8 người Triều Tiên bị phạt tù vì xem lén 'Hạ cánh nơi anh'

Theo Chosun, 8 người này đã lén coi phim Hạ cánh nơi anh nhiều lần và còn bắt chước theo các nhân vật trong tác phẩm. Sau đó, họ tìm kiếm thêm nhiều dự án của các diễn viên chính để xem, trong đó có Nhiệm vụ tối mật (Confidential Assignment) do Hyun Bin đóng vai chính.

Tờ Chosun tiết lộ nhóm người trên còn lén xem Kế hoạch Bắc Hàn (The Spy Gone North), một bộ phim đề tài điệp viên có liên quan đến Triều Tiên - Hàn Quốc. Hành động xem lén phim Hàn Quốc của 8 người này bị báo cáo lên chính quyền. Cơ quan An ninh Quốc gia Triều Tiên vào cuộc và bắt cả 8 người.