Giải quyết dứt điểm ngay từ cơ sở, không để khiếu nại, tố cáo vượt cấp

Sáng 14.7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về công tác dân nguyện của Quốc hội trong tháng 6. Theo đánh giá tại phiên họp, tình hình khiếu nại, tố cáo tuy có chuyển biến tích cực nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp.

Phát biểu tại phiên họp, Phó thủ tướng Nguyễn Văn Thắng cho biết: "Chính phủ thống nhất với đánh giá của báo cáo rằng tình hình tuy có chuyển biến tích cực nhưng vẫn còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, nhất là trong lĩnh vực đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng, triển khai các dự án trọng điểm"

Phó thủ tướng Nguyễn Văn Thắng phát biểu tại phiên họp ẢNH: MEDIAQUOCHOI

Chính phủ đã yêu cầu chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trực tiếp chỉ đạo công tác tiếp công dân, tăng cường đối thoại, giải quyết dứt điểm ngay từ cơ sở, không để phát sinh các vụ việc phức tạp, kéo dài, vượt cấp; đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo để gây mất an ninh trật tự.

Đánh giá rất cao việc Ủy ban Dân nguyện và Giám sát tăng cường giám sát các vụ việc cụ thể, nhất là các vụ việc tồn đọng kéo dài, Phó thủ tướng cho biết, Chính phủ sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và MTTQ Việt Nam để nâng cao hơn nữa chất lượng công tác dân nguyện.

"Chính phủ coi đây là một trong những kênh quan trọng để hoàn thiện thể chế chính sách và nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia", Phó thủ tướng nêu rõ và khẳng định quan điểm "lấy người dân và doanh nghiệp là trung tâm phục vụ, mọi chủ trương chính sách đều phải hướng tới nâng cao đời sống cho nhân dân", Phó thủ tướng nói.

Ông cho biết, Chính phủ sẽ tiếp tục cải cách hành chính, hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đi đôi với tăng cường kiểm tra giám sát và nâng cao trách nhiệm người đứng đầu.

Cùng đó, nâng cao chất lượng tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các kiến nghị chính đáng của cử tri; tăng cường ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý theo dõi và giám sát việc giải quyết kiến nghị.

Trước đó, báo cáo công tác dân nguyện tháng 6.2026, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga cho biết, tình hình khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân có chiều hướng giảm so với tháng 5.2026.

Tuy nhiên, theo đánh giá của các cơ quan chức năng, dự báo trong thời gian tới, khiếu nại, kiến nghị liên quan đến lĩnh vực đất đai tiếp tục là vấn đề "nóng", chiếm tỷ lệ đa số. Tình hình khiếu kiện đông người liên quan đến đầu tư tài chính cũng tiềm ẩn phức tạp về an ninh, trật tự và cần có giải pháp hữu hiệu để phòng ngừa, hạn chế.

Bà Lê Thị Nga cho biết có 2 kiến nghị đã và đang được các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Trong đó, có 6 vụ việc phức tạp, đông người tại tỉnh Vĩnh Long đã được các cơ quan có thẩm quyền xem xét, rà soát, đảm bảo đúng quy định của pháp luật và hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ.

Một vụ việc lừa đảo liên quan đến "hợp đồng kỳ nghỉ" đang được công an các địa phương phối hợp với các cơ quan chức năng khởi tố vụ án, khởi tố bị can để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát kiến nghị thực hiện tốt công tác rà soát, giải quyết các vụ việc đông người, phức tạp, nhất là các vụ việc đã được rà soát, kết luận, thông báo chấm dứt nhưng công dân vẫn tiếp tục khiếu kiện kéo dài tại Hà Nội.