Giải Oscar 2022 có người dẫn chương trình sau 3 năm

Ông Craig Erwich đùa rằng: "Người dẫn chương trình sắp tới có lẽ sẽ là tôi", theo Variety. Ngoài ra ông không công bố ai có khả năng được nhắm đến cho vị trí này. Sau 3 năm, lễ trao giải Oscar 2022 chính thức có người dẫn chương trình trở lại vào đêm chung kết giải thưởng là ngày 27.3 tới, phát trên kênh truyền hình ABC.

Nam nghệ sĩ Jimmy Kimmel dẫn chương trình lễ trao giải Oscar vào các năm 2017 và 2018. Trước đó, nam nghệ sĩ Chris Rock là người dẫn chương trình của buổi lễ năm 2016, Neil Patrick Harris dẫn chương trình vào năm 2015, Ellen DeGeneres dẫn vào năm 2014... Trong vòng 3 năm 2019, 2020 và 2021, lễ trao giải Oscar tuyên bố người thắng cuộc mà không có người dẫn chương trình.





Tạp chí The Hollywood Reporter trong cùng ngày cũng cho biết nam diễn viên Tom Holland (đóng trong bom tấn Spider-Man: No Way Home) từng "úp mở" về việc dẫn chương trình buổi lễ trao giải nhưng nguồn tin mới nhất của trang xác nhận Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ (AMPAS - đơn vị tổ chức giải Oscar) chưa có động thái gì cho việc này.

Ở thời điểm hiện tại, AMPAS không đưa ra lý giải chính thức về quyết định buổi lễ trao giải sắp tới có người dẫn chương trình trở lại. Theo lịch dự kiến, danh sách đề cử chính thức của giải Oscar 2022 sẽ công bố ngày 8.2.2022. Mùa giải lần thứ 94 sẽ diễn ra tại Nhà hát Dolby, California (Mỹ).