Chính trị

Lực lượng công an là chỗ dựa vững chắc của nhân dân

Trần Cường
Trần Cường
15/12/2025 14:58 GMT+7

Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, trong năm 2026, lực lượng CAND cần đổi mới mạnh mẽ hơn nữa, thể hiện rõ vai trò nòng cốt trong bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và là chỗ dựa vững chắc của nhân dân.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 81 diễn ra ngày 15.12, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định lực lượng công an nhân dân (CAND) đã có nhiều đóng góp quan trọng đối với thành tựu chung của đất nước, đồng thời chúc mừng và biểu dương những kết quả, thành tích mà lực lượng CAND đạt được trong năm 2025.

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu lực lượng công an đổi mới và chuyên nghiệp hơn trong 2026 - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

ẢNH: BỘ CÔNG AN

Theo Thủ tướng, năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với lực lượng CAND, là năm đầu quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội lần thứ XIV của Đảng, Nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ Công an T.Ư lần thứ VIII, bên cạnh những thuận lợi, cơ hội, cũng đặt ra những thách thức lớn đối với nhiệm vụ công tác công an.

Do đó, năm 2026, lực lượng CAND cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa, chủ động hơn nữa, chuyên nghiệp hơn nữa, thể hiện rõ vai trò nòng cốt trong bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và là chỗ dựa vững chắc của nhân dân.

Cạnh đó, thủ tướng cũng yêu cầu lực lượng CAND phải thực hiện tốt phong trào ba nhất "Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất" và công tác công an trong kỷ nguyên mới phải bảo đảm Ba tốt "An ninh trật tự tốt nhất - Góp phần phát triển đất nước tốt nhất - Phục vụ nhân dân tốt nhất", đóng vai trò kiến tạo môi trường an toàn, lành mạnh để tăng trưởng kinh tế hai con số.

Nhấn mạnh các nhóm nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện năm tới, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu lực lượng CAND tập trung bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Đồng thời, lực lượng CAND cần tiếp tục đổi mới tư duy, phương pháp, cách làm trong công tác bảo đảm an ninh trật tự và phải chủ động tấn công, trấn áp các loại tội phạm...

Thủ tướng cũng yêu cầu lực lượng CAND tập trung tham mưu, xây dựng, hoàn thiện thể chế theo hướng đồng bộ; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh trật tự; bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ... 

Tăng cường xây dựng củng cố tiềm lực tài chính, hậu cần - kỹ thuật, trong đó tập trung phát triển công nghiệp an ninh tự chủ, hiện đại, lưỡng dụng…

Thủ tướng Phạm Minh Chính tin tưởng lực lượng CAND sẽ lập nhiều thành tích, chiến công xuất sắc hơn nữa, đóng góp quan trọng và nhiều hơn nữa vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong năm tới.

