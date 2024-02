VFF kỷ luật 5 cầu thủ CLB Bà Rịa - Vũng Tàu vừa bị khởi tố

Theo đó, VFF ban hành quyết định kỷ luật số 91/QĐ-LĐBĐVN về việc tạm đình chỉ thi đấu đối với 5 cầu thủ CLB Bà Rịa - Vũng Tàu. Quyết định nêu rõ: tạm đình chỉ thi đấu cho đến khi có quyết định thay thế đối với 5 cầu thủ CLB Bà Rịa - Vũng Tàu là Trần Kỳ Anh (sinh ngày 20.12.2004), Nguyễn Sơn Hải (sinh ngày 6.5.1994), Lê Bằng Gia Huy (sinh ngày 23.1.2002), Nguyễn Quang Huy (sinh ngày 20.12.2004), Phạm Văn Phong (sinh ngày 25.1.2004) tại các giải bóng đá quốc gia thuộc VFF quản lý, tổ chức do có hành vi tiêu cực trong trận đấu giữa CLB Bà Rịa - Vũng Tàu và CLB SHB.Đà Nẵng ngày 24.12.2023.

CLB Bà Rịa - Vũng Tàu hợp tác cùng cơ quan chức năng loại bỏ hành vi tiêu cực CLB BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Trước đó vào ngày 1.2, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 5 cầu thủ thuộc biên chế CLB Bà Rịa-Vũng Tàu kể trên để điều tra làm rõ hành vi đánh bạc. Các cầu thủ trên bị khởi tố theo Điều 321 bộ luật Hình sự về tội đánh bạc. Quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đã được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn.

Theo kết quả điều tra bước đầu, 5 cầu thủ CLB Bà Rịa-Vũng Tàu đã đặt cược trận đấu của đội nhà gặp CLB SHB.Đà Nẵng tại giải hạng nhất quốc gia 2023-2024. Sau đó, nhóm cầu thủ này đá dưới sức, giúp CLB Đà Nẵng thắng chung cuộc 3-1.

Đại diện Ban kỷ luật VFF cho biết sau khi có kết quả điều tra, xét xử của cơ quan chức năng. VFF sẽ có quyết định kỷ luật nghiêm minh, phù hợp với từng đối tượng.