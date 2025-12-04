Giải mã bí ẩn phía sau chiếc vỏ sò 6.000 năm trước

Tờ The Guardian đưa tin ngày 2.12, các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Barcelona (Tây Ban Nha) vừa công bố kết quả phân tích của 12 vỏ sò khổng lồ thuộc loài Charonia lampas.



Các vỏ sò được khai quật từ các khu định cư và mỏ thời kỳ Neolithic ở vùng Catalonia, Tây Ban Nha. Chúng có niên đại từ cuối thiên niên kỷ thứ 5 đến đầu thiên niên kỷ thứ 4 trước Công nguyên.

Một trong những nhà nghiên cứu ở Đại học Barcelona, giáo sư Margarita Díaz-Andreu cho biết: "Phần chóp của các vỏ ốc này đã bị loại bỏ, khiến một số nhà nghiên cứu cho rằng chúng có thể từng được dùng như nhạc cụ", theo trang Physics.

Việc loại bỏ phần đầu nhọn của các vỏ sò cho thấy chúng từng được dùng như kèn thổi ảnh: Đại học Barcelona

Nhóm nghiên cứu công bố trong thí nghiệm, 8 chiếc vỏ vẫn phát tiếng tốt. Khi thổi, chúng tạo ra âm thanh mạnh, có thể truyền đi xa, và đặc biệt có thể thay đổi cao độ, tạo ra giai điệu. Âm sắc của vỏ sò được so sánh gần giống với kèn đồng hiện đại.

Vị trí tìm thấy bao gồm ở các làng nông nghiệp, khu mỏ khai thác khoáng vật variscite và hầm mỏ cũ. Điều này càng củng cố giả thuyết chúng giúp điều phối công việc, thông báo hoặc tập hợp cộng đồng.

Qua phân tích, các chuyên gia kết luận những chiếc vỏ sò này phục vụ hai chức năng chính: một là liên lạc ở khoảng cách lớn giữa các cộng đồng, hai là giải trí, chơi nhạc hoặc sử dụng trong nghi lễ âm nhạc ở cộng đồng thời tiền sử.

Khám phá này làm thay đổi cách nhìn về đời sống vật chất và tinh thần của con người thời tiền sử. Bên cạnh công cụ lao động, họ đã biết tạo ra âm thanh có chủ đích. Đây là một dấu mốc trong lịch sử âm nhạc và giao tiếp nhân loại.