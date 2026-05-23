Giải thưởng 3,2 tỉ đồng trao cho các công trình toán học xuất sắc năm 2026

Bộ GD-ĐT vừa ban hành Kế hoạch tổ chức xét tặng Giải thưởng Công trình toán học xuất sắc năm 2026 thuộc Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển toán học giai đoạn 2021 đến 2030.

Giải thưởng này dành cho giảng viên, nghiên cứu viên, giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục trong các cơ sở giáo dục ĐH, các trường CĐ sư phạm và các cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân có công trình toán học xuất sắc thuộc lĩnh vực toán học và thống kê đã được công bố trên các tạp chí khoa học quốc tế có uy tín.

Giải thưởng Công trình toán học xuất sắc năm 2026 sẽ nhận hồ sơ từ 1-30.6

Theo đó, mỗi công trình do một tác giả là nhà khoa học đang làm việc trong các cơ sở giáo dục tại Việt Nam đăng ký. Mỗi tác giả được đăng ký một công trình xuất sắc để tham gia xét tặng giải thưởng.

Công trình đăng ký tham gia xét tặng giải thưởng phải được công bố ít nhất một năm và không quá 4 năm tính từ thời điểm có thư chấp nhận đăng bài đến thời điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia xét tặng giải thưởng. Thời gian công bố công trình từ ngày 1.7.2022 đến hết ngày 30.6.2025.

Giải thưởng trao tối đa 10 giải nhất (80 triệu đồng/giải), 20 giải nhì (60 triệu đồng/giải), 30 giải ba (40 triệu đồng/giải). Như vậy tổng trị giá giải thưởng là 3,2 tỉ đồng.

Thời gian ứng viên nộp hồ sơ từ ngày 1.6 đến hết ngày 30.6. Việc tổ chức lễ tổng kết và trao giải thưởng sẽ hoàn thành trước ngày 31.12.

Được biết, Giải thưởng Công trình toán học xuất sắc được tổ chức 3 năm một lần nhằm khuyến khích các nhà khoa học đẩy mạnh công tác nghiên cứu hướng tới chất lượng cao và có nhiều công trình xuất sắc được công bố trên các tạp chí quốc tế uy tín; góp phần phát triển và nâng cao vị thế của toán học Việt Nam trong khu vực và trên thế giới.

Công trình tham gia xét tặng giải thưởng được đánh giá qua 2 vòng sơ khảo và chung khảo. Viện Nghiên cứu cao cấp về toán sẽ tổ chức đánh giá, xét chọn vòng sơ khảo, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT quyết định thành lập Hội đồng vòng chung khảo.

Hội đồng giải thưởng sẽ đánh giá điểm trên 2 tiêu chí. Một là giá trị về khoa học/công nghệ: bổ sung được tri thức hoặc có những phát hiện khoa học mới đưa đến nhận thức, cách tiếp cận mới trong khoa học hoặc có khả năng ứng dụng cao; có khả năng phát triển, mở ra những hướng nghiên cứu mới và được cộng đồng khoa học quan tâm.

Hai là chất lượng công bố (công trình được đăng trên các tạp chí quốc tế có uy tín cao trong lĩnh vực hoặc chuyên ngành thuộc danh mục tạp chí Web of Science (WoS) và được xếp hạng Q1 hoặc được xếp hạng Q2).