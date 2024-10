Giải pháp 'bê tông xanh' cho ngành xây dựng giảm phát thải CO2

Hiện nay, ô nhiễm môi trường đặt ra những thách thức to lớn cho mọi ngành công nghiệp, đặc biệt là ngành kiến trúc - xây dựng. Theo báo cáo của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), ngành xây dựng góp tới 40% tổng lượng khí thải CO 2 toàn cầu. Do đó, sử dụng các nguyên vật liệu xanh có nguồn gốc rõ ràng, thay thế bê tông truyền thông và bảo vệ môi trường là phương án tối ưu để làm giảm phát thải CO 2 , bắt đầu hành trình xây dựng xanh.

Theo KTS Nguyễn Huy Hiển - Giám đốc kỹ thuật Tập đoàn Trần Đức chia sẻ về xu hướng chuyển đổi xanh cho ngành xây dựng Ảnh: CTV

Tuy nhiên, vật liệu thiên nhiên phù hợp nhất để thay thế bê tông lại chính là gỗ nhờ đáp ứng được những yêu cầu khắt khe nhất của công trình, đảm bảo tính thẩm mỹ, khả năng chịu lực và hội tụ đủ yếu tố bảo vệ môi trường, bền vững. Nhưng sao dùng gỗ lại bảo vệ môi trường, trong khi khai thác thì gây hại đến thiên nhiên?

Thực tế, nhiều nước trên thế giới đã chứng minh được tính đúng đắn của việc sử dụng gỗ trong công trình mà không gây ảnh hưởng đến môi trường. "Tại New Zealand có 67% rừng trồng bền vững. Khi đốn hạ 1 cây cho xây dựng, thì 1 cây khác phải mọc lên, để lúc nào cũng có vòng tuần hoàn gỗ - rừng", bà Nguyễn Hồng Nhung - Trưởng phòng Phát triển thương mại - New Zealand Trade Enterprise chia sẻ.

Tiến trình này vẫn đảm bảo việc hấp thụ khí thải, bảo vệ Trái đất. Các khu rừng bền vững sẽ được khai thác theo kế hoạch cũng như sự quản lý của chính phủ, có chứng nhận FSC (sản phẩm gỗ được sản xuất từ nguyên liệu qua kiểm soát, tuân thủ tiêu chuẩn môi trường, xã hội và kinh tế), một minh chứng rõ ràng về việc vật liệu này không chỉ giúp công trình đẹp về thẩm mỹ mà còn góp phần bảo vệ môi trường.

Các giải pháp xử lý gỗ hiện đại cũng giải quyết nhiều vấn đề tồn đọng về độ bền của gỗ so với trước đây, kể cả trong điều kiện tiếp xúc với gió, nước biển. Trong đó, cấu kiện gỗ được ví như giải pháp "bê tông xanh" của tương lai. Được phát triển lần đầu tại Áo vào những năm 90 của thế kỷ 20, cấu kiện gỗ CLT nhanh chóng trở thành giải pháp xây dựng bền vững hàng đầu nhờ khả năng cải thiện hiệu quả công trình, đồng thời giảm thiểu tác động môi trường.