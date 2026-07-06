Giải mã cuộc tập trận 'khủng' đang diễn ra ở Thái Bình Dương

Diễn ra 2 năm một lần do Mỹ tổ chức, đây là cuộc tập trận RIMPAC thứ 30 từ ngày 24.6 - 31.7 tại khu vực rộng lớn trên Thái Bình Dương.

Quy mô "khủng"

Trong cuộc tập trận, Philippines triển khai cả hải quân lẫn lực lượng tuần duyên tham dự. Đây là lần đầu tiên có lực lượng tuần duyên khác Mỹ tham gia cuộc tập trận RIMPAC.

Có đến 31 tàu nổi cùng 5 tàu ngầm, 197 máy bay và hơn 30.000 người tham gia cuộc tập trận RIMPAC 2026. Trong số tàu tham gia cuộc tập trận, có cả nhóm tác chiến tàu sân bay USS Theodore Roosevelt với Phi đoàn Không quân tàu sân bay (CVW) 9, nhóm tác chiến sẵn sàng đổ bộ USS Essex (LHD-2) cùng đội quân từ Đơn vị Viễn chinh thủy quân lục chiến số 15 (MEU) và lực lượng thủy quân lục chiến từ căn cứ ở Hawaii.

Tàu chiến các nước đến Hawaii để tham gia tập trận RIMPAC 2026 Ảnh: US Navy

Nội dung tập trận bao gồm: hoạt động đổ bộ, diễn tập bắn đạn thật, phóng tên lửa, tác chiến chống tàu ngầm, phòng không, quân y, hỗ trợ nhân đạo và ứng phó thảm họa, hoạt động chống cướp biển, đối phó mìn, xử lý bom mìn, các hoạt động lặn và trục vớt… Trong đó, hải quân Mỹ phối hợp cùng đồng minh thực nghiệm phóng tên lửa bắn chìm một tàu chiến nổi cỡ lớn.

Theo trang tin USNI News, trong các cuộc tập trận RIMPAC trước đây, hải quân Mỹ thường không thông tin việc thử nghiệm và tác chiến tàu mặt nước không người lái (USV). Nhưng vào tháng 4 vừa qua, nhà sản xuất USV Saildrone tiết lộ đang phối hợp với nhà sản xuất vũ khí Lockheed Martin để tích hợp bệ phóng tên lửa AGM-179 (JAGM) lên chiếc USV dòng Saildrone Surveyor để thử nghiệm tác chiến bắn đạn thật nhằm vào mục tiêu cơ động cao tại RIMPAC 2026.

Mới đây, Công ty HavocAI chuyên về trí tuệ nhân tạo thông báo tham gia thử nghiệm các ứng dụng tiên tiến tại cuộc tập trận Vành đai Thái Bình Dương lần này. Theo đó, HavocAI sẽ ứng dụng cách các hệ thống tự động có thể phối hợp hoạt động trong các nhiệm vụ trên không và hàng hải.

Trong cuộc tập trận, các tàu mặt nước tự hành (AUV) của HavocAI sẽ tự động tiếp tế cho các tàu mặt nước của Mỹ và đồng minh trong hoạt động hậu cần tự động. HavocAI không tiết lộ thử nghiệm dòng AUV nào đợt này. Hiện tại, HavocAI cung cấp nhiều loại AUV khác nhau về kích thước và khả năng hoạt động. Trong đó, AUV nổi bật của công ty này là dòng hạng trung (MUSV) Atlas 100 có chiều dài lên đến 30 m.

Máy bay MV-22B Osprey của thủy quân lục chiến Mỹ đáp xuống tàu USS Essex để chuẩn bị cho cuộc tập trận Ảnh: US Navy

Bên cạnh đó, các tàu ngầm thuộc Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ được cho là sẽ tích hợp với các phương tiện dưới biển không người lái (UUV). Việc tích hợp này nhằm định hình phương thức tác chiến UUV hỗ trợ các tàu ngầm tấn công tầm xa. Hiện nay, Mỹ đã sử dụng nhiều loại UUV trong việc do thám, trinh sát, thu thập thông tin… để hỗ trợ chiến đấu. Với sự hỗ trợ của UUV, các tàu ngầm có thể mở rộng phạm vi tiếp cận và sự bền bỉ của tình báo, giám sát và trinh sát dưới biển (ISR). Kết hợp thêm, tại RIMPAC 2026, các tàu ngầm Mỹ sẽ thử nghiệm tích hợp tác chiến, nâng cao khả năng triển khai hỏa lực tầm xa với cả tên lửa chống hạm UGM-84 Harpoon.

Đối phó chiến thuật vùng xám của Trung Quốc

Trả lời Thanh Niên ngày 5.7, TS Satoru Nagao (Viện Nghiên cứu Hudson, Mỹ) phân tích RIMPAC 2026 có các đặc điểm quan trọng sau.

"Thứ nhất, và quan trọng nhất, cuộc tập trận tập trung vào cách đối phó với chiến thuật vùng xám của Trung Quốc. Các nước đang đối phó với chiến thuật này như Mỹ, Nhật Bản, Úc và Philippines đều tham gia. Đặc biệt, Philippines không chỉ gửi tàu khu trục mà còn có cả tàu tuần duyên", TS Nagao nêu. Sự hiện diện của tuần duyên Philippines chính là chỉ dấu rõ nhất cho thông điệp chống chiến thuật vùng xám.

Trực thăng tấn công Apache tham gia RIMPAC 2026 Ảnh: US Navy

Thứ hai, theo TS Nagao, cuộc tập trận này nhằm mục đích bảo vệ Chuỗi đảo thứ nhất, là tuyến từ Nhật Bản đến Đài Loan và Philippines. Gần đây, Mỹ đang cải tổ vai trò của lực lượng thủy quân lục chiến tích hợp năng lực tác chiến với tên lửa chống hạm có thể di chuyển nhanh chóng từ đảo này sang đảo khác. Thủy quân lục chiến Mỹ phối hợp với hải quân và không quân của Mỹ cùng các nước khác để phối hợp chiến đấu. Trong cuộc tập trận RIMPAC 2026 này, cả tàu sân bay và tàu đổ bộ của Mỹ đều tham gia. Cùng với các đồng minh và đối tác khác, thủy quân lục chiến Mỹ có thể tiến hành các cuộc tập trận dựa trên các chiến thuật mới.

TS Nagao phân tích thêm: "Thứ ba, nhiều lực lượng hải quân của châu Mỹ tham gia RIMPAC. Chiến lược An ninh quốc gia gần đây của Mỹ chỉ ra rằng chính quyền đương nhiệm của khu vực này ưu tiên tập trung vào tây bán cầu, theo Học thuyết Monroe mới. Khi Mỹ can thiệp vào Venezuela, họ tấn công các tàu buôn lậu của các băng đảng ở cả hai phía Đại Tây Dương và Thái Bình Dương. Vì thế, sự phối hợp của các nước ven biển như Mexico, Peru, Chile… là rất quan trọng. Và trong RIMPAC 2026, các quốc gia vừa nêu cũng tham gia". Điều này cho thấy Mỹ có thể hướng đến việc tăng cường kết hợp với các đồng minh châu Mỹ ngay tại Thái Bình Dương.

Qua đó, Mỹ đang thể hiện năng lực kết nối đồng minh và đối tác ngay cả khi Washington bị cho là đang có nhiều rạn nứt với các đồng minh, đối tác.