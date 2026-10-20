Giải mã hiện tượng bất ngờ của phòng vé Việt

Đáng chú ý, tác phẩm lập thành tích trên chỉ sau hơn 3 tuần công chiếu, dù ra rạp vào mùa thấp điểm và không tạo được sức nóng truyền thông quá lớn trước khi phát hành.

Những yếu tố góp phần quyết định sức bền phòng vé

Thành công của Trại buôn người càng gây bất ngờ khi đây là phim điện ảnh đầu tay của đạo diễn Toni Dương Bảo Anh, không sở hữu nhiều diễn viên bảo chứng doanh thu. Tác phẩm cũng nhận nhiều ý kiến trái chiều về kịch bản, cách xây dựng nhân vật và một số tình tiết thiếu thuyết phục.

Tuy nhiên, những hạn chế ấy không ngăn được làn sóng khán giả đến rạp nhờ phim khai thác vấn nạn buôn người, lừa đảo xuyên biên giới đang được xã hội quan tâm, kết hợp yếu tố hành động, sinh tồn với câu chuyện tình thân. Nhịp phim nhanh, những màn đối đầu căng thẳng cùng các tình huống giàu cảm xúc tạo sức hút. Thêm vào đó, hiệu ứng truyền miệng tích cực giúp phim liên tục tăng suất chiếu, duy trì doanh thu qua nhiều tuần.

Cảnh trong phim Trại buôn người ẢNH: ĐPCC

Trước đó, Thiên đường máu của đạo diễn Hoàng Tuấn Cường cũng khai thác đề tài lừa đảo xuyên biên giới, đạt khoảng 126,1 tỉ đồng. Tuy nhiên, tác phẩm không tạo được sức bật mạnh mẽ và kéo dài như Trại buôn người. Có thể thấy 2 bộ phim cùng lựa chọn chất liệu thời sự, phản ánh những góc khuất nhức nhối của xã hội nhưng đạt kết quả thương mại khác biệt. Điều đó cho thấy đề tài hấp dẫn chỉ là lợi thế ban đầu. Cách kể chuyện, mức độ kịch tính, khả năng tạo cảm xúc và hiệu ứng lan tỏa mới góp phần quyết định sức bền phòng vé.

Một trường hợp khác là Huỳnh Lập với 3 phim Pháp sư mù, Nhà gia tiên và Nghỉ hè sợ nghỉ hưu đạt tổng doanh thu hơn 500 tỉ đồng. Dù các tác phẩm liên tục gây tranh luận về chất lượng nhưng vẫn chứng minh khả năng nắm bắt thị hiếu đại chúng. Điểm chung trong phim của Huỳnh Lập là khai thác chất liệu văn hóa, tín ngưỡng, tình cảm gia đình tạo cảm xúc gần gũi với khán giả kết hợp yếu tố hài hước, tâm linh giúp tác phẩm dễ tiếp cận số đông.

'Khán giả chi tiền cho cảm xúc cao độ'

Nhìn từ những biến động của thị trường, có thể thấy một bộ phim được quảng bá rầm rộ chưa chắc thành công, trong khi tác phẩm ít được kỳ vọng có thể bất ngờ bứt phá. Trại buôn người là minh chứng cho sức mạnh của truyền miệng, khi phản ứng của người xem sau những suất chiếu đầu tiên trở thành động lực kéo khán giả đến rạp.

Thời điểm phát hành và chiến lược phân phối cũng ảnh hưởng đáng kể đến doanh thu. Phim ra rạp dịp lễ, tết có lợi thế về lượng người xem nhưng phải đối mặt cạnh tranh gay gắt. Ngược lại, mùa thấp điểm vẫn có thể trở thành cơ hội nếu tác phẩm đáp ứng đúng nhu cầu giải trí và tạo được hiệu ứng tích cực.

Cảnh trong phim Nghỉ hè sợ nghỉ hưu ẢNH: ĐPCC

Đáng chú ý, những bộ phim ăn khách gần đây còn đặt ra câu hỏi về cách khai thác cảm xúc. Trại buôn người thành công khi đẩy nhân vật vào những tình huống sinh tử, đẩy nhanh sự kịch tính trong cách khai thác nội dung, đánh mạnh vào tình thân và sự đồng cảm, và theo như nhà biên kịch Phạm Đình Hải thì "về mặt cốt lõi, khán giả chi tiền cho cảm xúc".

Theo ông, nhiều người hiểu cảm xúc có nghĩa là xúc động, điều đó không đúng. Cảm xúc rất đa dạng, xuất phát từ 6 loại cảm xúc cơ bản: Sợ hãi, giận dữ, ngạc nhiên, căm ghét, đau buồn, hạnh phúc. Và các bộ phim thời gian qua thành công khi đánh vào cảm xúc sợ hãi.

Ông Hải chỉ ra rằng Mưa đỏ, Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối, Tử chiến trên không và nhiều phim kinh dị khác đều đánh vào cảm xúc này. Nhà biên kịch này cũng nhấn mạnh: "Những thứ mang lại sự sợ hãi hay lo lắng, được gọi là kịch tính. Cảm xúc mà phim cần mang lại là cảm xúc của khán giả, chứ không phải cảm xúc của nhân vật. Nhân vật có đau khổ tột cùng mà khán giả không đau khổ theo thì cũng vô ích. Tôi gọi điều này là liên kết cảm xúc, đến từ sự tương đồng về mặt nỗi đau của nhân vật với khán giả. Vậy kịch tính và liên kết cảm xúc là hai yếu tố quan trọng khiến khán giả ra rạp".

Đồng quan điểm, chuyên gia truyền thông Châu Quang Phước cho rằng: "Với các phim Việt có mức doanh thu phòng vé tốt, hoặc có hiện tượng bùng nổ phòng vé khi vừa ra rạp, có thể thấy điểm chạm của phần lớn người xem chính là xúc cảm cao độ với những vấn đề rất đời thường mà một bộ phim mang lại, chẳng hạn tính bi kịch đủ để người xem rớt nước mắt với số phận nhân vật, trong bối cảnh thuần Việt của câu chuyện phim ở Nghỉ hè sợ nghỉ hưu hay Trại buôn người là ví dụ điển hình".

Còn theo đạo diễn Huỳnh Lập: "Điều quan trọng nằm ở kịch bản. Theo tôi, cấu trúc kịch bản của một phim điện ảnh có thể tạo sức hút với khán giả là có mở đầu, cao trào, thắt nút, giải quyết và kết thúc làm sao trong vòng hơn 100 phút, khán giả sẽ được xem và trải nghiệm thật nhiều cung bậc cảm xúc và hành trình phát triển tâm lý của nhân vật".