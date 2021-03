Adele hoàn tất thủ tục ly hôn, phân chia khối tài sản 190 triệu USD

“Hoạ mi nước Anh” chính thức ly hôn chồng sau khi thẩm phán ký vào thoả thuận (dàn xếp) hôm 4.3 (giờ địa phương). Quyết định này được tiết lộ sau khi có các báo cáo chỉ ra rằng Adele buộc phải sử dụng các hoà giải viên để giúp cô phân chia khối tài sản 140 triệu bảng Anh (190 triệu USD) trong quá trình tố tụng.

Us Weekly tiết lộ giọng ca Someone like you và chồng cũ đã đệ trình bản thoả thuận ly hôn vào tháng trước, trong đó cặp đôi này đã quyết định “xác định quyền sở hữu đối với tài sản chung và các khoản nợ thông qua hòa giải”. Chi tiết về cuộc ly hôn giữa chủ nhân hit Rolling in the deep và chồng cũ không được tiết lộ cụ thể bởi họ đã ký một thoả thuận bảo mật vào tháng 3.2020 liên quan đến vụ việc.

Nữ ca sĩ 32 tuổi và chồng cũ thời còn mặn nồng ẢNH: SHUTTERSTOCK

Adele và Simon Konecki công khai mối quan hệ vào đầu năm 2012, đón con trai chung 9 tháng sau đó rồi bí mật kết hôn. Tuy nhiên, cả hai đã tuyên bố đường ai nấy đi vào tháng 4.2019 và quyết định đệ đơn ly hôn 5 tháng sau đó với lý do có những khác biệt không thể hoà giải. Với sự nghiệp ca hát thành công vang dội, Adele sở hữu khối tài sản hàng trăm triệu USD. Theo Daily Mail, nữ ca sĩ kiếm được 82.000 USD/ngày chỉ tính riêng tiền bản quyền. Trong khi đó, chồng cô có khối tài sản riêng khá khiêm tốn, được liệt kê khoảng 2,7 triệu USD. Có thông tin rằng trước khi kết hôn, họ đã không ký thoả thuận tiền hôn nhân.

Adele giảm cân ngoạn mục sau ly hôn ẢNH: SNL

Tháng 1.2021, giọng ca người Anh được cho là đã sử dụng bên hòa giải thứ ba để chia số tài sản 190 triệu USD của cô trong cuộc ly hôn với tình cũ. Các nguồn tin của The Sun tiết lộ dù cả hai vẫn giữ mối quan hệ thân thiện nhưng họ buộc phải sử dụng hoà giải viên để thống nhất, rạch ròi các điều khoản trong cuộc dàn xếp giữa đôi bên. Bộ đôi cũng đồng ý san sẻ nghĩa vụ chăm sóc, nuôi dạy con trai chung của họ là Angelo (8 tuổi). “Ban đầu hai người đồng ý chia sẻ quyền nuôi con sau đó cùng bắt tay vào việc phân chia công bằng những vấn đề liên quan đến tài chính hôn nhân. May mắn là họ đã cố gắng dàn xếp ổn thỏa mà không cần đưa nhau ra một phiên toà công khai với những cuộc chiến nảy lửa và những tuyên bố gay gắt về nhau, điều này đã mang lại cho hai bên cơ hội để họ duy trì mối quan hệ tốt trong tương lai”, nguồn tin nói thêm.