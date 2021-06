Angelina Jolie du lịch New York cùng 6 con

Bà mẹ 6 con nổi bật trước ống kính khi diện trench coat Christian Dior kết hợp cùng quần jeans dáng rộng và túi Celine sành điệu. Những đứa trẻ nhà Jolie - Pitt đều gây ấn tượng với trang phục năng động, thoải mái và tự kéo hành lý của mình. Gia đình 7 thành viên cẩn thận đeo khẩu trang ở nơi công cộng nhằm phòng chống dịch bệnh.

Trước đó, bà mẹ 6 con từng khoe các con luôn làm những điều mới mẻ, bất ngờ dành tặng mẹ trong những dịp đặc biệt. “Điều thú vị với tôi là tôi không lên kế hoạch gì cả, không làm bất cứ điều gì và bọn trẻ thường bàn bạc cùng nhau để làm những điều khiến tôi bất ngờ”, nữ diễn viên bộc bạch với Extra. Angelina tâm sự cô xúc động đến rơi nước mắt khi các con luôn làm việc, bàn bạc cùng nhau để làm những điều ý nghĩa dành tặng người mà chúng trân trọng.

Chuyến đi với các con nhân dịp sinh nhật Angelina Jolie diễn ra ít lâu sau khi nữ diễn viên thua trong cuộc chiến giành quyền nuôi con với Brad Pitt. Cặp sao phim Ông bà Smith đã được trao quyền nuôi con chung vào tháng 5 vừa qua. Trước đó, cả hai trải qua chuỗi ngày tranh đấu căng thẳng và Angelina Jolie đã thực hiện nhiều nỗ lực để được toàn quyền nuôi con nhưng bất thành. Mới đây, nữ diễn viên 46 tuổi tăng sức nóng trên màn ảnh với bộ phim Those Who Wish Me Dead . Bom tấn Marvel Eternals do minh tinh đình đám Hollywood đóng chính cũng vừa tung trailer và dự kiến đổ bộ màn ảnh vào tháng 11 tới.