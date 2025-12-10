Giải pickleball VINACAS mở rộng 2025 gây quỹ hướng về miền Trung

Hưởng ứng lời kêu gọi chung tay hỗ trợ đồng bào khắc phục hậu quả thiên tai của Ban Chấp hành Hiệp hội Điều Việt Nam (VINACAS), giải pickleball

VINACAS mở rộng lần 1 năm 2025 vừa diễn ra tại Đồng Nai đã quy tụ 128 VĐV đến từ 53 doanh nghiệp.

Giải pickleball VINACAS mở rộng lần 1 năm 2025 quy tụ 128 VĐV đến từ 153 doanh nghiệp ẢNH: VINACAS

Với chủ đề "Hướng về miền Trung thân yêu vượt qua bão lũ", giải đấu nhằm huy động sự chung sức của hội viên, doanh nghiệp và những cá nhân gắn bó với ngành điều. Ngoài cử VĐV tham dự, nhiều doanh nghiệp còn tích cực đóng góp hiện kim ủng hộ đồng bào miền Trung theo lời kêu gọi của VINACAS.

Phát biểu khai mạc, ông Bạch Khánh Nhựt, Phó chủ tịch thường trực VINACAS, nhấn mạnh: "Giải lần này không chỉ là sân chơi thể thao mà còn mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc - hướng về đồng bào miền Trung đang khắc phục hậu quả nặng nề do bão lũ. Tinh thần tương thân tương ái luôn là giá trị cốt lõi của người Việt Nam và cũng là giá trị VINACAS theo đuổi trong suốt quá trình hoạt động".

Ban tổ chức đã trao 3 giải nhất, 3 giải nhì và 6 giải ba cho các nội dung đôi nam, đôi nữ và đôi nam - nữ. Nhiều vận động viên chia sẻ, ngoài niềm đam mê pickleball, tất cả đều mong muốn góp phần xoa dịu khó khăn của người dân miền Trung.

Giải đấu không chỉ là sân chơi thể thao mà còn mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc - hướng về đồng bào miền Trung đang khắc phục hậu quả bão lũ ẢNH: VINACAS

Dù không thể tham dự vì bận thi đấu tại Ấn Độ, VĐV Quang Dương, nhà vô địch IHG Bristol Open 2024, đứng thứ 6 trên bảng xếp hạng Hiệp hội Pickleball chuyên nghiệp (PPA); tay vợt số 1 châu Á ở cả nội dung đơn nam và đôi nam (tính đến tháng 7.2025) - đã gửi tặng cây vợt gắn bó lâu năm để đấu giá gây quỹ. Tại đêm gala, các doanh nghiệp Hoàng Sơn I, Cao Phát, Thu Nga, Hoàng Hà, Phúc Thịnh, Thành Được… đã tham gia đấu giá. Cuối cùng, Công ty Phúc Thịnh đã đấu giá thành công với mức giá cao nhất 140 triệu đồng (khởi điểm 10 triệu đồng).

Trước đó, từ 1 - 4.12, VINACAS đã phối hợp với Báo Thanh Niên và các doanh nghiệp ngành điều trao 1.817 phần quà hỗ trợ người dân Đắk Lắk chịu thiệt hại nặng trong bão lũ, với tổng trị giá hơn 1,55 tỉ đồng.

VINACAS cho biết vẫn tiếp tục tiếp nhận đóng góp và sẽ chuyển toàn bộ nguồn lực hỗ trợ đến người dân vùng bão lũ trong thời gian tới.