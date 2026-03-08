Giải thưởng Sách quốc gia: Sách lịch sử - khoa học thắng 'áp đảo'

Tối 8.3, lễ trao giải Giải thưởng Sách quốc gia lần 8 được tổ chức tại Hà Nội, được truyền hình trực tiếp trên VTV. Đây là sự kiện văn hóa có ý nghĩa đặc biệt, nhằm tôn vinh những cuốn sách, bộ sách có giá trị nổi bật về nội dung tư tưởng, tri thức và thẩm mỹ; có sức lan tỏa sâu rộng, tác động tích cực đến đời sống xã hội. Đồng thời, giải thưởng là sự ghi nhận xứng đáng đối với các tác giả, dịch giả, nhà xuất bản và những người hoạt động trong lĩnh vực xuất bản sách Việt Nam, qua đó góp phần phát triển văn hóa đọc, bồi đắp nền tảng tri thức, đóng góp thiết thực vào sự hưng khởi của nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Cục trưởng Cục Xuất bản - In - Phát hành Nguyễn Nguyên giới thiệu với quan khách các cuốn đoạt giải A Ảnh: Việt Linh

Phát biểu tại lễ trao giải, đồng chí Trịnh Văn Quyết - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương - nhìn nhận: "Giải thưởng Sách quốc gia ngày càng khẳng định vị thế là giải thưởng cao quý của Nhà nước trong lĩnh vực xuất bản; có ý nghĩa thiết thực trong việc tôn vinh các tác phẩm có giá trị về tư tưởng, học thuật, văn hóa, khoa học và nghệ thuật; động viên, khích lệ đội ngũ tác giả, dịch giả, nhà nghiên cứu, nhà xuất bản và những người làm sách tiếp tục lao động sáng tạo, cống hiến vì sự phát triển của đất nước".

Ông Trịnh Văn Quyết - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương khẳng định: "Giải thưởng Sách quốc gia ngày càng khẳng định vị thế là giải thưởng cao quý của Nhà nước trong lĩnh vực xuất bản" Ảnh: Việt Linh

Qua các lần tổ chức, giải thưởng đã trở thành một dấu ấn có ý nghĩa trong đời sống văn hóa tinh thần của xã hội. “Những tác phẩm được vinh danh hôm nay không chỉ là thành quả của lao động trí tuệ nghiêm túc, bền bỉ và trách nhiệm mà còn phản ánh sức sống của nền học thuật, của đời sống văn hóa, của khát vọng cống hiến và tinh thần phụng sự Tổ quốc”, ông Trịnh Văn Quyết chia sẻ.

Để ngành xuất bản nói chung và Giải thưởng Sách quốc gia nói riêng tiếp tục phát huy vai trò, ý nghĩa và giá trị trong giai đoạn mới, ông Trịnh Văn Quyết đề nghị thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như: tiếp tục nâng cao chất lượng tư tưởng, học thuật và giá trị văn hóa của mỗi tác phẩm; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong hoạt động xuất bản; phát triển mạnh mẽ văn hóa đọc trong toàn xã hội; tăng cường hợp tác quốc tế về xuất bản và dịch thuật; tiếp tục nâng tầm Giải thưởng Sách quốc gia.

“Giải thưởng Sách quốc gia sẽ ngày càng khẳng định uy tín, chất lượng và giá trị, trở thành biểu tượng đẹp của trí tuệ, sáng tạo và cống hiến vì sự phát triển văn hóa, con người và đất nước Việt Nam”, ông Trịnh Văn Quyết chia sẻ thêm.

Ông Trịnh Văn Quyết trao giải A cho nhóm tác giả cuốn Lịch sử Việt Nam bằng hình Ảnh: Thế Kỷ

Kết quả Giải thưởng Sách quốc gia

Từ 512 cuốn sách được đề cử, ban tổ chức Giải thưởng Sách quốc gia lần thứ 8 đã chọn ra 50 cuốn sách, bộ sách tiêu biểu để vinh danh. Trong đó bao gồm 2 giải A, 17 giải B, 23 giải C, 5 giải khuyến khích cùng 5 giải Sách được bạn đọc yêu thích.

Cụ thể, giải A được trao cho 2 cuốn: Lịch sử Việt Nam bằng hình (NXB Sư Phạm - Công ty Cổ phần Văn hóa Đông A), bộ sách Lịch sử Văn minh thế giới (11 phần, 45 cuốn, tác giả: Will Durant, nhóm dịch giả, NXB Khoa học xã hội - Viện Giáo dục IRED).

Chia sẻ với Thanh Niên, ông Trần Đại Thắng (Giám đốc Công ty Sách Đông A) – chủ nhân giải A cho biết: “Cuốn Lịch sử Việt Nam bằng hình được thực hiện trong nhiều năm. Có lúc chúng tôi tưởng như không thể theo nổi, bởi khối lượng nội dung quá đồ sộ. Việc tìm minh họa cho từng thời kỳ, đặc biệt là những giai đoạn xa xưa, lại càng khó khăn hơn. Tôi đã phải đi đến hơn một trăm bảo tàng và di tích lịch sử, cả trong nước lẫn nước ngoài, để chụp từng tư liệu. Có những bức tượng tôi phải chụp đi chụp lại nhiều lần trong ngày chỉ để chọn được ánh sáng phù hợp…”.

Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ VH-TT-DL Lâm Thị Phương Thanh trao giải cho nhóm tác giả đoạt giải B Ảnh: Việt Linh

17 tác phẩm giành giải B gồm: Từ điển ngôn ngữ học (tác giả: Nguyễn Thiện Giáp, NXB ĐH Quốc gia Hà Nội), Quản trị quốc gia hiện đại, hiệu quả - Cơ sở lý luận và thực tiễn ở Việt Nam hiện nay (PGS-TS Nguyễn Bá Chiến, PGS-TS Lê Hải Bình đồng chủ biên, NXB Chính trị Quốc gia Sự thật); Thế giới đang thay đổi: Trật tự đa cực xuất hiện (TS Nguyễn Văn Hưởng, ThS Nguyễn Thế Tuấn, NXB Thông tin và Truyền thông), Lĩnh Nam chích quái (Khảo luận - Dịch chú - Nguyên bản chữ Hán) (Nguyễn Thị Oanh, NXB Khoa học xã hội - Công ty TNHH Sách và Truyền thông Việt Nam); Chiến trường bán dẫn: Cạnh tranh chiến lược và tự chủ đổi mới sáng tạo của Trung Quốc thế kỷ 21 (Phạm Sỹ Thành, Nguyễn Tuệ Anh, NXB Thông tin và Truyền thông - Công ty Cổ phần Xuất bản khoa học và giáo dục thời đại), Tuyển tập những bệnh án lâm sàng đặc sắc (Bệnh viện ĐH Y Dược TP.HCM, NXB Y Học), Viết lại mã sự sống (tác giả: Walter Issacson, người dịch: Hiền Nguyễn, Lưu Trung Kiên, NXB Thế Giới – Công ty Cổ phần Sách Omega Việt Nam); Gánh gánh…gồng gồng... (Xuân Phượng – NXB Tổng hợp TP.HCM), Trên đỉnh giời (Y Ban - NXB Phụ nữ Việt Nam); Thảo Cầm Viên Sài Gòn – Kho báu trong lòng thành phố (biên soạn: Võ Thị Mai Chi, NXB Trẻ); Theo dấu chân Người (Trịnh Quang Phú, NXB Hội Nhà văn), Phác thảo điện ảnh Việt Nam thời đổi mới và hội nhập (Ngô Phương Lan, NXB Hội Nhà văn – Công ty Liên Việt) cùng 5 cuốn của NXB Kim Đồng: Kể chuyện Điện Biên Phủ, Sống, Đại náo nhà ông ngoại, Khéo khôn với tiền tránh những ưu phiền, Những ô cửa gió lộng…

Tác giả cao tuổi nhất (97 tuổi) là nhà văn Xuân Phượng - tác giả cuốn Gánh gánh... gồng gồng... được trao giải B Ảnh: Việt Linh

23 tác phẩm được trao giải C gồm: Địa chiến lược Việt Nam tầm nhìn 2030: Những vấn đề lý luận, thực tiễn và thích ứng chính sách; Tinh hoa kinh tế học; Việt Nam: 40 năm đổi mới và tầm nhìn 2045; Hồi ức Điện Biên Phủ - Những nhân chứng lên tiếng; Lịch sử chữ quốc ngữ; Đường mòn Hồ Chí Minh; Ô nhiễm không khí; Các kiểu quặng hóa vàng miền Bắc Việt Nam; Cuộc chiến vi mạch; Can thiệp rối loạn phổ tự kỉ - để khác biệt không là rào cản; Não chúng ta có gì và làm gì?; Đời ai nấy chết; Trần Văn Cẩn - Tác phẩm chọn lọc trong bộ sưu tập của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam; Bảo tồn di tích và di sản văn hóa; Văn hóa tính dục ở Việt Nam từ thế kỷ X đến đầu thế kỷ XX; Ngắn dần đều; Gia đình có bốn chị em gái; Nhà và Người; Dưới khung trời ngát xanh; Thưởng thức triết học; Vang danh nghề cổ; Bộ sách Wonderella; Bà ngoại trên cây táo.

Nhà văn Chu Lai (thứ 2 từ phải sang) nhận giải thưởng Sách được bạn đọc yêu thích cho cuốn tiểu thuyết Mưa đỏ Ảnh: Việt Linh

5 tác phẩm giành giải khuyến khích gồm Khủng hoảng không bắt đầu từ truyền thông; Phòng, chống tiêu cực trong cán bộ, đảng viên ở Việt Nam hiện nay; Câu chuyện nghệ thuật - Lịch sử nghệ thuật qua các trào lưu lớn và những kiệt tác truyền cảm hứng; Hướng tới một nền kiến trúc mới; Thiên nhiên kỳ thú. Trong khi đó, cuốn Mưa đỏ (tái bản) cùng 4 cuốn khác giành được giải thưởng Sách được bạn đọc yêu thích.

Đặc biệt, NXB Kim Đồng "đại thắng" với 9 cuốn sách, bộ sách đoạt giải, gồm 5 giải B, 3 giải C và 1 giải sách được bạn đọc yêu thích.