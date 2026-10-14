Giải quyết triệt để tình trạng thiếu trường lớp, giáo viên, sách giáo khoa

Ngày 14.10, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chủ trì hội nghị giao ban quý 3/2026 với các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy, các ban đảng, 4 văn phòng, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Trung ương.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu chỉ đạo tại hội nghị ẢNH: TTXVN

Sau khi nghe báo cáo, Thường trực Ban Bí thư đánh giá công tác tổ chức xây dựng Đảng tiếp tục được triển khai quyết liệt, toàn diện, gắn với yêu cầu nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả vận hành; tạo chuyển biến rõ nét từ "sắp xếp tổ chức" sang "vận hành hiệu quả" mô hình tổ chức mới.

Đồng thời, việc kiểm tra, giám sát cùng phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được tăng cường theo hướng chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện các điểm nghẽn để chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc ngay từ cơ sở; nhắc nhở, chấn chỉnh, phòng ngừa vi phạm từ sớm, từ xa.

Đặc biệt, kinh tế vĩ mô ổn định, các cân đối lớn được bảo đảm. Tăng trưởng GDP quý 3/2026 đạt 9,95%, tính chung 9 tháng năm 2026 đạt 9,01% - mức cao nhất trong 15 năm qua.

3 tháng còn lại của năm 2026 có khối lượng công việc rất lớn, khẩn trương và cấp bách, nhất là về yêu cầu tăng trưởng kinh tế. Do đó, Thường trực Ban Bí thư yêu cầu tập trung triển khai hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương 4 vừa qua.

Trong đó, có những nội dung mới, tư duy đột phá như chủ trương chuyển dịch từ tư duy "cho phép" sang "khuyến khích, tạo điều kiện" để đảng viên tham gia đầu tư, kinh doanh và làm giàu chính đáng, có kiểm soát nhằm khơi thông nguồn lực xã hội.

Thường trực Ban Bí thư cũng lưu ý, cần tiếp tục giảm hội họp, giảm báo cáo; tích hợp tối đa các văn bản và cuộc họp nếu có nội dung tương đồng, liên thông, nhất là các chương trình hành động, kế hoạch thực hiện.

Tiếp tục hoàn thiện thể chế, pháp luật, cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức thực thi; xử lý tình trạng chồng chéo, nợ đọng văn bản; kiểm soát chặt chẽ việc phát sinh thủ tục, điều kiện kinh doanh không cần thiết; nâng cao chất lượng tổ chức thi hành pháp luật và trách nhiệm của người đứng đầu.

Các địa phương phải rất chủ động cụ thể hóa cho phù hợp với điều kiện thực tiễn của mình, không sao chép lại văn bản cấp trên và đặc biệt không làm qua loa, hình thức.

Đảng ủy Chính phủ lãnh đạo, chỉ đạo giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, nhất là dịp cuối năm, không để xảy ra tình trạng đầu cơ, găm hàng, đội giá; chủ động xây dựng các kịch bản tăng trưởng…

Ngoài ra, Thường trực Ban Bí thư yêu cầu quyết liệt hơn nữa trong việc tập trung tháo gỡ dứt điểm các dự án tồn đọng, đẩy nhanh tiến độ và hoàn thành 100% kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công; tạo đột phá trong huy động, phân bổ, sử dụng các nguồn lực; bảo đảm phân bổ có trọng tâm, trọng điểm, gắn với quy hoạch, kế hoạch, lợi thế so sánh và liên kết vùng.

Thực hiện tốt công tác khám sức khỏe định kỳ cho người dân tối thiểu 1 lần/năm; chủ động giải quyết triệt để tình trạng thiếu trường, lớp, thiếu giáo viên và sách giáo khoa; đồng thời tích cực chuẩn bị tổ chức chuỗi hoạt động Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết toàn dân tộc dự kiến diễn ra từ ngày 18.11 - 24.11.2026.