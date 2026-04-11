Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Thủ thuật

Sai lầm phổ biến khi chỉnh router khiến Wi-Fi kém đi

Kiến Văn
11/04/2026 09:20 GMT+7

Nhiều người thường bỏ qua việc điều chỉnh ăng-ten trên router dẫn đến hiệu suất mạng Wi-Fi không được tối ưu.

Ăng-ten của router đóng vai trò quan trọng trong việc định hình phạm vi phủ sóng Wi-Fi. Vì tín hiệu Wi-Fi không phát ra đều khắp mà theo các mô hình nhất định nên hướng của ăng-ten ảnh hưởng lớn đến chất lượng tín hiệu.

Sai lầm phổ biến khi chỉnh router khiến Wi-Fi kém đi - Ảnh 1.

Không phải ăng-ten router Wi-Fi cứ dựng đứng là sóng mạnh

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Theo mặc định, ăng-ten thường được đặt thẳng đứng, tuy nhiên điều đó không phải lúc nào cũng là lựa chọn tốt nhất. Vị trí của các thiết bị như điện thoại, máy tính xách tay hay TV có thể khác nhau, và mỗi thiết bị có bộ thu tín hiệu Wi-Fi riêng hoạt động hiệu quả ở các góc độ khác nhau. Do đó, không có một hướng đặt ăng-ten hoàn hảo cho tất cả thiết bị.

Chỉnh lại router cũng đủ cải thiện Wi-Fi

Để tối ưu hóa tín hiệu Wi-Fi đến các thiết bị, việc định vị ăng-ten trên router Wi-Fi là rất quan trọng. Nhiều người thường giấu router ở những vị trí khuất khiến tín hiệu yếu. Router hoạt động tốt nhất khi được đặt ở vị trí trung tâm, cao và thoáng đãng, tránh xa các vật cản như tường dày hay thiết bị kim loại.

Khi đã đặt router ở vị trí lý tưởng, người dùng cần thực hiện các thao tác điều chỉnh ăng-ten. Người dùng có thể bắt đầu công việc bằng cách đặt tất cả ăng-ten theo chiều dọc và kiểm tra vùng phủ sóng.

Sai lầm phổ biến khi chỉnh router khiến Wi-Fi kém đi - Ảnh 2.

Hãy mạnh dạn thử các góc nghiêng ăng-ten khác nhau vì hoàn toàn miễn phí và dễ thực hiện

ẢNH: Popular Science

Nếu tín hiệu yếu, hãy thử nghiêng một ăng-ten 45 độ hoặc thay đổi hướng của chúng để cải thiện tín hiệu ở các khu vực cần thiết. Việc kiểm tra này có thể tốn thời gian nhưng hoàn toàn miễn phí và có thể giúp người dùng tiết kiệm chi phí cho các thiết bị mở rộng.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng việc điều chỉnh ăng-ten không thể giải quyết mọi vấn đề. Nếu tín hiệu chậm do nhà cung cấp dịch vụ hoặc phần cứng lỗi thời, người dùng có thể cần xem xét nâng cấp router hoặc dịch vụ internet.

Cuối cùng, việc tối ưu hóa ăng-ten router Wi-Fi không phải là nhiệm vụ quá phức tạp. Hãy thử nghiệm với các hướng khác nhau để đảm bảo tín hiệu mạnh nhất cho không gian sống của mỗi gia đình.

Router Wi-Fi dùng bao lâu thì nên thay thế?

Giống như bất kỳ thiết bị phần cứng nào khác, bộ định tuyến (router) Wi-Fi sẽ bị xuống cấp theo thời gian.

Khám phá thêm chủ đề

Router Wi-fi Ăng-ten tốc độ internet chất lượng tín hiệu
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận