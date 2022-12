Giải mã sức hút mang tên 'Wednesday'

The Addams Family đã được khán giả biết đến từ năm 1938 thông qua những bức tranh hoạt hình xuất hiện trên tờ The New Yorker. Cho đến hiện tại, The Addams Family đã sở hữu rất nhiều bản chuyển thể từ phim dài, TV series, nhạc kịch, tiểu thuyết… Nhưng khác với những bản chuyển thể trước đó, hầu như chỉ tập trung xoay quanh câu chuyện gia đình nhà Addams, Netflix đã khai thác riêng về Wednesday, cô con gái cả đầy “u ám” trong gia đình nhà Addams với bối cảnh chủ đạo là những câu chuyện học đường.

Bộ phim được giới thiệu như ngoại truyện của The Addams Family, lựa chọn thể loại trinh thám làm trọng tâm, đặt gia đình Addams xuống vị trí thứ yếu và chỉ tập trung xoay quanh nhịp sống, những bí ẩn mà Wednesday phải đối mặt khi theo học tại ngôi trường Nevermore, nơi mà cha mẹ cô từng theo học. Và cũng tại đây, Wednesday bắt đầu bị thu hút bởi những điều kỳ lạ, bí ẩn đồng thời cũng khám phá ra một khía cạnh bí mật khác mà cha mẹ chưa từng kể cho mình.

Hướng tiếp cận này chẳng những giúp cho câu chuyện về gia đình nhà Addams "phủi bụi" mà còn khiến phim mang một hơi thở mới mẻ hơn cùng chủ đề hợp thời, phù hợp đời sống Gen Z, tô đậm tính cách một nhân vật dị biệt khó hòa nhập với môi trường xung quanh cùng những bí ẩn từ thế giới phép thuật.

Wednesday dưới bàn tay 'ma thuật' của đạo diễn Tim Burton

Đạo diễn Tim Burton vốn được mọi người biết đến thông qua các bộ phim gây tiếng vang lớn do ông từng đạo diễn như: Batman Returns (1992), Big Fish (2003), Corpse Bride (2005), Charlie and the Chocolate Factory (2005), Alice in Wonderland (2010)… Được mệnh danh là gã “phù thủy” của những câu chuyện nhuốm màu cổ tích, siêu thực và đen tối, thế nên dù Netflix mạnh tay “tách rời” Wednesday Addams ra khỏi gia đình Addams vốn là một bước đi khá mạo hiểm bởi thương hiệu The Addams Family đã quá đỗi quen thuộc với khán giả, thế nhưng các fan hoàn toàn thỏa mãn với những tình tiết do đạo diễn Tim Burton nhào nặn, một cô nàng Wednesday tuổi mới lớn cá tính thú vị, khác người, hài hước và nổi loạn.

Bộ phim Wednesday được đặt trong bối cảnh trường học với nội dung hướng đến lứa tuổi thanh thiếu niên. Thế nhưng, điều khiến bộ phim trở nên được đón nhận đến vậy là còn nhờ tài đạo diễn và truyền tải thông điệp tài tình của Tim Burton khi ông xây dựng học viện Nevermore như một xã hội thu nhỏ và khéo léo cài cắm các vấn đề nóng bỏng của xã hội như sự kỳ thị chủng tộc, bạo lực học đường, đồng tính, chia bè kết phái vào phim.

Màu sắc Gothic: ảm đạm nhưng đầy cuốn hút

Khán giả có thể dễ dàng nhận thấy Wednesday theo đuổi trường phái nghệ thuật Gothic với gout thời trang đen tối nhưng thú vị. Trong bối cảnh là ngôi trường tựa như một tòa lâu đài “hắc ám”, ánh sáng lập lòe được soi rọi bởi ánh trăng và những ngọn nến, học sinh mặc đồng phục tím đen bí ẩn và mang gương mặt nhợt nhạt ma mị…Tất cả khiến cho khán giả phải liên tưởng đến ngay một vùng đất của đen tối với những điều kỳ bí rùng rợn đang ẩn giấu đằng sau mỗi ngóc ngách tại nơi đây.

Vốn thuộc thể loại phim tuổi teen pha kinh dị, yếu tố “đáng sợ” vẫn được giữ nguyên vẹn, thậm chí có những phân đoạn chẳng hề “chết chóc” nhưng vẫn khiến người xem phải rùng mình. U ám, máu me nhưng lại toát lên vẻ duy mỹ một cách kỳ dị, Wednesday khiến khán giả chẳng thể nào cưỡng lại được sức quyến rũ ma quái ấy.

Diễn xuất ấn tượng của Jenna Ortega

Jenna Ortega sinh năm 2002, bắt đầu sự nghiệp năm 8 tuổi, nhưng cô thực sự chuyển mình từ khi bén duyên với thể loại kinh dị nhờ khí chất và tạo hình đậm nét ma mị trong các bộ phim The Fallout, Scream, Foo Fighters Studio 666, Studio 666, American Carnage, X… Nữ diễn viên sinh ra tại California (Mỹ) và chỉ cao 1,55m đã thực sự tỏa sáng và chứng minh được sự trưởng thành thông qua vai diễn Wednesday lần này.

Qua phiên bản của Jenna Ortega, Wednesday toát lên một sắc thái khác biệt và cực kỳ ấn tượng. Nữ diễn viên 20 tuổi đã chiếm được trái tim khán giả lẫn người hâm mộ The Addams Family khi nhận được rất nhiều phản ứng tích cực về màn hóa thân thành Wednesday đầy khí chất bá đạo, ngông cuồng ở độ tuổi 16. Lợi thế về góc mặt và diễn xuất bằng ánh mắt của Jenna Ortega đã giúp nhân vật Wednesday dù “mặt lạnh” nhưng vẫn đem đến nhiều cảm xúc đa dạng thông qua từng cử chỉ nhỏ như nhướng mày, mím môi, cử động cổ, màn búng tay 2 lần kinh điển.





Sức hấp dẫn chỉ có ở Wednesday

Wednesday lan tỏa sức hấp dẫn riêng của mình ở nhiều khía cạnh. Tạo hình của các nhân vật chỉn chu, hoàn toàn tương đồng với tính cách.

Bên cạnh đó, dù theo motif học đường thế nhưng Wednesday không chỉ xoay quanh câu chuyện về các “drama” nữ sinh bị “ma cũ” bắt nạt, tuổi mới lớn muốn thoát khỏi vòng tay của cha mẹ hay thiếu niên hào hứng khám phá thế giới khác so với tưởng tượng của mình… Bộ phim còn đi sâu hơn vào những điều kỳ bí, rùng rợn và các âm mưu nguy hiểm xung quanh ngôi trường Nevermore với những cú twist đưa khán giả đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Sự cân bằng giữa yếu tố rùng rợn và yếu tố học đường cũng tạo nên điểm sáng cho bộ phim. Dù xuyên suốt bộ phim là màu sắc kinh dị đến ngạt thở, nhưng vẫn lồng ghép được những set quay đẹp lung linh pha cùng chất lãng mạn tươi sáng, vốn là điểm nhấn của thể loại phim học đường. Cụ thể như phân cảnh vũ hội (The Rave’N), Hội thao tập thể (Cúp Poe) và các hoạt động ngoại khóa, thiện nguyện,…

Tuy nhiên, điều đã tạo nên sức hấp dẫn mạnh mẽ cho Wednesday chính là thông điệp mà cô cả nhà Addams mang đến cho thế hệ “Gen Z”. Wednesday với chút nổi loạn, lạnh lùng và luôn bị xem là một người kỳ quặc ngay cả trong ngôi trường đầy những người “kì quặc” (sở hữu năng lực siêu nhiên), thế nhưng với bản tính “bá đạo” của mình, Wednesday chưa bao giờ xem đây là một khuyết điểm cần phải thay đổi mà ngược lại, cô chẳng hề quan tâm đến người xung quanh nghĩ gì mà vẫn là chính mình - “Hãy cứ tự tin vào bản thân và tiếp tục làm những gì bạn đam mê".

Vì sao Wednesday bỗng chốc trở thành 'hiện tượng' mạng xã hội?

Không quá ngạc nhiên khi nhân vật Wednesday ngay từ trailer phim đã nhận được rất nhiều sự quan tâm từ khán giả bởi ngoại hình ấn tượng với thần thái ma mị. Dù vậy phim học đường không thiếu chi tiết hài hước và thú vị, đặc biệt là trong các tình huống “cá mắc cạn” khiến khán giả phải bật cười.

Nổi bật nhất chính là khoảnh khắc Wednesday tỏa sáng trong vũ hội với bộ váy đen bồng bềnh đậm chất Gothic, đi cùng màn vũ đạo “kì cục” mang đậm dấu ấn Wednesday. Chính khoảnh khắc hài hước ấy đã trở nên viral, đặc biệt là sau những video cosplay Wednesday nhảy với ca khúc Bloody Mary của nữ ca sĩ Lady Gaga trên TikTok. Hiện tại xu hướng Wednesday vẫn chưa hề có dấu hiệu hạ nhiệt, bằng chứng là hashtag #Wednesday trên nền tảng TikTok hiện thu về hơn 17 tỉ lượt xem.

Hiện tại, Wednesday đã đạt được con số kỷ lục, chạm mốc 341,2 triệu giờ xem trên Netflix, đánh bại thành tích 335,01 triệu giờ xem được tạo nên bởi mùa 4 của loạt phim Stranger Things. Không chỉ gặt hái thành tích đáng kể về lượt xem, Wednesday còn nhận về hàng loạt lời ngợi khen đến từ giới phê bình điện ảnh và khán giả đại chúng trên một số diễn đàn bình luận phim. Có đến 71% số cây bút phê bình và 88% khán giả để lại bình luận đã nhận xét tích cực về phim trên Rotten Tomatoes. Phần lớn các lời khen ngợi đều dành cho màn thể hiện xuất sắc của nữ chính Jenna Ortega và sự tài tình của đạo diễn Tim Burton khi tái hiện lại biểu tượng văn hóa The Addams Family.