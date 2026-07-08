'Giải phóng nguồn lực đang ách tắc chính là dư địa tăng trưởng lớn nhất'

Chiều 8.7, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với Thành ủy Hà Nội về tình hình thực hiện các nhiệm vụ năm 2026; triển khai thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chỉ rõ, giải phóng nguồn lực đang bị ách tắc là dư địa tăng trưởng lớn nhất của Hà Nội ẢNH: BÁO NHÂN DÂN

Tại buổi làm việc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị, Ban Thường vụ Thành ủy phải nhìn thẳng vào hạn chế, tồn tại như tăng trưởng chưa đạt kịch bản, khoảng cách đến mục tiêu cả năm còn lớn; việc xử lý một số điểm nghẽn dân sinh và đô thị còn chậm, chưa tương xứng với yêu cầu của một thủ đô hiện đại…

Nhấn mạnh 6 tháng cuối năm 2026 có ý nghĩa quyết định, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu, Ban Thường vụ Thành ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ, tăng trưởng hai con số là nhiệm vụ chính trị quan trọng, nhưng không chạy theo tăng trưởng bằng mọi giá; cần xây dựng lại kịch bản tăng trưởng theo từng ngành, lĩnh vực, địa bàn và dự án lớn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ, giải phóng nguồn lực đang bị ách tắc, đây là dư địa tăng trưởng lớn nhất của Hà Nội. Không thể để tình trạng "đóng băng nguồn lực" hoặc chậm trễ, lãng phí, các cơ hội của thành phố; không để trụ sở, đất công, công trình công cộng bị bỏ hoang trong khi thành phố còn thiếu nguồn lực cho giáo dục, y tế, văn hóa, nhà ở và hạ tầng đô thị.

Đối với các dự án trọng điểm cần tập trung cao độ giải phóng mặt bằng, giải ngân đầu tư và triển khai; ưu tiên giải phóng mặt bằng cho các tuyến vành đai, cầu vượt sông Hồng, đường sắt đô thị, hạ tầng chống ngập, xử lý nước thải, chất thải rắn, nhà ở và các trục kết nối vùng.

Lựa chọn vấn đề bức xúc nhất để tạo chuyển biến rõ nét

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, Hà Nội phải đi đầu trong xây dựng nền kinh tế dựa trên tri thức, dữ liệu và sáng tạo; mạnh dạn thí điểm hỗ trợ tài chính cho những doanh nghiệp công nghệ cao của thủ đô…

Ngoài ra, phải tập trung giải quyết các vấn đề thiết yếu của người dân, xây dựng thủ đô xanh, văn minh, đáng sống, lựa chọn một số vấn đề bức xúc nhất để tạo chuyển biến rõ nét ngay trong năm 2026, trước hết là ùn tắc giao thông, ngập úng, ô nhiễm không khí, xử lý nước thải và rác thải, an toàn thực phẩm, trật tự đô thị, trường học và bệnh viện.

Cũng theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Hà Nội không thể giải quyết tất cả trong một thời gian ngắn, nhưng việc đã chọn phải làm đến nơi đến chốn, kết quả đầu ra rõ ràng để người dân cảm nhận được những thay đổi cụ thể trong đời sống hằng ngày.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị toàn hệ thống chính trị thủ đô làm việc với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm, quyết tâm cao nhất.

Theo đó, Hà Nội phải tăng trưởng nhanh hơn, nhưng chất lượng phát triển phải tốt hơn; phải hiện đại hơn, nhưng phải giữ được chiều sâu văn hóa, bản sắc của thủ đô; phải giàu mạnh hơn nhưng mọi người dân thủ đô đều được thụ hưởng thành quả phát triển; phải tiên phong tạo ra những mô hình mới, cách làm mới, động lực mới có sức lan tỏa cho cả nước.