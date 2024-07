Giải pháp thay thế không đáp ứng Hydroquinone trong điều trị nám

Nhiều nghiên cứu cho thấy, một số hoạt chất mang lại tác dụng điều trị nám hiệu quả tương tự như Hydroquinone (HQ). Nhưng làn da không gặp phải một số tác dụng phụ không mong muốn và thường an toàn với mọi làn da. Cùng tìm hiểu xem đó là những hoạt chất nào nhé!

Hoạt chất Tranexamic Acid

Tranexamic Acid (TXA) là dẫn xuất tổng hợp của acid amin Lysine. Ban đầu, TXA dùng để cầm máu ở những người mắc hội chứng ly giải fribin bất thường (abnormal fibrinolysis) gây tình trạng chảy máu quá mức. Nhưng vào năm 1979 tại Nhật Bản, trong một thử nghiệm của ông Nijo Sadako đã nhận thấy, Tranexamic Acid giúp cải thiện rõ rệt về nám sạm sau chỉ 2-3 tuần sử dụng.

Nguyên lý hoạt động của TXA là ngăn chặn quá trình sinh tổng hợp melanin thông qua gián tiếp ức chế con đường plasminogen/plasmin. TXA cũng là một trong số ít các hoạt chất được chứng minh hiệu quả trong điều trị hồng ban sau viêm (PIE) như thâm đỏ sau mụn, rosacea. Theo các nghiên cứu cho thấy, Tranexamic Acid với nồng độ 5% có hiệu quả cải thiện hồng ban sau viêm chỉ sau 6-8 tuần điều trị mà ít tác dụng phụ. Tranexamic Acid có thể dùng cả đường bôi và uống. Trong đó, nồng độ sử dụng TXA trong mỹ phẩm dao động từ 3-5%.

Hoạt chất Arbutin

Arbutin là một dẫn xuất tự nhiên và cũng được hiểu là một glycoside của Hydroquinone (Hydroquinone gắn thêm một gốc đường glucose). Đây là hoạt chất thường được tìm thấy trong dịch chiết của các loại quả mọng như blueberry, cranberry và cây thuộc họ Ericaceae.

Chiết xuất Arbutin thường từ tự nhiên hay sinh tổng hợp từ Hydroquinone và lên men bằng vi sinh vật. Arbutin trong tự nhiên thường tồn tại ở 2 dạng là α-arbutin và β-arbutin với dạng β là chủ yếu.

Cơ chế trị nám của Arbutin là ức chế enzyme tyrosinase, theo đó ngăn cản sự chuyển hóa và tạo thành melanin. Arbutin còn có đặc tính chống oxy hóa nhẹ và hỗ trợ cho việc ức chế con đường melanogenesis thông qua phản ứng viêm và gốc tự do.

Hoạt chất Azelaic Acid

Azelaic Acid là một acid đa chức với 9 carbon được tìm thấy trong tự nhiên ở các loại ngũ cốc như lúa mì, mạch nha, và lúa gạo. Nó hoạt động theo nguyên lý ức chế ức chế tyrosinase và thúc đẩy sự giảm sắc tố da. Hoạt chất Azelaic Acid cũng mang lại tác dụng kháng viêm, kháng khuẩn in vitro và in vivo. Theo đó, Azelaic Acid được ứng dụng trong điều trị mụn trứng cá và trứng cá đỏ (rosacea). Đây cũng là một trong số hoạt chất hiếm hoi an toàn với phụ nữ mang thai và phụ nữ cho con bú (phân loại FDA-B).

Hoạt chất Kojic Acid

Kojic Acid là một axit hữu cơ với nguồn gốc từ sự lên men của một số loại vi nấm chi Aspergillus, Penicillium, và Acetobacter. Kojic Acid cũng có nguyên lý hoạt động tương tự các hoạt chất ở trên là tác động vào quá trình ức chế enzyme tyrosinase và làm giảm lượng sắc tố tạo thành. Một số nghiên cứu khác còn cho biết, hoạt chất Kojic Acid đóng vai trò như một chất chống oxy hóa và một UV-filter (màng lọc chống nắng) giúp làn da sáng mịn hơn.

Nồng độ cho phép của Kojic Acid trong sản phẩm chăm sóc da dao động từ 1-4%. Nồng độ này còn tùy theo quy định của từng nước. Chú ý, hoạt chất Kojic Acid có thể làm da nhạy cảm hơn với ánh nắng mặt trời hay gây viêm da tiếp xúc nếu nền da của bạn không phù hợp. Vậy nên, các bạn cần thử trên một vùng da nhỏ trước khi áp dụng cho toàn bộ vùng da mặt với các sản phẩm chứa Kojic Acid.

Với những gợi ý ở trên, các bạn đã có lựa chọn tối ưu cho phương án điều trị nám thay thế hoạt chất Hydroquinone rồi đúng không nào. Nhớ rằng dù lựa chọn sản phẩm trị nám chứa hoạt chất nào cũng cần tìm hiểu thật kỹ và nhớ ban ngày cần dùng kem chống nắng phổ rộng với chỉ số SPF từ 30 trở lên. Cũng chỉ nên mua tại các đại lý phân phối chính hãng để đảm bảo sản phẩm chất lượng, mang lại hiệu quả cao mà không gây mỏng da hay các dấu hiệu kích ứng khác. Chúc các bạn sớm thoát khỏi nỗi lo nám sạm và sở hữu làn da trắng mịn đều màu, tươi trẻ dài lâu.