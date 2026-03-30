Sử dụng lò vi sóng bao nhiêu năm thì nên thay?

Kiến Văn
30/03/2026 18:02 GMT+7

Lò vi sóng là thiết bị quen thuộc trong nhiều gia đình, phục vụ nhu cầu hâm nóng, rã đông và chế biến nhanh thực phẩm.

Tuy nhiên, giống như nhiều thiết bị điện tử khác, lò vi sóng không có tuổi thọ vĩnh viễn và cần được thay thế khi đã đến những ngày cuối vòng đời. Câu hỏi đặt ra là tuổi thọ của lò vi sóng bao lâu cũng như làm thế nào để kéo dài tuổi thọ của thiết bị lâu nhất có thể?

Hãy thay thế lò vi sóng sau khi sử dụng khoảng 9 năm ngay cả khi chúng vẫn hoạt động bình thường

Theo Cơ quan Môi trường châu Âu, lò vi sóng có tuổi thọ trung bình khoảng 9 năm. Tuy nhiên, thời gian sử dụng thực tế có thể chênh lệch tùy vào chất lượng sản phẩm và cách người dùng vận hành. Độ bền của lò vi sóng phần lớn phụ thuộc vào thương hiệu và chất lượng linh kiện. Lò vi sóng đến từ những thương hiệu uy tín thường có thời gian sử dụng dài hơn và đi kèm chính sách bảo hành tốt hơn. Ngược lại, một số mẫu giá rẻ có thể nhanh xuống cấp nếu vật liệu không đảm bảo.

Bên cạnh đó, thói quen sử dụng cũng đóng vai trò quan trọng. Việc vận hành sai cách như chạy lò khi không có thực phẩm, đặt quá nhiều thức ăn, hoặc đặt thiết bị trong không gian kín dễ khiến lò quá nhiệt. Nguồn điện không ổn định hoặc ổ cắm quá tải cũng có thể làm hỏng linh kiện bên trong.

Cách kéo dài tuổi thọ lò vi sóng

Theo BGR, người dùng có thể kéo dài tuổi thọ lò vi sóng bằng cách áp dụng một số biện pháp đơn giản, bao gồm vệ sinh thường xuyên để loại bỏ dầu mỡ, cặn thức ăn; đảm bảo không gian đặt lò thông thoáng; kiểm tra và vệ sinh bộ lọc nếu thiết bị có trang bị; hay sử dụng vật dụng phù hợp, tránh kim loại hoặc giấy bạc.

Đặc biệt lưu ý, kim loại có thể gây tia lửa trong quá trình hoạt động, dẫn đến làm hỏng lò vi sóng và tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ.

Cuối cùng, khi lò vi sóng xuất hiện một số dấu hiệu, người dùng cần tính đến chuyện thay thế chúng để đảm bảo an toàn. Các dấu hiệu cho thấy lò vi sóng đến giai đoạn cần thay thế gồm làm nóng kém hiệu quả, phát ra tiếng ồn bất thường, xuất hiện tia lửa hoặc cửa lò không còn kín. Với các thiết bị đã sử dụng gần hoặc vượt mốc 9 năm, việc thay mới cũng nên được cân nhắc để đảm bảo an toàn.

Tin liên quan

Bộ sưu tập lò vi sóng Mirror Lake, kết hợp công nghệ và nghệ thuật chế tác

Bộ sưu tập lò vi sóng Mirror Lake, kết hợp công nghệ và nghệ thuật chế tác

Sự kiện Toshiba JAPANDi House mô phỏng không gian sống trong mơ, nơi mỗi sản phẩm và từng chi tiết nhỏ đều được chế tác với sự tỉ mỉ và tiếp nối phong cách sống 'Quiet Perfection' - sự hoàn hảo trong thầm lặng. Trong đó, bộ sưu tập lò vi sóng Mirror Lake nổi bật với mặt gương tinh tế, mang tới vẻ đẹp tĩnh lặng hoàn hảo cho không gian bếp.

Khám phá thêm chủ đề

Lò vi sóng Thiết bị điện tử tuổi thọ nguy cơ cháy nổ thiết bị gia dụng
