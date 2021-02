Dự đoán 'đường đua' album năm 2021: Adele, Rihanna được kỳ vọng trở lại

phát hành năm 2019, Lana Del Rey bắt tay vào thực hiện album phòng thu thứ 7 Chemtrails Over The Country Club. Cô tiết lộ sẽ trình làng dự án mới này vào tháng 9.2020. Tuy nhiên, quá trình sản xuất bị gián đoạn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 , buộc nữ ca sĩ phải dời lịch ra mắt album mới sang tháng 3.2021.

hồi giữa tháng 1 năm nay

Violet Bent Backwards Over the Grass,

được công chúng đón nhận tích cực.

Để mở đường cho album mới, Lana Del Rey giới thiệu ca khúc Let Me Love You Like A Woman vào tháng 10.2020 và ca khúc chủ đề Chemtrails Over The Country Club. Album mang màu sắc buồn bã, giọng ca đầy chất ma mị, vốn là phong cách âm nhạc quen thuộc của nữ ca sĩ. Song song với hoạt động ca hát, Lana Del Rey còn lấn sân sáng tác tập thơ đầu tay