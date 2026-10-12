Bảo đảm môi trường kinh doanh ổn định, bảo vệ thành quả làm giàu chính đáng

Chiều 12.10, nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam (13.10.2004 - 13.10.2026), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gặp mặt các doanh nghiệp tiêu biểu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại buổi gặp mặt ẢNH: TTXVN

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Đảng, Nhà nước trân trọng những thành công lớn, những đóng góp thầm lặng của đội ngũ doanh nhân trong giữ chữ tín, duy trì sản xuất, chăm lo người lao động, làm tròn nghĩa vụ với Nhà nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh việc củng cố niềm tin, bảo đảm môi trường kinh doanh ổn định, thuận lợi, minh bạch, công bằng, chi phí thấp; tháo gỡ thực chất vướng mắc của doanh nghiệp.

Chính sách phải nhất quán, được tham vấn, đánh giá tác động, có lộ trình phù hợp. Pháp luật phải hướng dẫn kịp thời, thực thi thống nhất, bảo vệ quyền sở hữu, kinh doanh, hợp đồng và thành quả làm giàu chính đáng.

Cạnh đó, Chính phủ cần giữ ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn, xử lý vướng mắc về đất đai, quy hoạch, đầu tư, xây dựng; tăng cường hướng dẫn, cảnh báo sớm, hạn chế rủi ro vi phạm pháp luật, xử lý cán bộ nhũng nhiễu, trục lợi, khắc phục thanh tra, kiểm tra chồng chéo.

Về phía doanh nhân, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu lấy công nghệ, con người, quản trị làm trọng tâm, phát huy thế mạnh, kiên trì đầu tư, tạo sản phẩm có giá trị.

Đồng thời, gắn kết doanh nghiệp, trường đại học, viện nghiên cứu từ đặt hàng đến ứng dụng, phát triển thị trường, tháo gỡ vướng mắc về tài chính, tài sản trí tuệ, chia sẻ lợi ích. Phát triển cơ sở thử nghiệm, kiểm định, dịch vụ dùng chung với chi phí phù hợp doanh nghiệp nhỏ.

Doanh nghiệp cần làm chủ khâu quan trọng, đa dạng hóa thị trường, nguồn cung, chủ động ứng phó biến động, củng cố thị trường trong nước bằng hệ thống phân phối, chất lượng sản phẩm, dịch vụ và thương hiệu.

Cạnh đó là bảo đảm an toàn, thu nhập, chế độ, cơ hội nâng cao tay nghề, sử dụng tài nguyên có trách nhiệm, làm tròn nghĩa vụ thuế, gắn bó với cộng đồng.

"Người lao động phải hưởng thành quả xứng đáng, đời sống được cải thiện là nền tảng để doanh nghiệp phát triển bền vững", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý.

Đóng góp xây dựng chính sách từ thực tiễn kinh doanh

Tại buổi gặp mặt, đại diện các doanh nghiệp bày tỏ sự trân trọng và niềm tự hào trước những thành tựu quan trọng mà đất nước đã đạt được thời gian qua.



Bà Nguyễn Thị Nga, Chủ tịch Tập đoàn BRG, Chủ tịch Hội Doanh nhân tư nhân Việt Nam, cho biết hội sẽ gắn kết chặt chẽ các hoạt động hỗ trợ với nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp, từ việc nâng cao năng lực quản trị, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, đáp ứng các tiêu chuẩn phát triển xanh, cho đến việc mở rộng thị trường.

Bà Nguyễn Thị Nga, Chủ tịch Tập đoàn BRG, Chủ tịch Hội Doanh nhân tư nhân Việt Nam mong muốn doanh nghiệp trong nước tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị toàn cầu ẢNH: GIA HÂN

Đặc biệt, hội sẽ chú trọng kết nối doanh nghiệp lớn với doanh nghiệp nhỏ và vừa, để doanh nghiệp trong nước tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị toàn cầu.

Cùng đó là đóng góp xây dựng chính sách từ thực tiễn kinh doanh, chủ động kiến nghị các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; xây dựng văn hóa kinh doanh có trách nhiệm, quan tâm chăm lo đời sống người lao động và tích cực đồng hành cùng các chương trình an sinh xã hội.

Về phía Tập đoàn BRG, bà Nga cho hay sẽ tập trung nguồn lực vào các dự án đã hội đủ điều kiện pháp lý, quyết liệt đẩy nhanh tiến độ nhằm sớm đưa công trình vào hoạt động; đồng thời chú trọng tiếp nhận chuyển giao công nghệ, nâng tư duy quản trị và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; tích cực hỗ trợ các nhà cung ứng nội địa nâng cao chất lượng sản phẩm để đáp ứng những tiêu chuẩn thị trường quốc tế.

Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam Nguyễn Văn Thân thì kiến nghị cho phép hiệp hội thành lập ngân hàng số chuyên biệt dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh.

"Chúng tôi khẳng định có thể huy động được vốn điều lệ 3.000 tỉ đồng rất nhanh và nhiều hơn nữa", ông Thân nhận định và kỳ vọng mô hình ngân hàng số sẽ trực tiếp giải quyết được vấn đề giảm lãi suất, giảm chi phí và khả năng cho vay tín chấp nhanh hơn.