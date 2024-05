Giải hạng nhất: Em họ Công Phượng tỏa sáng, Long An và Bình Phước 'chôn chân'

Em họ Công Phượng ghi bàn nhưng bị mờ bởi "voi rừng"

Phải gần 3 tháng tính từ trận thắng Long An 5-3, Nguyễn Thái Quốc Cường mới lập công trở lại cho CLB Bà Rịa-Vũng Tàu. Tuy nhiên, những đóng góp âm thầm của anh cũng đã giúp cho đội bóng "ó biển" luôn luôn bám đuổi ở tốp đầu và ít bị hụt hơi trong cuộc chiến đường dài tại giải hạng nhất quốc gia 2023-2024.

Em họ Công Phượng là Nguyễn Thái Quốc Cường chiếm khoảng trống ghi bàn Trung Đặng

Sự âm thầm của em họ Công Phượng đã bất ngờ bùng nổ ở cuối hiệp 1 trận gặp Huế trên sân nhà khi anh di chuyển rất khôn ngoan vào khoảng trống trong vòng 16 m 50, đón đường chuyền từ đồng đội và tung cú sút chân phải, vốn không phải chân thuận đưa bóng bay căng vào góc lưới khiến thủ môn Tiến Tạo "bó tay". Bàn thắng này là kết quả hợp lý ở hiệp đầu khi đội chủ nhà chơi chặt chẽ, hưng phấn hơn.

Thế nhưng sự chủ quan trong tình huống kèm người khi bị đá phạt cố định đã khiến đội Bà Rịa-Vũng Tàu bị gỡ hòa ở phút 56. Hữu Tuấn đã lẻn vào vòng 16 m 50 đón cú đánh đầu chiến thuật của Hồ Thanh Minh để đánh đầu nối gỡ hòa 1-1. Bàn thua như gáo nước lạnh khiến chủ nhà suýt thua thêm nếu thủ môn Trần Lâm Hào không xuất sắc cứu thua sau tình huống mười mươi sau đó của "Voi rừng" Hồ Thanh Minh.

Niềm vui của đội Bà Rịa-Vũng Tàu khi 2 lần dẫn trước Trung Đặng

Vượt qua được áp lực suýt thua, chủ nhà đã tìm lại niềm vui cũng từ một tình huống cố định ở phút 75 khi trung vệ Trương Nhạc Minh tham gia tấn công đánh đầu nâng tỷ số lên 2-1. Nhưng Huế một lần nữa cho thấy ý chí tuyệt vời ở 15 phút còn lại khi miệt mài tấn công để tìm bàn gỡ hòa như từng làm trước Đồng Tháp. Và chính "voi rừng" Hồ Thanh Minh lại tỏa sáng bất chấp sự tập trung và chơi lăn xả của đoàn quân HLV Nguyễn Minh Phương. Ở phút 90+1 từ pha đấm bóng giải nguy của thủ môn Trần Lâm Hào, cựu tuyển thủ U.23 Việt Nam Hồ Thanh Minh đã chớp thời cơ gỡ hòa 2-2.

Nhưng Hồ Thanh Minh (giữa, hàng dưới) đã kiến tạo 1 bàn và ghi 1 bàn giúp Huế gỡ hòa 2-2 Trung Đặng

Long An vuột chiến thắng ở 6 phút bù giờ

Đội chủ nhà Long An đã chơi hay khi dẫn trước Trường Tươi Bình Phước 2-0 nhờ cú đúp của Cù Nguyễn Khánh. Tưởng chừng như họ sẽ đòi lại được món nợ lượt đi và sẽ vượt lên bám sát PVF-CAND tạo áp lực trong cuộc đua giành vé đá trận play-off. Nhưng sự mất tập trung ở 6 phút bù giờ đã khiến thầy trò HLV Ngô Quang Sang đã trả giá với 2 bàn thua chớp nhoáng để cuối cùng họ phải chấp nhận hòa 2-2 và cùng đối thủ "chôn chân" tại chỗ.

Cù Nguyễn Khánh (11) ghi cú đúp cho Long An Tuấn Trần

Đây cũng là trận đấu đầy nỗ lực của thầy trò HLV Nguyễn Anh Đức. Cựu tuyển thủ quốc gia quá hiểu về đội bóng cũ mình từng thi đấu và HLV ở mùa rồi nên đã giăng ra thế trận chặt chẽ, từng bước đẩy lùi các pha lên bóng nhanh của Long An. Thế nhưng điều mà Anh Đức không ngờ chính là hàng thủ đội bóng Đông Nam bộ lại tỏ ra chậm chạp trước những pha tăng tốc đánh vỗ mặt của đối thủ, lại thiếu sự bọc lót nên khiến cựu thủ môn đội tuyển quốc gia Bùi Tấn Trường 2 lần vào lưới nhặt bóng.

May cho Bình Phước là trời mưa từ giữa hiệp 2 cộng với sự xuống sức của chủ nhà giúp đội khách có được 2 bàn thắng ở phút 90 và 90+6. Đầu tiên là pha đá phạt của Đồng Văn Trung làm thủ môn Long An bắt vuột đi luôn vào lưới. Sau đó thủ môn Tấn Trường tham gia tấn công sút bóng chạm tay hậu vệ Long An tạo cơ hội cho Hữu Khôi sút thắng phạt đền gỡ hòa 2-2. Trận hòa này khiến cả 2 đội đều giậm chân tại chỗ gần như khó đuổi được PVF-CAND.

Trường Tươi Bình Phước (áo trắng) chơi nỗ lực để ghi 2 bàn gỡ hòa ở 6 phút bù giờ Tuấn Trần

Kết quả các trận khác; Phù Đổng Ninh Bình thắng Đồng Tháp 1-0 do Khắc Khiêm ghi và Đồng Nai hòa Hòa Bình 0-0.

HLV Polking dự khán sân Ninh Bình

Trận Đồng Nai (áo đỏ) hòa Hòa Bình 0-0 Huy Anh