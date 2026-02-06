'Giải mã' sức hút giúp Việt Nam đón khách quốc tế đông chưa từng có

Theo số liệu thống kê, tháng 1, Việt Nam đón gần 2,5 triệu lượt khách quốc tế - lượng khách cao nhất trong một tháng mà Việt Nam đón được từ trước đến nay, tăng 21,4% so với tháng trước và tăng 18,5% so với cùng kỳ năm 2025.

Khách quốc tế đến Việt Nam theo tháng năm 2025 và tháng 1 năm 2026 (nghìn lượt) Nguồn: Cục Thống kê

Thị trường ngày càng đa dạng, bền vững

Đại diện Cục Du lịch quốc gia nhìn nhận: Con số gần 2,5 triệu lượt khách quốc tế không chỉ ấn tượng ở quy mô mà còn cho thấy cấu trúc tăng trưởng rất đáng chú ý giữa các nhóm thị trường.

Cụ thể, các thị trường gần ở khu vực châu Á tiếp tục là trụ cột, đạt khoảng 1,8 triệu lượt, chiếm hơn 73% tổng lượng khách. Tuy nhiên, tăng trưởng trong khu vực này có sự khác biệt. Hàn Quốc giữ vai trò thị trường động lực với gần 490.000 lượt, tăng khoảng 26% so với tháng trước và hơn 17% so cùng kỳ. Đây không chỉ là thị trường ổn định mà còn duy trì tốc độ tăng trưởng tốt, phản ánh sức hút bền vững của các điểm đến nghỉ dưỡng biển, du lịch golf, du lịch gia đình và lợi thế kết nối hàng không dày đặc giữa hai nước.

Nhật Bản tăng mạnh 41% so tháng trước và 16,9% so với cùng kỳ, cho thấy sự phục hồi tốt của phân khúc khách có mức chi tiêu cao. Thị trường Trung Quốc dù giảm so với cùng kỳ nhưng lượng khách vẫn rất lớn, đạt gần 460.000 lượt, xếp thứ hai sau Hàn Quốc.

Ở khu vực Đông Nam Á, nhiều thị trường đạt mức tăng trưởng cao như Philippines tăng 75,0%, Singapore tăng 51,7%, Indonesia tăng 41,4% và Thái Lan tăng 10,6%, đáng chú ý Campuchia tăng trên 3 lần so tháng trước và hơn gấp đôi cùng kỳ. Điều này phản ánh hiệu quả của các chương trình hợp tác du lịch nội khối ASEAN, cũng như lợi thế về khoảng cách địa lý, chi phí hợp lý và sự thuận tiện trong kết nối giao thông.

Đặc biệt, thị trường tiềm năng Ấn Độ gây ấn tượng với mức tăng 80,5% so với cùng kỳ năm 2025, đưa số lượng khách nước này đạt gần 88.000 lượt trong tháng 1. Sự tăng trưởng nhanh chóng của thị trường Ấn Độ trong thời gian qua cho thấy hướng đi đúng đắn của du lịch Việt Nam nhằm đa dạng hóa các thị trường nguồn.

10 thị trường gửi khách hàng đầu tháng 1 năm 2026 (nghìn lượt) Nguồn: Cục Thống kê

Trong khi đó, châu Âu nổi lên như điểm sáng tăng trưởng, tổng lượng khách đạt khoảng 424.000 lượt, tăng hơn 35% so tháng trước và gần 60% so cùng kỳ. Các thị trường chính là Nga, Anh, Pháp, Đức đều tăng hai chữ số; đặc biệt Nga (+195,1% so với cùng kỳ) và Ba Lan (+98,7% so với cùng kỳ) có tốc độ tăng rất cao. Đây là chỉ dấu cho hiệu ứng tích cực từ chính sách thị thực thuận lợi, đường bay thẳng và sức hấp dẫn của du lịch nghỉ đông dài ngày tại Việt Nam. Nhóm khách châu Âu cũng thường lưu trú dài hơn và chi tiêu cao, tạo giá trị gia tăng lớn.

"Nhìn chung, sự tăng trưởng từ các thị trường Đông Bắc Á, ASEAN, châu Âu và các thị trường xa cho thấy cơ cấu nguồn khách quốc tế của Việt Nam đang ngày càng đa dạng, bền vững hơn. Đây là nền tảng quan trọng để ngành du lịch duy trì đà tăng trưởng trong năm 2026 và giai đoạn tới" - đại diện Cục Du lịch quốc gia đánh giá.

Động lực nào tạo nên tăng trưởng?

Việc đạt được con số gần 2,5 triệu lượt trong tháng 1 không phải ngẫu nhiên mà là sự kết hợp của nhiều yếu tố chiến lược đã và đang định hình lại thị trường du lịch quốc tế của Việt Nam.

Đầu tiên, việc Chính phủ mở rộng diện miễn thị thực, kéo dài thời gian tạm trú, áp dụng thị thực điện tử có giá trị xuất nhập cảnh nhiều lần, bổ sung các cửa khẩu đón khách thị thực điện tử và tạo thuận lợi hơn trong thủ tục xuất nhập cảnh đã giúp Việt Nam trở nên dễ tiếp cận hơn đối với du khách từ nhiều quốc gia, tăng tính linh hoạt cho hành trình du lịch.

Cùng với đó, hàng loạt đường bay mới được mở rộng, sự phục hồi các tuyến bay đường dài và các dịch vụ vận chuyển linh hoạt đã tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc đi lại, từ cả các thị trường truyền thống tới những thị trường mới nổi.

Du lịch Việt Nam ngày càng khẳng định lợi thế cạnh tranh và sức hấp dẫn đối với du khách quốc tế ẢNH: NHẬT THỊNH

Về nền tảng, theo Cục Du lịch quốc gia, môi trường chính trị - xã hội ổn định, an ninh trật tự được bảo đảm, cùng hình ảnh điểm đến an toàn, thân thiện đang trở thành lợi thế cạnh tranh quan trọng của du lịch Việt Nam trong thu hút khách quốc tế. Trong bối cảnh du khách toàn cầu ngày càng ưu tiên sự an toàn và tin cậy khi lựa chọn điểm đến, Việt Nam được đánh giá là quốc gia ổn định, hiếu khách, qua đó tạo cảm giác yên tâm cho du khách khi lên kế hoạch và trải nghiệm hành trình.

Đáng chú ý, thời gian qua, các chiến dịch quảng bá du lịch của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam và các địa phương, doanh nghiệp tại các thị trường trọng điểm, tiềm năng liên tục được đổi mới, đa dạng hóa. Sự tham gia của Du lịch Việt Nam tại các hội chợ du lịch quốc tế lớn, hợp tác với hãng truyền thông và các tổ chức quốc tế, đẩy mạnh quảng bá đa kênh... đã nâng cao nhận thức và sự quan tâm tới Việt Nam như điểm đến hấp dẫn trong khu vực Đông Nam Á.

Đặc biệt, ngày 2.2, lần đầu tiên Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đã phối hợp với các địa phương, doanh nghiệp tổ chức Lễ công bố kế hoạch Chương trình xúc tiến, quảng bá du lịch Việt Nam năm 2026. Điểm mới nổi bật là việc công bố chương trình xúc tiến, quảng bá du lịch năm 2026 trên cơ sở tổng hợp các hoạt động xúc tiến trong và ngoài nước của địa phương và doanh nghiệp.

Cách làm này giúp các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch xúc tiến, bảo đảm sự phối hợp đồng bộ giữa Trung ương, địa phương và doanh nghiệp, hạn chế trùng lặp sự kiện, tối ưu nguồn lực xã hội hóa, tạo sức mạnh liên kết và bứt phá trên phạm vi quốc gia. Qua đó, nâng cao hiệu quả tiếp cận thị trường và tăng cường nhận diện hình ảnh du lịch Việt Nam trong cạnh tranh toàn cầu.

Ngoài ra, sự phong phú và đa dạng về loại hình như du lịch biển đảo, du lịch văn hóa, du lịch thiên nhiên, du lịch đô thị cùng với các sản phẩm du lịch mới mẻ như du lịch MICE, du lịch nông nghiệp, du lịch đường sắt, du lịch y tế và chăm sóc sức khỏe, du lịch golf, du lịch điện ảnh... đã giúp thu hút nhiều phân khúc khách khác nhau.

Lãnh đạo Cục Du lịch khẳng định: "Kỷ lục 2,5 triệu lượt khách quốc tế của tháng 1 không chỉ là một con số ấn tượng, mà có thể được nhìn nhận như một điểm khởi đầu cho chu kỳ tăng trưởng mới của du lịch Việt Nam. Chúng ta đang chuyển từ trạng thái phục hồi sang nâng cao chất lượng tăng trưởng, gia tăng năng lực cạnh tranh. Trong bối cảnh cạnh tranh điểm đến ngày càng gay gắt và xu hướng du lịch toàn cầu biến động nhanh, sự tăng trưởng đột phá của du lịch Việt Nam là một điểm sáng của khu vực và thế giới. Với đà tăng trưởng tích cực ngay từ đầu năm, cùng sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, sự phối hợp chặt chẽ của các bộ, ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp, du lịch Việt Nam được kỳ vọng sẽ tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng cao, tạo động lực lan tỏa trong phát triển kinh tế - xã hội đất nước".