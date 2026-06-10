Giải mã nút có biểu tượng hình chữ nhật kèm ba mũi tên trên ô tô

Trên các mẫu ô tô hiện nay, bảng điều khiển trung tâm hoặc màn hình cảm ứng trung tâm được nhà sản xuất tích hợp ngày càng nhiều nút chức năng nhằm hỗ trợ người lái vận hành xe thuận tiện và an toàn hơn. Tuy nhiên, không phải tài xế nào cũng hiểu hết ý nghĩa của các ký hiệu xuất hiện trên bảng táp-lô, đặc biệt là những người mới sử dụng ô tô. Trong số đó, nút có biểu tượng hình chữ nhật kèm ba mũi tên hướng lên trên là một trong những ký hiệu khá phổ biến nhưng nhiều người không biết để sử dụng.

Thực chất, đây là nút điều khiển hệ thống sấy kính sau trên ô tô, một tính năng hữu ích giúp cải thiện tầm nhìn trong điều kiện thời tiết bất lợi.

Nút có biểu tượng hình chữ nhật kèm ba mũi tên hướng lên trên là một trong những ký hiệu khá phổ biến nhưng nhiều người không biết để sử dụng Ảnh: Bá Hùng

Nút biểu tượng hình chữ nhật kèm ba mũi tên trên ô tô có ý nghĩa gì?

Trên hầu hết các dòng ô tô hiện nay, nút sấy kính sau được nhận diện bằng biểu tượng hình chữ nhật tượng trưng cho kính hậu phía sau xe, bên trong hoặc phía trên có ba đường sóng, ba mũi tên hướng lên. Một số nhà sản xuất còn bổ sung thêm dòng chữ "REAR" để người dùng dễ nhận biết.

Nhiều người thường nhầm lẫn ký hiệu này với nút sấy kính lái phía trước. Tuy nhiên, hai chức năng hoàn toàn khác nhau. Nếu ký hiệu sấy kính trước thường có hình cánh quạt theo dạng kính chắn gió, thì biểu tượng hình chữ nhật kèm ba mũi tên lại dùng riêng cho kính sau.

Nhiều người thường nhầm lẫn ký hiệu này với nút sấy kính lái phía trước Ảnh: Bá Hùng

Khi người lái bấm nút này, hệ thống điện trở được tích hợp trên bề mặt kính hậu sẽ được kích hoạt. Các thanh điện trở mảnh chạy ngang trên kính sẽ nóng lên, giúp làm khô hơi nước, sương mù hoặc làm tan băng tuyết bám trên bề mặt kính.

Vì sao hầu hết ô tô đều được trang bị hệ thống sấy kính sau?

Trong điều kiện thời tiết mưa nhiều, độ ẩm cao hoặc nhiệt độ bên ngoài thấp hơn trong xe, mặt kính sau rất dễ bị đọng hơi nước. Lớp hơi nước này có thể khiến người lái quan sát phía sau gặp khó khăn thông qua gương chiếu hậu trong xe.

Nhiều dòng ô tô hiện nay được trang bị tính năng sấy kính sau Ảnh: Bá Hùng

Ngoài ra, khi trời mưa lớn, nước mưa bám trên kính hậu cũng làm giảm khả năng quan sát. Không giống kính chắn gió phía trước có cần gạt mưa hoạt động liên tục, nhiều mẫu sedan không được trang bị gạt mưa kính sau. Do đó, nếu kính sau bị mờ, người lái rất khó quan sát tình trạng giao thông phía sau qua gương chiếu hậu trong xe. Vì vậy, hệ thống sấy kính trở thành giải pháp hiệu quả để giữ cho kính luôn thông thoáng. Đối với các thị trường có khí hậu lạnh, tính năng này còn giúp làm tan lớp sương giá hoặc băng tuyết hình thành trên kính sau sau một đêm đỗ xe ngoài trời.

Có nên bật sấy kính sau liên tục?

Thông thường, hệ thống sấy kính sau trên ô tô thường được sử dụng trong những trường hợp kính hậu bị mờ do hơi nước ngưng tụ, trời mưa khiến nước bám nhiều trên kính sau hay những lúc xe di chuyển trong điều kiện thời tiết lạnh, độ ẩm cao làm kính xuất hiện lớp sương mỏng…

Người lái cũng không nên duy trì chế độ sấy kính sau trong thời gian dài khi không cần thiết Ảnh: Bá Hùng

Khi gặp những trường hợp trên, người lái nên nhấn nút có biểu tượng hình chữ nhật kèm ba mũi hướng lên để kích hoạt hệ thống sấy kính sau trên ô tô. Sau khi được kích hoạt, hệ thống sấy kính thường chỉ mất vài phút để làm sạch hơi nước hoặc sương mù trên bề mặt kính. Trên nhiều mẫu xe hiện nay, tính năng này còn được thiết kế tự động ngắt sau khoảng 10 - 15 phút nhằm tránh tiêu hao điện năng không cần thiết.

Tuy nhiên, người lái cũng không nên duy trì chế độ sấy kính sau trong thời gian dài khi không cần thiết. Bởi hệ thống này sử dụng điện từ ắc-quy và máy phát điện của xe. Việc bật liên tục có thể làm tăng tải điện, đặc biệt trong trường hợp xe đang vận hành cùng lúc nhiều thiết bị như điều hòa, hệ thống giải trí hay sạc điện thoại.

Hiểu đúng ý nghĩa và sử dụng hợp lý nút sấy kính sau không chỉ giúp tăng sự thoải mái khi lái xe trong điều kiện thời tiết xấu mà còn góp phần nâng cao mức độ an toàn trong quá trình vận hành ô tô