Trong quá trình sử dụng xe tay ga, bên cạnh remote chìa khóa thông minh (Smart Key), nhiều người có thể nhận thấy một dụng cụ nhỏ được tích hợp ngay trên chùm chìa khóa. Bộ phận này thường có thân bằng nhựa, một đầu được tạo hình lục giác để phù hợp với cơ cấu kỹ thuật trên xe. Do thiết kế đơn giản, kích thước nhỏ và không thường xuyên được sử dụng, không ít người nhầm tưởng đây chỉ là chi tiết trang trí hoặc một dụng cụ không cần thiết. Tuy nhiên, thanh nhựa có đầu lục giác trên xe tay ga được thiết kế để hỗ trợ người dùng trong một số tình huống khẩn cấp như mất chìa khóa chính, không thể mở yên hay xe hết bình điện.

Thanh nhựa có đầu lục giác trên chìa khóa xe tay ga có tác dụng gì?

Về bản chất, thanh nhựa có đầu lục giác trên chìa khóa xe tay ga là một dụng cụ hỗ trợ thao tác mở yên xe khẩn cấp trên một số mẫu xe. Tùy thiết kế của từng nhà sản xuất, đầu lục giác có thể được sử dụng để xoay hoặc tác động vào vị trí chốt mở yên được bố trí ẩn trên xe.

Thanh nhựa có đầu lục giác trên chìa khóa xe tay ga là một dụng cụ hỗ trợ thao tác mở yên xe khẩn cấp trên một số mẫu xe Ảnh: BÁ HÙNG

Thông thường, người dùng sẽ dễ dàng mở cốp xe bằng nút bấm, công tắc điện hoặc thao tác trên ổ khóa thông minh (Smart Key). Tuy nhiên, trong quá trình sử dụng, hệ thống này đôi khi gặp sự cố như hết pin chìa khóa, ắc-quy (bố trí bên trong cốp xe) bị yếu hoặc hỏng bộ phận điều khiển mở yên.

Khi đó, nếu xe được trang bị cơ cấu mở yên khẩn cấp tương thích, thanh nhựa có đầu lục giác sẽ phát huy tác dụng. Người dùng sử dụng dụng cụ này để thao tác trực tiếp với chốt khóa hoặc cơ cấu mở yên theo hướng dẫn của nhà sản xuất, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào hệ thống điều khiển điện.

Cần lưu ý, không phải tất cả xe tay ga đều có dụng cụ này hoặc sử dụng chung một nguyên lý mở cốp. Một số mẫu xe bố trí cơ cấu mở khẩn cấp ở phía sau xe, gần cụm khóa yên hoặc trong một tấm ốp nhựa bố trí gần cụm khóa thông minh Smart Key.

Tình huống phổ biến nhất khiến người dùng cần sử dụng thanh nhựa có đầu lục giác này là khi không thể mở cốp bằng thao tác thông thường Ảnh: BÁ HÙNG

Khi nào cần sử dụng dụng cụ mở yên khẩn cấp?

Tình huống phổ biến nhất khiến người dùng cần sử dụng thanh nhựa có đầu lục giác này là khi không thể mở cốp bằng thao tác thông thường. Chẳng hạn, với các mẫu xe tay ga sử dụng khóa thông minh, khi pin chìa khóa yếu hoặc hết điện, tín hiệu điều khiển có thể không được truyền đến xe. Trong một số trường hợp, ắc-quy xe bị yếu hoặc hệ thống điện gặp sự cố cũng khiến nút mở yên không phản hồi. Ngoài ra, hư hỏng tại công tắc mở yên, mô-tơ chốt khóa hoặc hệ thống dây dẫn cũng có thể khiến người dùng không thể mở cốp dù đã thực hiện đúng thao tác.

Đây là những tình huống mà cơ cấu mở yên khẩn cấp có thể hỗ trợ, nếu xe được nhà sản xuất trang bị. Trên một số mẫu xe tay ga Honda, bên hông xe gần cụm khóa thông minh Smart Key thường có một nắp nhựa che chắn chốt lục giác bên trong. Trong các trường hợp khẩn cấp cần mở yên, người dùng chỉ cần mở nắp ốp, đưa thanh nhựa có đầu lục giác trên chìa khóa xe vào chốt và gạt xuống để mở yên.

Trong các trường hợp khẩn cấp cần mở yên, người dùng chỉ cần mở nắp ốp, đưa thanh nhựa có đầu lục giác trên chìa khóa xe vào chốt để mở yên Ảnh: BÁ HÙNG

Trong quá trình mua xe tay ga, khi khách hàng nhận xe, nhân viên bán hàng đại lý thường khuyên người dùng nên giữ cẩn thận thanh nhựa có đầu lục giác cùng chìa khóa dự phòng, tránh thất lạc. Đây là chi tiết ít khi cần đến nhưng có thể hữu ích khi hệ thống mở yên thông thường gặp sự cố.

Nhìn chung, thanh nhựa có chốt lục giác trên chùm chìa khóa xe tay ga là chi tiết nhỏ nhưng có thể đảm nhiệm vai trò hữu ích trong một số tình huống khẩn cấp. Việc hiểu đúng công dụng, biết vị trí cất giữ và nắm rõ cách sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất sẽ giúp người dùng chủ động hơn khi gặp sự cố mở cốp xe.