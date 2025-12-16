Giải quyết dứt điểm các kiến nghị chính đáng của nhân dân

Hà Nội cần phải đi đầu trong chuyển đổi số

Phát biểu tại đây, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh các yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới gồm: giữ vững ổn định chính trị, phát triển nhanh, bền vững đất nước, tiếp tục nâng cao đời sống của nhân dân. Để thực hiện nhiệm vụ này, cần huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân.

Tổng Bí thư bày tỏ cảm ơn về niềm tin và sự ủng hộ quý báu của toàn thể nhân dân, cử tri thành phố và cử tri cả nước trong nhiệm kỳ Quốc hội XV; nhấn mạnh một số kết quả nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV; thông báo tới cử tri một số nét nổi bật về tình hình thế giới và trong nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri TP.Hà Nội ẢNH: TTXVN

Tổng Bí thư ghi nhận và biểu dương những cố gắng và tinh thần quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành của TP. Tổng Bí thư nêu rõ, Hà Nội cần giữ vững vai trò đầu tàu trong phát triển KT-XH, đổi mới sáng tạo, thu hút vốn đầu tư; triển khai hiệu quả bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp. TP cần tập trung thực hiện các dự án hạ tầng giao thông, giải tỏa ách tắc, bảo đảm an toàn, giảm ô nhiễm; cần phải xây dựng quy hoạch, bảo đảm sự phát triển bền vững và công bố công khai rộng rãi để huy động sự tham gia hưởng ứng của toàn dân.

Trả lời các kiến nghị cử tri về vấn đề an ninh mạng, hạ tầng số, quản lý thị trường, Tổng Bí thư nhấn mạnh Hà Nội cần phải đi đầu trong chuyển đổi số, phát triển hạ tầng số, cùng đó phải đảm bảo an toàn an ninh mạng; xử lý nghiêm các hình thức kinh doanh hàng nhái, hàng giả trên thị trường online…

Về một số định hướng lớn của TP.Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu tập trung vào 5 ưu tiên: hoàn thiện cơ chế, chính sách đặc thù; đột phá hạ tầng giao thông - đô thị; thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; xây dựng môi trường sống văn minh, xanh, sạch, an toàn. Chính quyền địa phương 2 cấp phải thực sự linh hoạt, hiệu quả, gần dân - sát dân - vì dân, với cam kết tiến độ cụ thể cho từng nhiệm vụ mà cử tri nêu.

Luôn luôn đặt người dân ở vị trí trung tâm

Chiều cùng ngày, tại xã Kiến Xương (tỉnh Hưng Yên), Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên tiếp xúc cử tri các xã Kiến Xương, Lê Lợi, Quang Lịch của tỉnh Hưng Yên.

Tại đây, Tổng Bí thư chia sẻ, hơn nửa đầu nhiệm kỳ Quốc hội XV, là đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên, do yêu cầu công tác nên chuyển về sinh hoạt tại Đoàn đại biểu Quốc hội Hà Nội. Tổng Bí thư phấn khởi khi được biết tỉnh Hưng Yên sau hợp nhất (với Thái Bình), dù khối lượng công việc lớn, mô hình tổ chức mới đòi hỏi nhiều nỗ lực, nhưng tỉnh đã chủ động, sáng tạo, triển khai bài bản; đạt nhiều kết quả tích cực.

Trả lời một số kiến nghị của cử tri, Tổng Bí thư khẳng định quan điểm xuyên suốt của Đảng ta là: "Luôn luôn phải đặt người dân ở vị trí trung tâm; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; mọi chính sách, mọi quyết định đều phải hướng đến phục vụ nhân dân". Do đó, Tổng Bí thư đề nghị các cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến xã, phường của Hưng Yên phải giải quyết dứt điểm các kiến nghị chính đáng của nhân dân.

Riêng đối với 3 xã Kiến Xương, Lê Lợi, Quang Lịch, Tổng Bí thư chỉ rõ các xã phải tạo đột phá về hạ tầng - mở rộng không gian phát triển, tạo sức bật mới cho phát triển KT-XH. Các "điểm nghẽn" về giao thông, thủy lợi, hạ tầng số phải được ưu tiên xử lý dứt điểm.

* Nhân dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tặng 30 bộ máy tính cho 3 xã Kiến Xương, Lê Lợi, Quang Lịch. Chiều cùng ngày, Tổng Bí thư Tô Lâm đã đến thăm, tặng quà gia đình ông Nguyễn Trọng Hiếu, sinh năm 1948 (thôn Quang Trung, xã Kiến Xương, tỉnh Hưng Yên), thương binh 81%.