Giải mã đà tăng nhóm cổ phiếu Vingroup

Quỹ đầu tư ngoại đẩy mạnh mua vào

Chốt phiên cuối tuần qua, cổ phiếu (CP) VIC của Tập đoàn Vingroup đạt 228.000 đồng - giảm nhẹ so với mức kỷ lục sát 230.000 đồng một ngày trước đó. Tuy nhiên, đây vẫn là vùng đỉnh lịch sử của CP này khi tổng cộng đã tăng 58.400 đồng so với mức 169.600 đồng thời điểm khép phiên cuối cùng năm 2025, tương ứng tăng hơn 34% và gần gấp 3 lần so với một năm trước.

Tập đoàn Vingroup vừa động thổ dự án Khu đô thị mới, du lịch nghỉ dưỡng và dịch vụ thể thao lớn nhất tại khu vực giáp P.Điện Biên Phủ và xã Thanh Nưa (tỉnh Điện Biên) Ảnh: VIC

Không chỉ VIC, một số CP của các công ty con thuộc Tập đoàn Vingroup cũng liên tục đi lên như mã VHM của Vinhomes lên 158.000 đồng, tăng hơn 27% so với đầu năm và tăng gần gấp 3 lần sau một năm; VRE của Vincom Retail đạt 34.000 đồng, không thay đổi so với đầu năm nhưng ghi nhận tăng 36% sau một năm. Đà tăng liên tục của VIC và các cổ phiếu liên quan đã đóng góp tích cực đưa VN-Index vượt ngưỡng 1.900 điểm trong tuần qua.

Không bỏ lỡ cơ hội, nhiều nhà đầu tư, nhất là các cổ đông tổ chức, đã tích cực mua vào. Có thể kể đến như trong tháng 4, một số quỹ thuộc Dragon Capital đã mua thêm vài triệu cổ phiếu VIC và các mã VHM, VRE. Cụ thể, Quỹ đầu tư Chứng khoán năng động DC (DCDS) cuối tháng 4 sở hữu 3,21 triệu cổ phiếu VIC, tăng thêm hơn 2,24 triệu đơn vị so với cuối tháng 3. Mã VHM cũng tăng từ 1,26 triệu đơn vị lên 2,53 triệu đơn vị, tăng thêm gần 1,27 triệu CP trong tháng 4. Song song, quỹ đầu tư còn mua vào 1,66 triệu cổ phiếu VRE trong khi trước đó chưa ghi nhận mã này. Trong báo cáo tháng 4, DCDS cho biết quỹ đã chủ động gia tăng tỷ trọng vào VIC và VHM để nắm bắt đà tăng, nâng tổng tỷ trọng 2 mã lên khoảng 17% giá trị tài sản ròng vào cuối tháng. Tương tự, Quỹ đầu tư cổ phiếu Tập trung cổ tức DC (DCDE) cũng ghi nhận sự xuất hiện của các cổ phiếu "họ Vin" trong tháng 4 khi mua 514.900 cổ phiếu VHM và 601.800 cổ phiếu VRE. Hay quỹ Vietnam Enterprise Investments Limited (VEIL) cũng gia tăng tỷ trọng 2 mã VIC và VHM trong danh mục đầu tư vào cuối tháng 4 lên 12,6%.

Ông Võ Nguyễn Khoa Tuấn, Giám đốc Nghiệp vụ cấp cao lĩnh vực chứng khoán tại Dragon Capital, trong chương trình Fund Insider do Fmarket tổ chức mới đây đã lý giải khi một CP tăng mạnh, tâm lý chung của thị trường thường mặc định đó là vùng đỉnh. Tuy nhiên, nhận định này khá chủ quan. Trong chiến lược của quỹ DCDS, 2 yếu tố then chốt được đặt lên hàng đầu là "không thành kiến" và "mang tính kịp thời". Việc quay trở lại với nhóm CP "họ Vin" trong năm 2025 đem lại tăng trưởng cho nhà đầu tư (NĐT). Bằng chứng DCDS là một trong vài quỹ tăng trưởng trên 30% trong năm 2025 và tăng trưởng vượt trội so với các quỹ khác. "Tại thị trường chứng khoán Hàn Quốc trong 3 năm qua, cổ phiếu Hosun tăng 55 lần, hay HD Hyundai Electric và SK tăng khoảng 25 lần, thì cổ phiếu Vingroup mới chỉ tăng khoảng 7-8 lần từ vùng đáy không phải là điều gì vô lý, nhất là đối với một doanh nghiệp vận hành với hết tốc lực và quyết liệt như Vingroup", ông Tuấn nhấn mạnh.

Đầu tư vào câu chuyện tương lai

Lý giải về sự tăng trưởng của các CP "họ Vin", ông Nguyễn Thế Minh, Giám đốc Khối Ngân hàng đầu tư Công ty Chứng khoán An Bình, nói trên bất kỳ thị trường chứng khoán (TTCK) nào cũng có hiện tượng một vài CP vốn hóa lớn chiếm tỷ trọng cao trong chỉ số chung của thị trường. Chẳng hạn CP của Tập đoàn TSMC - tập đoàn sản xuất chip bán dẫn lớn nhất thế giới - đang chiếm 13% trong rổ cổ phiếu tính chỉ số của TTCK Đài Loan. Hay tại Mỹ, nhóm 7 cổ phiếu vốn hóa lớn cũng chiếm hơn 50% vốn hóa chỉ số S&P 500. Vì vậy, cũng thường xảy ra hiện tượng chỉ số chứng khoán vẫn đi lên nhưng chỉ có một số mã chứng khoán tăng còn nhiều CP khác vẫn giảm. Đối với nhóm cổ phiếu Vingroup, nhất là mã VIC của tập đoàn mẹ đã tăng mạnh trong năm 2025 đến nay bởi nhiều lý do. Đầu tiên là nhiều cơ chế, chính sách của Đảng, Chính phủ đưa ra để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Trong đó, Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân đã tạo nhiều điều kiện để các tập đoàn tư nhân lớn, có xu hướng tiến ra toàn cầu phát triển mạnh mẽ. Từ đó nhiều NĐT kỳ vọng vào sự phát triển của Vingroup - tập đoàn hàng đầu VN với nhiều lĩnh vực như VinFast, Green SM - là điều dễ hiểu. "Không chỉ thực hiện hàng loạt đại dự án của đất nước, mới đây việc tái cấu trúc tài sản liên quan đến VinFast và các hoạt động của Vingroup cũng khiến NĐT tin rằng tập đoàn này sẽ tăng trưởng mạnh hơn trong tương lai", ông Minh nói.

Vingroup đặt ra kế hoạch lợi nhuận kỷ lục năm 2026 (Trong ảnh là Khu đô thị Đại học Quốc tế tại TP.HCM rộng 880 ha do Vingroup khởi công cuối tháng 4) Ảnh: Nhật Thịnh

Bên cạnh đó, từ tháng 3, khi chiến sự Mỹ - Iran diễn ra, kéo giá xăng dầu thế giới tăng cao thì mảng xe điện của VinFast cũng có nhiều cơ hội mở rộng hơn. Ngoài ra, một yếu tố khác là đến tháng 9 tới, việc TTCK được nâng hạng có hiệu lực cũng mang lại lợi thế rất lớn cho những CP blue-chips. Trong đó, nhóm CP "họ Vin" đều được ước tính sẽ nằm trong danh mục đưa vào rổ FTSE Global All Cap. Điều này cũng góp phần thúc đẩy giá các CP đi lên. Kết quả kinh doanh quý 1/2026 của Vingroup và các công ty cùng hệ sinh thái tăng mạnh là minh chứng cho những kỳ vọng của NĐT. "Không phải những CP đã tăng cao rồi là không tăng nữa. Chẳng hạn, CP Tập đoàn Nvidia tại Mỹ hay TSMC tại Đài Loan đã tăng cao nhưng vẫn liên tục lập kỷ lục mới. Đầu tư vào CP là đầu tư vào câu chuyện của tương lai. Khi NĐT còn tin tưởng doanh nghiệp phát triển thì việc mua CP là dễ hiểu", ông Nguyễn Thế Minh chia sẻ.

Đồng tình, chuyên gia tài chính, TS Nguyễn Trí Hiếu cho rằng trong bối cảnh VN đưa ra mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số, thúc đẩy các thành phần kinh tế cùng phát triển, nhất là kinh tế tư nhân được "cởi trói" thì các doanh nghiệp lớn càng có nhiều cơ hội tăng tốc. Bản thân Tập đoàn Vingroup đã đưa ra những kế hoạch kinh doanh mạnh mẽ, mục tiêu doanh thu và lợi nhuận đều tăng trưởng cao. Chẳng hạn các dự án bất động sản của Vingroup mới công bố đều lớn với nhiều chính sách hấp dẫn, trở nên vượt trội hơn và được nhiều khách hàng đón nhận. Hay các đại dự án phát triển hạ tầng, đô thị, tham gia lĩnh vực năng lượng, công nghệ sẽ tạo ra những động lực tăng trưởng mới cho doanh nghiệp. Muốn kinh tế chung của cả nước tăng trưởng mạnh thì các tập đoàn kinh tế lớn phải dẫn đầu thị trường. Trong đó, Vingroup tiếp tục là một tập đoàn lớn và được dự kiến sẽ đóng góp đáng kể vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế của VN trong năm nay cũng như nhiều năm tới. "TTCK luôn phản ánh trước tiềm năng của nền kinh tế và giá CP cũng được xem là "hàn thử biểu" cho sức khỏe của doanh nghiệp. Những công ty lớn, có kế hoạch kinh doanh vượt trội, tiềm năng tăng trưởng cao thì sẽ thu hút được NĐT quan tâm", ông Hiếu nhấn mạnh.