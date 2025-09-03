Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Xe Tư vấn

Vì sao cần đạp khởi động dần 'biến mất' trên xe tay ga đời mới?

Trần Hoàng
Trần Hoàng
03/09/2025 14:35 GMT+7

Từng được xem là trang bị "cứu cánh" với người dùng xe tay ga trong những trường hợp xe yếu bình ắc-quy, khó khởi động… tuy nhiên hiện nay cần đạp khởi động động cơ đang dần biến mất trên các mẫu xe tay ga đời mới, kể cả xe phổ thông lẫn xe cao cấp.

Sự phát triển của công nghệ cũng như thay đổi thói quen của người dùng đang khiến một số chi tiết dần biến mất trên các dòng xe máy, xe tay ga mới; một trong số đó là cần đạp khởi động động cơ.

Trước đây, hầu hết các dòng xe tay ga được các nhà sản xuất tung ra thị trường ngoài nút khởi động điện (nút đề máy) bố trí trên cụm điều khiển tay lái bên phải còn có thêm cần đạp khởi động động cơ gắn ở phía sau. Khác với nút đề máy thường được sử dụng thường xuyên, cần đạp khởi động trên xe tay ga được xem như trang bị dự phòng, giúp người dùng khởi động xe trong những trường hợp như bình ắc-quy yếu điện hay xe để lâu ngày khó khởi động lại bằng nút đề.

Vì sao nhiều mẫu xe tay ga mới không còn cần đạp khởi động? - Ảnh 1.

Trước đây, hầu hết các dòng xe tay ga được các nhà sản xuất tung ra thị trường đều có thêm cần đạp khởi động động cơ gắn ở phía sau

Ảnh: B.H

Tuy nhiên, hiện nay phần lớn các mẫu xe tay ga đời mới, từ các dòng xe phổ thông đến cao cấp đang được nhà sản xuất dần loại bỏ cần đạp khởi động động cơ. Một số mẫu xe tay ga nhập khẩu, cũng như lắp ráp trong nước như không được trang bị cần đạp bằng chân như Honda Vario, Yamaha NVX, Honda PCX, Honda Scoopy, Yamaha NMAX… hiện đã không còn cần đạp khởi động.

Việc cần đạp khởi động động cơ dần bị loại bỏ trên các dòng xe tay ga đời mới cũng tạo ra những luồng ý kiến tranh cãi. Nhiều người cho rằng cần đạp khởi động là chi tiết rất ít khi, thậm chí gần như không dùng đến trong suốt quá trình sử dụng xe tay ga của họ. Trong khi đó, cũng không ít người cho rằng cần đạp khởi động là một chi tiết hữu ích, bởi trong những tình huống xe yếu bình ắc-quy, không có thiết bị sạc hay thay thế, cần đạp trở thành "phao cứu sinh" giúp xe hoạt động trở lại.

Vậy tại sao các nhà sản xuất xe máy lại loại bỏ cần đạp khởi động động cơ trên các dòng xe tay ga đời mới (!?) Theo tìm hiểu của Thanh Niên, điều này xuất phát từ nhiều lý do khác nhau như thói quen người dùng, tối ưu hóa thiết kế, trọng lượng xe cũng như sự cải tiến về mặt công nghệ.

Vì sao nhiều mẫu xe tay ga mới không còn cần đạp khởi động? - Ảnh 2.

Hiện nay phần lớn các mẫu xe tay ga đời mới, từ các dòng xe phổ thông đến cao cấp đang được nhà sản xuất dần loại bỏ cần đạp khởi động động cơ

Ảnh: B.H

Loại bỏ cần đạp khởi động trên xe tay ga mới để tối ưu thiết kế hiện đại hơn

Theo các chuyên gia trong ngành, việc cần đạp khởi động động cơ dần biến mất trên các dòng xe tay ga đời mới bắt nguồn từ xu hướng tối giản thiết kế, tăng tính hiện đại cho xe tay ga. Việc bỏ đi chi tiết này giúp không chỉ giúp các nhà sản xuất xe máy tiết kiệm chi phí mà còn góp phần giảm trọng lượng xe, tạo thêm không gian bố trí các bộ phận khác như bình ắc quy dung lượng lớn, cụm truyền động…

Đại diện một hãng xe máy Nhật Bản tại Việt Nam cho biết: "Với công nghệ hiện nay, hệ thống khởi động điện đã đạt độ tin cậy cao. Người dùng hầu như không còn phải dựa vào cần đạp, nên chúng tôi quyết định loại bỏ để tăng tính thẩm mỹ và tiện ích cho xe."

Hệ thống đề điện trên xe tay ga đời mới ngày càng bền bỉ

Trước đây, khi ắc-quy yếu hoặc bị hư hỏng, người dùng thường phải nhờ đến cần đạp để khởi động để khởi động xe. Tuy nhiên, việc sử dụng cần đạp cũng cần khá nhiều sức và thao tác khi phải dựng chân chống đứng, và dùng lực chân để đạp cần đạp cho đến khi động cơ khởi động được. Với chị em phụ nữ sử dụng xe tay ga, đây cũng là thao tác khá khó khăn. Do đó, nhiều người dùng xe tay ga nhưng ít khi dùng đến cần đạp khởi động ngay cả khi xe yếu bình ắc-quy.

Vì sao nhiều mẫu xe tay ga mới không còn cần đạp khởi động? - Ảnh 3.

Việc cần đạp khởi động động cơ dần biến mất trên các dòng xe tay ga đời mới bắt nguồn từ xu hướng tối giản thiết kế, tăng tính hiện đại cho xe tay ga

Ảnh: B.H

Trong khi đó, theo nhiều hãng xe máy tại Việt Nam, cùng với việc loại bỏ cần đạp khởi động trên các mẫu xe tay ga mới, ắc-quy được trang bị trên xe đã được nâng cấp cả về dung lượng lẫn độ bền, mang đến khả năng cung cấp dòng điện ổn định hơn. Ngoài ra, công nghệ đề điện thông minh, bộ sạc cải tiến giúp giảm đáng kể nguy cơ "chết máy" vì hết bình. Thậm chí, một số dòng xe tay ga hiện nay còn được tích hợp hệ thống khởi động bằng máy phát điện (ACG starter), vừa êm ái vừa ít tiêu hao năng lượng, hạn chế tình trạng phải cần đến "cần đạp" như trước.

Ngoài ra, thói quen người dùng xe tay ga cũng đang thay đổi cũng là lý do khiến các hãng xe máy sẵn sàng loại bỏ cần đạp khởi động trên các mẫu xe tay ga mới. Bởi thực tế, nhiều khách hàng mua xe có cần đạp khởi động nhưng không bao giờ dùng đến. Anh Lê Văn Tùng, chủ một tiệm sửa chữa xe máy ở phường An Phú, TP.HCM cho biết: "Có không ít mẫu xe tay ga khi khách hàng mang đến sửa không còn sử dụng được cần đạp khởi động. Việc ít khi sử dụng khiến các khớp nối của chi tiết này bị oxy hoá, gỉ sét do nước, bụi bẩn cùng tác động từ môi trường. Nếu xe không được bảo dưỡng thường xuyên, cần đạp rất khó thậm chí không thể đạp được".

Vì sao nhiều mẫu xe tay ga mới không còn cần đạp khởi động? - Ảnh 4.

Nhiều người mua xe có cần đạp khởi động nhưng không bao giờ dùng đến

Ảnh: B.H

Có thể thấy, việc loại bỏ cần đạp khởi động trên xe tay ga mới không chỉ để tối ưu thiết kế mà còn là bước đi tất yếu trong xu hướng hiện đại hóa. Tuy nhiên, điều này cũng đặt ra yêu cầu người dùng cần thay đổi thói quen bảo dưỡng và chú ý hơn đến tình trạng ắc-quy để xe luôn vận hành trơn tru.

Tin liên quan

Loại dầu quan trọng cần thay để tránh gây hại xe tay ga

Loại dầu quan trọng cần thay để tránh gây hại xe tay ga

Nhiều người dùng xe tay ga tại Việt Nam thường bỏ qua bước thay dầu hộp số, chỉ quan tâm tới thay dầu động cơ mỗi lần bảo dưỡng, gây ảnh hưởng đến độ bền, hiệu suất vận hành của xe.

Kinh nghiệm đổ đèo bằng xe tay ga để phòng tránh tai nạn

Nguyên nhân xe tay ga hay bị rung tay lái và cách khắc phục

Khám phá thêm chủ đề

Xe tay ga Xe ga Scooter ắc-quy
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận