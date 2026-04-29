Giải mã cách thương hiệu lớn bứt phá doanh số hàng tỉ đồng trên kênh TMĐT

Người tiêu dùng ngày càng khắt khe trong việc lựa chọn sản phẩm và trải nghiệm mua sắm, kéo theo việc doanh nghiệp phải liên tục cải thiện hiệu quả chuyển đổi và mở rộng thị trường. Trước thực tế này, nhiều thương hiệu đã tận dụng các giải pháp trên sàn thương mại điện tử để đạt doanh thu hàng tỉ đồng.

Song song đó, các nền tảng như Shopee cũng liên tục nâng cấp hệ sinh thái công cụ, bao gồm các công cụ phân tích dữ liệu và công nghệ AI, nhằm hỗ trợ thương hiệu và nhà bán tối ưu hiệu quả kinh doanh và nâng cao trải nghiệm tổng thể của người mua.

Phân tích livestream, gợi ý kinh doanh, tối ưu sản phẩm bằng AI… là những tính năng mới hỗ trợ nhà bán được sàn liên tục ra mắt từ cuối năm 2025 đến quý 1/2026

"Dữ liệu hóa" vận hành: Định hình chiến lược tăng trưởng trên sàn TMĐT

Nếu trước đây dữ liệu chủ yếu được sử dụng như một công cụ "hậu kiểm" để đánh giá hiệu quả kinh doanh, thì hiện tại dữ liệu đang trở thành nền tảng vận hành cốt lõi định hình quá trình ra quyết định của doanh nghiệp.

Thay vì khai thác rời rạc, các thương hiệu lớn đang từng bước xây dựng một chu trình vận hành tuần hoàn dựa trên dữ liệu, từ quan sát hành vi người dùng, phân tích hiệu suất đến điều chỉnh và tối ưu chiến lược.

Với các ngành hàng có danh mục phức tạp, việc đánh giá ở cấp độ tổng thể dễ gây sai lệch. Trên Shopee, các công cụ như Shopee Analytics cho phép doanh nghiệp theo dõi hiệu suất đến từng SKU (đơn vị lưu kho), từ đó xác định sản phẩm tiềm năng và điểm nghẽn cần khắc phục.

Roborock có thể kiểm soát hiệu suất kinh doanh đến từng mã sản phẩm nhờ Shopee Analytics

Ông Bryan Zhou, CEO của O-Tech Việt Nam (Đại lý phân phối độc quyền Roborock tại Việt Nam) cho biết thương hiệu đã sử dụng các tính năng phân tích sản phẩm trên Shopee để tách biệt hiệu suất từng mã, đồng thời thiết lập hệ chỉ tiêu riêng cho từng sản phẩm. Nhờ đó, doanh thu, sản lượng bán ra và tỷ lệ chuyển đổi đều ghi nhận mức tăng trưởng tích cực trong ba tháng đầu năm 2026.

Ở một góc độ khác, Nhà sách MCBooks lại khai thác các công cụ trên Shopee để giải quyết bài toán dự báo nhu cầu và tối ưu tồn kho. Nhờ kết hợp dữ liệu bán hàng từ Shopee Analytics với các tính năng quản lý kho, MCBooks có thể xây dựng kế hoạch nhập hàng sát nhu cầu thực tế, hạn chế tình trạng thiếu hàng hoặc tồn kho dư thừa, đặc biệt trong các giai đoạn cao điểm.

Với doanh nghiệp sở hữu danh mục lớn như Nhà sách MCBooks, kiểm soát tồn kho là yếu tố then chốt để duy trì tăng trưởng

Kết quả ghi nhận cho thấy gian hàng duy trì được nguồn cung ổn định và đạt mức tăng trưởng đáng kể, với doanh thu tháng 3 chạm mốc 4 tỉ đồng, tăng 50% so với cùng kỳ năm trước.

Hệ thống phân tích trên Shopee còn cho phép doanh nghiệp theo dõi doanh thu, tỷ lệ chuyển đổi và hiệu suất chiến dịch giữa các kênh truy cập tự nhiên, quảng cáo, tiếp thị liên kết hay livestream. Điều này giúp thương hiệu xác định đúng sản phẩm tiềm năng, tối ưu giá bán và phân bổ nguồn lực phù hợp với từng kênh.

Ngoài ra, các thương hiệu còn có thể theo dõi hiệu suất của các phiên livestream và video, từ nội dung, sản phẩm cho đến khung giờ phát sóng thông qua Shopee Live Analytics. Đây là công cụ thiết thực cho các thương hiệu livestream đều đặn hằng ngày như Lemonade.

Dữ liệu từ các phiên livestream giúp thương hiệu điều chỉnh nội dung và lựa chọn sản phẩm phù hợp

Cách vận hành dựa trên dữ liệu này đã giúp các doanh nghiệp bắt kịp nhu cầu thị trường, chủ động tạo ra các xu hướng tiêu dùng mới, thúc đẩy quyết định mua hàng để duy trì tăng trưởng doanh thu.

Tối ưu hóa nguồn lực và chi phí bằng công cụ AI

Tốc độ phản hồi và mức độ cá nhân hóa đang trở thành những yếu tố then chốt chi phối hành vi mua sắm trực tuyến. Trên Shopee, AI được tích hợp trực tiếp vào quy trình vận hành nhằm cải thiện hiệu quả ở cả khâu hiển thị sản phẩm lẫn chăm sóc khách hàng.

Công cụ Tối ưu bằng AI hỗ trợ chuẩn hóa nội dung, gợi ý hoàn thiện thông tin và hình ảnh, từ đó cải thiện khả năng hiển thị và tăng mức độ phù hợp với nhu cầu tìm kiếm. Điều này giúp rút ngắn hành trình ra quyết định của người tiêu dùng và nâng cao tỷ lệ chuyển đổi.

Song song đó, trợ lý Chat AI giúp tự động hóa hoạt động chăm sóc khách hàng với khả năng phản hồi liên tục 24/7. Thương hiệu Roborock cho biết hệ thống có thể xử lý nhanh các câu hỏi phổ biến, cung cấp thông tin sản phẩm ngay lập tức.

Điều này không chỉ cải thiện trải nghiệm mua sắm mà còn giảm tải đáng kể công việc cho đội ngũ vận hành, cho phép doanh nghiệp tập trung nguồn lực vào các hoạt động kinh doanh khác.

Tương tự Roborock, thương hiệu Lemonade cũng định hướng ứng dụng sâu hơn AI ở cả nội dung, hình ảnh và chăm sóc khách hàng nhằm tự động hóa vận hành và cá nhân hóa trải nghiệm cho người tiêu dùng.

Trong giai đoạn phát triển mới của TMĐT, lợi thế cạnh tranh của các thương hiệu lớn nằm ở khả năng khai thác công cụ và dữ liệu một cách hiệu quả. Với hệ sinh thái ngày càng hoàn thiện, Shopee đang giúp doanh nghiệp chuẩn hóa vận hành, tối ưu chi phí và từng bước xây dựng tăng trưởng dài hạn.