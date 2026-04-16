Giải thể Ủy ban An toàn giao thông quốc gia từ 1.6

Mai Hà
16/04/2026 18:11 GMT+7

Thủ tướng Lê Minh Hưng vừa ký Quyết định số 17 chấm dứt hoạt động, giải thể Ủy ban An toàn giao thông quốc gia và ban An toàn giao thông các địa phương, hiệu lực từ 1.6.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ nêu rõ: chấm dứt hoạt động, giải thể Ủy ban ATGT quốc gia (ATGT) sau khi hoàn thành việc chuyển giao chức năng, nhiệm vụ, nhân sự, tài chính, tài sản, hồ sơ, tài liệu và các nội dung có liên quan cho các bộ, cơ quan, địa phương có liên quan.

Chức năng nhiệm vụ thuộc Ủy ban ATGT quốc gia được chuyển giao sang Bộ Công an quản lý

Đồng thời, chấm dứt hoạt động của ban ATGT các địa phương. Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố quyết định và tổ chức thực hiện việc giải thể ban ATGT tại địa phương theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.

Ủy ban ATGT quốc gia thành lập năm 1997, là tổ chức phối hợp liên ngành, có chức năng giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương thực hiện các chiến lược, đề án quốc gia về bảo đảm trật tự, ATGT và triển khai các giải pháp bảo đảm trật tự, ATGT trong phạm vi cả nước.

Về cơ cấu bộ máy trước năm 2025, Phó thủ tướng Chính phủ phụ trách lĩnh vực giao thông là Chủ tịch Ủy ban ATGT quốc gia. Các phó chủ tịch là Bộ trưởng GTVT, Thứ trưởng Bộ Công an.

Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT quốc gia hiện là ông Lê Kim Thành.

Quyết định của Thủ tướng cũng nêu rõ phương án sắp xếp lại với Ủy ban ATGT quốc gia. Theo đó, Bộ Công an được giao thực hiện nhiệm vụ theo dõi, tổng hợp tình hình, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương trong công tác bảo đảm trật tự, ATGT; tổng hợp số liệu, báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Ttiếp nhận nhân sự biệt phái, hồ sơ, tài liệu và các công việc của Văn phòng Ủy ban ATGT quốc gia.

Bộ Xây dựng sắp xếp, bố trí công chức, người lao động của Văn phòng Ủy ban ATGT quốc gia và các chức danh khác có liên quan theo quy định; trường hợp vượt thẩm quyền thì đề xuất, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Trường hợp cần thiết, Bộ Tài chính hướng dẫn việc xử lý kinh phí, tài chính, tài sản để các bộ, ngành, địa phương tiếp tục tổ chức thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự, ATGT theo đúng quy định của pháp luật.

Với ban ATGT các địa phương, UBND các tỉnh, thành phố có trách nhiệm ban hành quyết định và tổ chức thực hiện việc giải thể theo đúng quy định của pháp luật về tổ chức và hoạt động của các tổ chức liên ngành... 


Đề xuất giải thể Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia

Bộ Xây dựng đề xuất giải thể Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và toàn bộ Ban An toàn giao thông các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Đề xuất dừng hoạt động Ủy ban An toàn giao thông quốc gia từ tháng 3

Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Ủy ban ATGT giải thể Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia Bộ Công an
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
