa thể để lại dấu ấn. Trận hòa này sẽ khiến PVF-CAND không chỉ bị Đà Nẵng có thể bỏ xa khi chiều 18.2 họ đá sân nhà gặp Đồng Nai mà còn bị nhóm sau thu hẹp khoảng cách.

PVF-CAND (giữa) bế tắc trong lối chơi khi lại hòa không bàn thắng Nga Nga

Chiều 18.2 sẽ diễn ra 3 trận còn lại của vòng 9 giải hạng nhất. Lúc 15 giờ đội Huế gặp Long An và Phú Thọ gặp Đồng Tháp. Lúc 17 giờ là Đà Nẵng gặp Đồng Nai.