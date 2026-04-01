Router Wi-Fi dùng bao lâu thì nên thay thế?

Các bộ phận bên trong router có thể bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ và công nghệ mà chúng sử dụng có thể trở nên lỗi thời ngay cả khi thiết bị vẫn hoạt động. Nếu đang mượn router từ nhà cung cấp dịch vụ internet (ISP), người dùng có thể sẽ được nâng cấp miễn phí, nhưng nếu đang sử dụng router riêng, người dùng có một số lý do cần phải thay thế router. Vấn đề là sau bao lâu nên thay thế router một lần?

Theo BGR, nếu router của người dùng đã được sử dụng ít nhất 4 năm (hoặc 3 năm trong một số trường hợp) và không phản hồi khi cố gắng tăng tốc độ, hoặc nếu thường xuyên phải thực hiện các thiết lập lại phần cứng để khôi phục mạng, đó là dấu hiệu rõ ràng cho thấy nó cần được thay thế. Hơn nữa, nếu đang có kế hoạch biến không gian sống của mình thành một hệ thống nhà thông minh, router cũ có thể không đáp ứng được yêu cầu của các thiết bị mới.

Những dấu hiệu cần thay thế router Wi-Fi

Một dấu hiệu cho thấy router cần được nâng cấp là khi thiết bị nằm trong danh sách ngừng hỗ trợ do ISP công bố. Khi đó, người dùng sẽ không nhận được bất kỳ bản cập nhật phần mềm nào, khiến router trở thành mục tiêu dễ bị tấn công từ tội phạm mạng.

Bên cạnh đó, việc không còn nhận được các bản cập nhật bảo mật cũng đồng nghĩa người dùng sẽ bỏ lỡ các tính năng mới như chuẩn Wi-Fi nhanh hơn (Wi-Fi 6 và Wi-Fi 7) và các giao thức mã hóa hiện đại như WPA3.

Nếu thấy các thiết bị điện tử gặp khó khăn trong việc duy trì kết nối internet khi lò vi sóng trong nhà đang hoạt động là dấu hiệu cho thấy router đang sử dụng băng tần đơn 2,4 GHz. Trong trường hợp này, nâng cấp lên router hai băng tần có thể là giải pháp hữu hiệu.

Các chuyên gia cho biết, quy tắc chung là nên thay thế router sau mỗi 4 đến 5 năm, tùy thuộc vào mức độ sử dụng và tình trạng hoạt động của thiết bị. Nếu quyết định mua một router cũ với giá rẻ, hãy đảm bảo nó có thể đáp ứng nhu cầu của các thiết bị hiện tại và tương lai.