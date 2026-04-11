Sai lầm phổ biến khi chỉnh router khiến Wi-Fi kém đi

Ăng-ten của router đóng vai trò quan trọng trong việc định hình phạm vi phủ sóng Wi-Fi. Vì tín hiệu Wi-Fi không phát ra đều khắp mà theo các mô hình nhất định nên hướng của ăng-ten ảnh hưởng lớn đến chất lượng tín hiệu.

Không phải ăng-ten router Wi-Fi cứ dựng đứng là sóng mạnh

Theo mặc định, ăng-ten thường được đặt thẳng đứng, tuy nhiên điều đó không phải lúc nào cũng là lựa chọn tốt nhất. Vị trí của các thiết bị như điện thoại, máy tính xách tay hay TV có thể khác nhau, và mỗi thiết bị có bộ thu tín hiệu Wi-Fi riêng hoạt động hiệu quả ở các góc độ khác nhau. Do đó, không có một hướng đặt ăng-ten hoàn hảo cho tất cả thiết bị.

Chỉnh lại router cũng đủ cải thiện Wi-Fi

Để tối ưu hóa tín hiệu Wi-Fi đến các thiết bị, việc định vị ăng-ten trên router Wi-Fi là rất quan trọng. Nhiều người thường giấu router ở những vị trí khuất khiến tín hiệu yếu. Router hoạt động tốt nhất khi được đặt ở vị trí trung tâm, cao và thoáng đãng, tránh xa các vật cản như tường dày hay thiết bị kim loại.

Khi đã đặt router ở vị trí lý tưởng, người dùng cần thực hiện các thao tác điều chỉnh ăng-ten. Người dùng có thể bắt đầu công việc bằng cách đặt tất cả ăng-ten theo chiều dọc và kiểm tra vùng phủ sóng.

Nếu tín hiệu yếu, hãy thử nghiêng một ăng-ten 45 độ hoặc thay đổi hướng của chúng để cải thiện tín hiệu ở các khu vực cần thiết. Việc kiểm tra này có thể tốn thời gian nhưng hoàn toàn miễn phí và có thể giúp người dùng tiết kiệm chi phí cho các thiết bị mở rộng.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng việc điều chỉnh ăng-ten không thể giải quyết mọi vấn đề. Nếu tín hiệu chậm do nhà cung cấp dịch vụ hoặc phần cứng lỗi thời, người dùng có thể cần xem xét nâng cấp router hoặc dịch vụ internet.

Cuối cùng, việc tối ưu hóa ăng-ten router Wi-Fi không phải là nhiệm vụ quá phức tạp. Hãy thử nghiệm với các hướng khác nhau để đảm bảo tín hiệu mạnh nhất cho không gian sống của mỗi gia đình.