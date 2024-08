Giải pháp nào chấm dứt tình trạng xe container đi vào đường cấm ở Bình Dương?

Sáng 27.8, trao đổi với PV Thanh Niên, thượng tá Trần Phương Toàn, Phó trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Dương cho biết hiện đơn vị này đang quản lý tuyến đường Mỹ Phước Tân Vạn và quốc lộ 13 trong công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm, sự cố giao thông…

Giải quyết bất cập về vị trí cắm biển cấm

Hàng ngày, Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Dương đều có 2 tổ tuần tra trên 2 tuyến đường kể trên và hỗ trợ cho các địa phương như TP.Thủ Dầu Một, TP.Thuận An, TP.Dĩ An trên các tuyến đường cấm xe theo giờ.

Xe container đi vào đường Mỹ Phước Tân Vạn trong khung giờ cấm. ĐỖ TRƯỜNG

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, hiện nay tình trạng xe container đi vào đường cấm theo giờ xảy ra chủ yếu ở đường Mỹ Phước Tân Vạn và đường ĐT 743 (đoạn qua TP.Thuận An, TP.Dĩ An).

Thượng tá Trần Phương Toàn, Phó trưởng Phòng CSGT Bình Dương cho rằng để xử lý triệt để tình trạng xe vi phạm trong khung giờ cấm trên tuyến đường Mỹ Phước Tân Vạn, ngoài ý thức chấp hành luật giao thông của tài xế và sự tăng cường tuần tra xử lý của lực lượng công an thì cần phải khắc phục những bất cập về vị trí cắm biển cấm.

Theo đó, thượng tá Trần Phương Toàn cho biết việc đặt biển cấm trên đường Mỹ Phước Tân Vạn tại giao lộ với đường Phú Lợi (P.Phú Hòa, TP.Thủ Dầu Một) còn bất cập do đoạn đường này thường xảy ra ùn tắc, không có chỗ đậu xe hoặc nếu có thì không đủ cho xe dừng đỗ.

CSGT đề nghị di dời biển cấm trên đường Mỹ Phước Tân Vạn giao với đường Phú Lợi ĐỖ TRƯỜNG

Thượng tá Trần Phương Toàn đề nghị di dời biển cấm giờ lên đoạn đường Mỹ Phước Tân Vạn từ vòng xoay Định Hòa đến khoảng đoạn giao với đường ĐT 744 (P.Định Hòa, TP.Thủ Dầu Một; cách khoảng 4 km) vì trước đoạn đường này có nhiều khu vực có thể đậu xe rộng rãi để chờ hết giờ cấm.

Cần thêm nhiều bãi đậu xe miễn phí

Sáng cùng ngày (27.8), ghi nhận của PV trên tuyến đường ĐT 743 đoạn qua TP.Thuận An và TP.Dĩ An cho thấy trong thời gian ngắn nhưng cũng có hàng chục xe container đi vào đường cấm trong khung giờ từ 6 - 8 giờ.

Xe container đi vào đường ĐT 743 trong khung giờ cấm từ 6 - 8 giờ ngày 27.8 LÊ ANH HỰU

Thượng tá Phạm Quang Trưởng, Phó trưởng Công an TP.Thuận An (Bình Dương) cho biết đơn vị này quản lý tuyến đường ĐT 743 đoạn từ giao với đường Nguyễn Du (bưu điện Tân Đông Hiệp) đến ngã tư miếu Ông Cù.

Theo thượng tá Phạm Quang Trưởng, muốn xử lý dứt điểm tình trạng xe đi vào đường cấm theo giờ cần phải bố trí thêm nhiều bãi đậu xe dọc tuyến đường ĐT 743, quốc lộ 13 và đường Mỹ Phước Tân Vạn.

"Nếu để cho xe dừng đỗ trên đường ĐT 743 thì rất dễ dẫn đến ùn tắc và các cửa hàng hai bên đường bị che chắn bởi xe container làm ảnh hưởng đến việc buôn bán của người dân", thượng tá Phạm Quang Trưởng nói.

Nhiều xe container đi vào đường ĐT 743 cùng lúc trong giờ cấm LÊ ANH HƯU

Hiện tại, Công an TP.Thuận An phối hợp với KCN VSIP 1 bố trí 1 bãi đậu xe miễn phí trong KCN VSIP 1 (gần Trung đoàn CSCĐ) với số lượng khoảng 200 xe.

Tuy nhiên, thượng tá Phạm Quang Trưởng cho biết TP.Thuận An, TP.Dĩ An là địa bàn tập trung các KCN, số lượng xe container rất lớn nên cần phải có thêm các bãi đậu xe miễn phí tương tự mới có thể đáp ứng được nhu cầu cho phương tiện này đậu chờ hết giờ cấm.