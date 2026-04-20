Giải mã sự khác biệt của Wi-Fi 6E và Wi-Fi 6, lựa chọn nào là đúng?

Theo BGR, trong kỷ nguyên số, tốc độ internet không còn là một lựa chọn mà đã trở thành nhu cầu thiết yếu. Tuy nhiên, nhiều người dùng đang rơi vào tình cảnh trớ trêu là dù đã đăng ký gói cước tốc độ cao nhưng thực tế sử dụng lại thường xuyên gặp tình trạng mạng chậm và giật lag. Câu trả lời cho sự thất vọng này có thể nằm ở sự khác biệt giữa Wi-Fi 6 và chuẩn mới Wi-Fi 6E.

Wi-Fi 6E là 'chìa khóa' giải cứu tình trạng tắc nghẽn mạng

Wi-Fi 6E (Extended) không chỉ là một cái tên mới. Điểm khác biệt cốt lõi so với Wi-Fi 6 truyền thống chính là việc bổ sung dải tần 6 GHz. Nếu các dải tần 2,4 GHz và 5 GHz hiện nay giống như những 'con đường' đang bị quá tải bởi hàng chục thiết bị từ điện thoại, laptop đến đồ gia dụng thông minh, thì 6 GHz chính là một 'đại lộ siêu tốc' hoàn toàn mới.

Dải tần này giúp loại bỏ sự cạnh tranh băng thông, cho phép các thiết bị cần tốc độ cao như kính VR, máy tính chơi game hay TV 8K hoạt động mượt mà mà không phải 'tranh giành' với bóng đèn thông minh hay camera giám sát.

Giải quyết 'nỗi ám ảnh' nhiễu sóng từ hàng xóm

Một trong những nguyên nhân phổ biến khiến Wi-Fi bị chậm ở các khu chung cư là sự chồng lấn kênh sóng với nhà hàng xóm. Wi-Fi 6E giải quyết triệt để vấn đề này nhờ các kênh băng thông rộng hơn (80 MHz và 160 MHz) và tính độc quyền cho thiết bị mới. Ngoài ra, Wi-Fi 6E còn sở hữu một lợi ích ít người biết là nó không bị nhiễu bởi các trạm phát sóng truyền hình hay radar sân bay - những tác nhân thường xuyên làm suy giảm tín hiệu của các chuẩn Wi-Fi cũ.

Wi-Fi dễ nhiễu vì sự chồng chéo từ sóng của hàng xóm

Có nên nâng cấp lên Wi-Fi 6E hay không?

Dù mang lại tốc độ và sự ổn định vượt trội, nhưng Wi-Fi 6E không phải là giải pháp cho mọi tình huống. Chuẩn này chỉ thực sự phát huy tác dụng nếu bạn sở hữu các thiết bị đời mới có hỗ trợ nhận sóng 6 GHz.

Hơn nữa, một đặc tính vật lý quan trọng cần lưu ý là dải tần 6 GHz có bước sóng ngắn, dẫn đến khả năng xuyên tường kém hơn và phạm vi phát sóng hẹp hơn so với 2,4 GHz hay 5 GHz. Vì vậy, đối với những căn nhà có diện tích lớn hoặc nhiều tầng, việc đầu tư vào hệ thống Mesh Wi-Fi 6E sẽ là giải pháp tối ưu hơn để đảm bảo tốc độ Gigabit phủ khắp mọi ngóc ngách.