Giải mã nút có biểu tượng xe va chạm kèm ngôi sao trên ô tô

Ô tô đời mới ngày càng được trang bị nhiều công nghệ hỗ trợ lái và an toàn chủ động nhằm giảm thiểu rủi ro tai nạn. Tuy nhiên, không ít người dùng, đặc biệt là những tài xế mới hoặc lần đầu sử dụng các mẫu xe đời mới hiện đại, vẫn lúng túng trước hàng loạt nút bấm có biểu tượng khó hiểu trên bảng táp-lô. Một trong số đó là nút có biểu tượng xe va chạm kèm ngôi sao thường được bố trí trên bảng táp-lô ô tô phía tay trái vô-lăng (theo hướng người lái) hoặc cụm đèn trần phía trước... khiến nhiều người thắc mắc về ý nghĩa cũng như thời điểm nên sử dụng.

Nút có biểu tượng xe va chạm kèm ngôi sao thường được bố trí trên bảng táp-lô ô tô phía tay trái vô-lăng (theo hướng người lái) hoặc cụm đèn trần phía trước... Ảnh: B.H

Thực tế, đây là nút dùng để tắt hoặc bật hệ thống cảnh báo va chạm phía trước (Pre-Collision System - PCS), một trong những tính năng an toàn chủ động đang được trang bị ngày càng phổ biến trên nhiều mẫu ô tô từ phổ thông đến cao cấp.

Nút biểu tượng xe va chạm kèm ngôi sao trên ô tô có tác dụng gì?

Tùy từng hãng xe, nút điều khiển hệ thống Pre-Collision System có thể được đặt ở bên trái vô-lăng, trên bảng điều khiển trung tâm hoặc tích hợp trong màn hình giải trí... Biểu tượng nhận diện thường là hình chiếc ô tô phía trước một vật cản hoặc một chiếc xe khác, kèm theo hình ngôi sao hoặc tia sáng thể hiện tình huống va chạm.

Chức năng chính của nút này là kích hoạt hoặc vô hiệu hóa hệ thống cảnh báo va chạm phía trước. Khi được bật, hệ thống sẽ liên tục sử dụng camera, radar hoặc cảm biến lắp phía trước xe để theo dõi khoảng cách với phương tiện, người đi bộ, xe đạp hoặc vật cản trên đường.

Trên nhiều mẫu ô tô hiện nay, khi xe khởi động, hệ thống cảnh báo va chạm phía trước Pre-Collision System sẽ tự động được kích hoạt Ảnh: B.H

Nếu phát hiện nguy cơ va chạm do người lái phản ứng chậm hoặc không có thao tác phanh, hệ thống sẽ phát tín hiệu cảnh báo bằng âm thanh, hình ảnh trên bảng đồng hồ hoặc rung vô-lăng (tùy từng mẫu xe). Trong trường hợp người lái vẫn không phản ứng, nhiều mẫu ô tô còn có khả năng tự động tăng lực phanh hoặc chủ động phanh khẩn cấp nhằm giảm mức độ nghiêm trọng của tai nạn, thậm chí tránh được va chạm trong một số tình huống.

Đây là một trong những công nghệ cốt lõi thuộc nhóm hệ thống hỗ trợ lái nâng cao (ADAS), góp phần nâng cao mức độ an toàn khi vận hành ô tô trong điều kiện giao thông ngày càng phức tạp. Trên nhiều mẫu ô tô hiện nay, khi xe khởi động, hệ thống Pre-Collision System sẽ tự động được kích hoạt.

Khi nào nên bật/tắt hệ thống cảnh báo va chạm?

Với một số mẫu ô tô, nút cảnh báo va chạm phía trước thường có thêm chữ "OFF" để tắt hệ thống này. Theo đó, sau khi ô tô được khởi động, nếu người lái nhấn vào nút này, hệ thống cảnh báo va chạm phía trước sẽ được tắt. Dù vậy, theo khuyến cáo của các nhà sản xuất ô tô, người lái nên duy trì trạng thái bật Pre-Collision System trong hầu hết các điều kiện vận hành thông thường.

Với một số mẫu ô tô, nút cảnh báo va chạm phía trước thường có thêm chữ "OFF" để tắt hệ thống này Ảnh: B.H

Hệ thống đặc biệt phát huy hiệu quả khi di chuyển trên đường cao tốc, quốc lộ hoặc trong khu vực đô thị đông phương tiện, nơi nguy cơ xảy ra va chạm phía trước luôn hiện hữu. Ngoài việc hỗ trợ phát hiện phương tiện giảm tốc đột ngột, một số hệ thống hiện đại còn có khả năng nhận diện người đi bộ, người đi xe đạp hoặc xe máy cắt ngang đầu xe. Đối với những tài xế mới, người thường xuyên phải lái xe đường dài hoặc di chuyển vào ban đêm, hệ thống cảnh báo va chạm càng trở thành "lớp bảo vệ" bổ sung, giúp giảm nguy cơ xảy ra tai nạn do mất tập trung hoặc phản ứng chậm.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng Pre-Collision System chỉ đóng vai trò hỗ trợ. Người điều khiển phương tiện vẫn phải giữ khoảng cách an toàn, quan sát giao thông và chủ động xử lý mọi tình huống thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào công nghệ.

Mặc dù được thiết kế để hoạt động liên tục, vẫn có một số trường hợp người lái có thể cân nhắc tạm thời tắt hệ thống. Chẳng hạn, khi xe được đưa lên băng thử phanh, băng chuyền tại trung tâm đăng kiểm hoặc garage sửa chữa, các cảm biến có thể nhận diện sai vật cản và kích hoạt cảnh báo hoặc phanh tự động ngoài ý muốn.

Nếu xe được trang bị nút có biểu tượng xe va chạm kèm ngôi sao, người dùng nên hiểu đúng chức năng của nó thay vì tắt đi vì nghĩ không cần thiết Ảnh: Toyota

Ngoài ra, khi xe di chuyển trong điều kiện địa hình đặc biệt như đường off-road, khu vực thi công với nhiều rào chắn sát xe hoặc khi sử dụng xe trên đường đua, hệ thống đôi khi có thể đưa ra cảnh báo không cần thiết do cảm biến nhận diện nhầm nguy cơ va chạm.

Một số tài xế cũng tạm thời vô hiệu hóa hệ thống khi kéo xe, vận chuyển xe trên xe chuyên dụng hoặc trong các tình huống bảo dưỡng liên quan đến camera, radar phía trước.

Nếu xe được trang bị nút có biểu tượng xe va chạm kèm ngôi sao, người dùng nên hiểu đúng chức năng của nó thay vì tắt đi vì nghĩ không cần thiết. Việc duy trì hoạt động của hệ thống cảnh báo va chạm Pre-Collision System không chỉ giúp nâng cao an toàn cho người ngồi trên xe mà còn góp phần giảm nguy cơ tai nạn đối với các phương tiện và người tham gia giao thông xung quanh.