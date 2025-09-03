Vì sao cần đạp khởi động dần 'biến mất' trên xe tay ga đời mới?

Sự phát triển của công nghệ cũng như thay đổi thói quen của người dùng đang khiến một số chi tiết dần biến mất trên các dòng xe máy, xe tay ga mới; một trong số đó là cần đạp khởi động động cơ.

Trước đây, hầu hết các dòng xe tay ga được các nhà sản xuất tung ra thị trường ngoài nút khởi động điện (nút đề máy) bố trí trên cụm điều khiển tay lái bên phải còn có thêm cần đạp khởi động động cơ gắn ở phía sau. Khác với nút đề máy thường được sử dụng thường xuyên, cần đạp khởi động trên xe tay ga được xem như trang bị dự phòng, giúp người dùng khởi động xe trong những trường hợp như bình ắc-quy yếu điện hay xe để lâu ngày khó khởi động lại bằng nút đề.

Tuy nhiên, hiện nay phần lớn các mẫu xe tay ga đời mới, từ các dòng xe phổ thông đến cao cấp đang được nhà sản xuất dần loại bỏ cần đạp khởi động động cơ. Một số mẫu xe tay ga nhập khẩu, cũng như lắp ráp trong nước như không được trang bị cần đạp bằng chân như Honda Vario, Yamaha NVX, Honda PCX, Honda Scoopy, Yamaha NMAX… hiện đã không còn cần đạp khởi động.

Việc cần đạp khởi động động cơ dần bị loại bỏ trên các dòng xe tay ga đời mới cũng tạo ra những luồng ý kiến tranh cãi. Nhiều người cho rằng cần đạp khởi động là chi tiết rất ít khi, thậm chí gần như không dùng đến trong suốt quá trình sử dụng xe tay ga của họ. Trong khi đó, cũng không ít người cho rằng cần đạp khởi động là một chi tiết hữu ích, bởi trong những tình huống xe yếu bình ắc-quy, không có thiết bị sạc hay thay thế, cần đạp trở thành "phao cứu sinh" giúp xe hoạt động trở lại.

Vậy tại sao các nhà sản xuất xe máy lại loại bỏ cần đạp khởi động động cơ trên các dòng xe tay ga đời mới (!?) Theo tìm hiểu của Thanh Niên, điều này xuất phát từ nhiều lý do khác nhau như thói quen người dùng, tối ưu hóa thiết kế, trọng lượng xe cũng như sự cải tiến về mặt công nghệ.

Loại bỏ cần đạp khởi động trên xe tay ga mới để tối ưu thiết kế hiện đại hơn

Theo các chuyên gia trong ngành, việc cần đạp khởi động động cơ dần biến mất trên các dòng xe tay ga đời mới bắt nguồn từ xu hướng tối giản thiết kế, tăng tính hiện đại cho xe tay ga. Việc bỏ đi chi tiết này giúp không chỉ giúp các nhà sản xuất xe máy tiết kiệm chi phí mà còn góp phần giảm trọng lượng xe, tạo thêm không gian bố trí các bộ phận khác như bình ắc quy dung lượng lớn, cụm truyền động…

Đại diện một hãng xe máy Nhật Bản tại Việt Nam cho biết: "Với công nghệ hiện nay, hệ thống khởi động điện đã đạt độ tin cậy cao. Người dùng hầu như không còn phải dựa vào cần đạp, nên chúng tôi quyết định loại bỏ để tăng tính thẩm mỹ và tiện ích cho xe."

Hệ thống đề điện trên xe tay ga đời mới ngày càng bền bỉ

Trước đây, khi ắc-quy yếu hoặc bị hư hỏng, người dùng thường phải nhờ đến cần đạp để khởi động để khởi động xe. Tuy nhiên, việc sử dụng cần đạp cũng cần khá nhiều sức và thao tác khi phải dựng chân chống đứng, và dùng lực chân để đạp cần đạp cho đến khi động cơ khởi động được. Với chị em phụ nữ sử dụng xe tay ga, đây cũng là thao tác khá khó khăn. Do đó, nhiều người dùng xe tay ga nhưng ít khi dùng đến cần đạp khởi động ngay cả khi xe yếu bình ắc-quy.

Trong khi đó, theo nhiều hãng xe máy tại Việt Nam, cùng với việc loại bỏ cần đạp khởi động trên các mẫu xe tay ga mới, ắc-quy được trang bị trên xe đã được nâng cấp cả về dung lượng lẫn độ bền, mang đến khả năng cung cấp dòng điện ổn định hơn. Ngoài ra, công nghệ đề điện thông minh, bộ sạc cải tiến giúp giảm đáng kể nguy cơ "chết máy" vì hết bình. Thậm chí, một số dòng xe tay ga hiện nay còn được tích hợp hệ thống khởi động bằng máy phát điện (ACG starter), vừa êm ái vừa ít tiêu hao năng lượng, hạn chế tình trạng phải cần đến "cần đạp" như trước.

Ngoài ra, thói quen người dùng xe tay ga cũng đang thay đổi cũng là lý do khiến các hãng xe máy sẵn sàng loại bỏ cần đạp khởi động trên các mẫu xe tay ga mới. Bởi thực tế, nhiều khách hàng mua xe có cần đạp khởi động nhưng không bao giờ dùng đến. Anh Lê Văn Tùng, chủ một tiệm sửa chữa xe máy ở phường An Phú, TP.HCM cho biết: "Có không ít mẫu xe tay ga khi khách hàng mang đến sửa không còn sử dụng được cần đạp khởi động. Việc ít khi sử dụng khiến các khớp nối của chi tiết này bị oxy hoá, gỉ sét do nước, bụi bẩn cùng tác động từ môi trường. Nếu xe không được bảo dưỡng thường xuyên, cần đạp rất khó thậm chí không thể đạp được".

Có thể thấy, việc loại bỏ cần đạp khởi động trên xe tay ga mới không chỉ để tối ưu thiết kế mà còn là bước đi tất yếu trong xu hướng hiện đại hóa. Tuy nhiên, điều này cũng đặt ra yêu cầu người dùng cần thay đổi thói quen bảo dưỡng và chú ý hơn đến tình trạng ắc-quy để xe luôn vận hành trơn tru.